Xin hoãn mổ vì đám cưới cháu, 1 tháng sau bác sĩ bất ngờ với kết quả

Gia đình xin hoãn ca mổ cho cụ ông 90 tuổi để về quê dự đám cưới cháu. Sau một tháng, diễn biến sức khỏe bệnh nhân vượt ngoài dự đoán ban đầu.

Con gái bệnh nhân gửi bức ảnh cụ ông và vợ ngồi cạnh nhau xem tivi trong phòng khách. Ảnh: BSCC.

Theo bác sĩ Mai Văn Lực, khoa Ngoại Tiết niệu và Nam khoa, Bệnh viện E, khoảng một tháng trước, đơn vị này tiếp nhận một bệnh nhân nam 90 tuổi trong tình trạng bí tiểu kéo dài do u tiền liệt tuyến, nghi ngờ ung thư. Trên nền bệnh lý phức tạp, cụ ông còn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), tăng huyết áp và thể trạng suy kiệt.

Đáng chú ý, trước khi chuyển tuyến, cụ ông vừa trải qua một cơn nguy kịch tại bệnh viện tuyến tỉnh khi ho ra máu ồ ạt do vỡ động mạch khí - phế quản. Nhờ can thiệp nút mạch kịp thời, các bác sĩ đã giành lại sự sống cho bệnh nhân. Tuy nhiên, cụ phải nằm hồi sức tích cực suốt hai tuần, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng, không đủ điều kiện để phẫu thuật và buộc phải duy trì sonde tiểu kéo dài.

Gia đình bệnh nhân sau đó liên hệ xin chuyển cụ lên Bệnh viện E để tiếp tục điều trị. "Khi tiếp nhận, chúng tôi đứng trước một bài toán rất khó. Nếu không giải quyết được khối u tiền liệt tuyến, bệnh nhân không thể tự đi tiểu, chất lượng sống suy giảm nghiêm trọng. Nhưng nếu phẫu thuật, nguy cơ tai biến trên một cơ thể già yếu, phổi kém là rất lớn", bác sĩ Lực chia sẻ.

Trước tình huống này, các bác sĩ cân nhắc hai hướng điều trị. Phương án an toàn nhất là dẫn lưu bàng quang tối thiểu, song đồng nghĩa với việc bệnh nhân phải sống phụ thuộc sonde tiểu suốt đời. Phương án thứ hai là phẫu thuật nội soi cắt u tiền liệt tuyến - một lựa chọn nhiều thách thức, đòi hỏi đánh giá kỹ lưỡng và sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa.

Bác sĩ Mai Văn Lực, khoa Ngoại Tiết niệu và Nam khoa, Bệnh viện E, thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BSCC.

Sau đó, một cuộc hội chẩn đa chuyên khoa được tổ chức với sự tham gia của các đơn vị phẫu thuật tiết niệu - nam khoa, gây mê hồi sức, hồi sức tích cực, hô hấp, chẩn đoán hình ảnh, dinh dưỡng lâm sàng và phục hồi chức năng. Trong suốt 10 ngày tiền phẫu, ê-kíp tập trung điều chỉnh từng chỉ số sinh tồn, cải thiện chức năng hô hấp và nâng đỡ thể trạng để bệnh nhân có đủ sức chịu đựng cuộc mổ.

Khi lịch phẫu thuật đã được ấn định, một tình huống bất ngờ xảy ra. Con gái bệnh nhân tìm gặp bác sĩ điều trị, bày tỏ nguyện vọng xin cho cha về nhà 2-3 ngày để dự đám cưới cháu trai vào cuối tuần.

"Gia đình rất lo lắng. Họ sợ rằng nếu phẫu thuật ngay, trong trường hợp xấu nhất xảy ra, cụ sẽ không còn cơ hội chứng kiến ngày vui của cháu", bác sĩ Lực kể lại.

Trước ánh mắt đầy lo âu của người thân và hình ảnh cụ ông 90 tuổi nằm trên giường bệnh, các bác sĩ đã đưa ra một quyết định không dễ dàng về mặt chuyên môn, nhưng đầy tính nhân văn đó là đồng ý hoãn ca mổ.

"Có những thời điểm trong cuộc đời người bệnh quan trọng không kém bất kỳ can thiệp y khoa nào, trừ cấp cứu. Đó là khoảnh khắc sum vầy, là liều thuốc tinh thần mà không loại thuốc nào thay thế được", bác sĩ Lực nói.

Cụ ông được về dự đám cưới cháu trong niềm vui trọn vẹn, gặp gỡ con cháu, nhận những lời chúc phúc trong không khí gia đình ấm áp. Ba ngày sau, cụ quay lại bệnh viện với tinh thần phấn chấn, tâm thế thoải mái và tin tưởng vào ê-kíp điều trị.

Ca phẫu thuật sau đó diễn ra thuận lợi, vượt ngoài mong đợi. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng của các chuyên khoa, cụ ông hồi phục tốt, tự đi tiểu trở lại và dần cải thiện sức khỏe.

Gần một tháng sau, khi bác sĩ Lực nhắn tin hỏi thăm, con gái bệnh nhân gửi lại một bức ảnh khiến anh "ngắm mãi không chán". Trong ảnh, cụ ông và người bạn đời ngồi cạnh nhau trong phòng khách, cùng xem tivi trong không gian yên bình.

"Ông ăn khỏe, ngủ tốt, tiểu tiện bình thường. Vui nhất là nhìn thấy hai cụ còn khỏe mạnh, được ngồi bên nhau an hưởng tuổi già", người con gái nhắn gửi.

Từ câu chuyện trên, vị chuyên gia tâm sự rằng nghề y không chỉ là cầm dao mổ cắt bỏ khối u. Đó còn là sự thấu cảm, là biết đặt giá trị tinh thần của người bệnh vào đúng vị trí. Đôi khi, một quyết định lùi lại lại góp phần quan trọng vào sự thành công của ca mổ.