Sai lầm khi chữa đau chân khiến người đàn ông chịu hậu quả

Sau tai nạn gây đau cổ chân, người đàn ông không đi viện mà tự bó thuốc theo kinh nghiệm. Hai ngày sau chân người đàn ông sưng to, nổi bọng nước.

Chân bệnh nhân bị nổi bóng nước và viêm mô bào. Ảnh: BVCC.

Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện An Bình (TP.HCM), vừa tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp biến chứng nặng sau khi tự ý bó thuốc để điều trị chấn thương chân tại nhà.

Theo thông tin từ bệnh viện, trước đó bệnh nhân gặp tai nạn khiến vùng cẳng chân và cổ chân đau nhiều. Tuy nhiên, thay vì đến cơ sở y tế thăm khám, người này đã lựa chọn đắp thuốc theo kinh nghiệm dân gian. Sau khoảng hai ngày, vùng cổ chân bắt đầu sưng nề, xuất hiện nhiều bọng nước, da tấy đỏ và đau tăng dần nên bệnh nhân phải đến bệnh viện kiểm tra.

Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm hình ảnh như X-quang và CT scanner, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị gãy phức tạp ba mắt cá chân, gãy 1/3 dưới xương chày và bán trật khớp cổ chân. Ngoài ra, bệnh nhân còn bị rối loạn dinh dưỡng mô mềm và viêm mô bào do đắp thuốc.

Bác sĩ chuyên khoa II Phạm Văn Nhật, Phó khoa Chấn thương Chỉnh hình, cho biết đây là trường hợp tổn thương xương phức tạp trên nền mô mềm đang viêm nhiễm, khiến quá trình điều trị gặp nhiều khó khăn.

Các bác sĩ đã áp dụng chiến lược điều trị hai giai đoạn. Trước tiên là kiểm soát nhiễm trùng và ổn định tình trạng mô mềm, sau đó mới tiến hành phẫu thuật kết hợp xương.

Bệnh nhân được phẫu thuật bằng kỹ thuật xâm lấn tối thiểu, giúp nắn chỉnh chính xác ổ gãy dưới hướng dẫn của hệ thống X-quang trong mổ. Phương pháp này giúp hạn chế tổn thương mô mềm, giảm nguy cơ nhiễm trùng, ít mất máu và tạo điều kiện cho bệnh nhân sớm phục hồi chức năng vận động.

Bác sĩ Nhật khuyến cáo việc tự ý bó thuốc, đắp lá hoặc áp dụng các phương pháp điều trị không rõ nguồn gốc có thể gây nhiễm trùng, rối loạn nuôi dưỡng mô mềm và làm mất “thời gian vàng” điều trị. Điều này có thể khiến một ca gãy xương thông thường trở nên phức tạp, thậm chí có nguy cơ phải cắt cụt chi hoặc để lại di chứng lâu dài.

Khi gặp chấn thương xương khớp, người dân nên đến cơ sở y tế có chuyên khoa chấn thương chỉnh hình để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Theo Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ (NIH), viêm mô bào là tình trạng nhiễm trùng cấp tính ở da, tác động sâu vào các lớp hạ bì và mô dưới da. Bệnh đặc trưng bởi sự lan rộng nhanh chóng của vùng da bị viêm, sưng tấy, nóng và đau. Nếu không được can thiệp bằng kháng sinh kịp thời, nhiễm trùng có khả năng xâm nhập vào hệ thống bạch huyết và máu, dẫn đến các biến chứng toàn thân nghiêm trọng như nhiễm trùng huyết.

Liên cầu khuẩn nhóm A và tụ cầu vàng là tác nhân gây bệnh thường gặp nhất, mặc dù các vi khuẩn gram âm và vi khuẩn kỵ khí cũng có thể liên quan ở một số nhóm đối tượng cụ thể, bao gồm những người suy giảm miễn dịch hoặc các vết thương mạn tính.

Nhiễm trùng thường bắt nguồn từ các vị trí da bị tổn thương như chấn thương, vết côn trùng cắn, loét hoặc vết thương phẫu thuật, nhưng đôi khi cũng có thể xảy ra mà không có đường xâm nhập rõ ràng.

Về mặt lâm sàng, viêm mô tế bào biểu hiện như một vùng đỏ da không rõ ranh giới, lan rộng kèm theo phù nề và đau. Các triệu chứng toàn thân bao gồm sốt, khó chịu và sưng hạch bạch huyết, thường đi kèm với các trường hợp từ trung bình đến nặng. So với viêm quầng da, có ranh giới rõ ràng và chỉ ảnh hưởng đến bề mặt, viêm mô tế bào ảnh hưởng đến các mô sâu hơn và ít được xác định rõ ràng hơn. Các biến chứng tiềm ẩn bao gồm hình thành áp xe, viêm cân hoại tử, nhiễm khuẩn huyết và hiếm khi là sốc nhiễm trùng.