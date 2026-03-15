5 cách tự nhiên bảo vệ thận, giảm nguy cơ suy thận

Thận giữ vai trò lọc máu, điều hòa huyết áp và cân bằng nhiều chất trong cơ thể. Duy trì lối sống lành mạnh với các thói quen đơn giản hàng ngày có thể giúp bảo vệ chức năng thận và giảm nguy cơ mắc bệnh thận mạn.

Thận có hình hạt đậu nằm trong khoang bụng, sau phúc mạc và đối xứng nhau qua cột sống. Dù kích thước không lớn, nhưng chức năng sinh lý của thận rất phức tạp và quan trọng.

Thận - "bộ lọc sinh học" quan trọng của cơ thể

Mỗi ngày, thận khỏe mạnh có thể lọc tới 200 lít máu, loại bỏ các chất thải chuyển hóa, độc tố và lượng nước dư thừa để tạo thành nước tiểu. Đồng thời, thận còn tham gia điều hòa huyết áp, duy trì cân bằng điện giải như natri và kali, kích thích sản xuất hồng cầu và hỗ trợ sức khỏe xương thông qua chuyển hóa vitamin D.

Điều đáng lưu ý là bệnh thận mạn tính thường tiến triển âm thầm, nhiều trường hợp không có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Khi phát hiện, chức năng thận có thể đã suy giảm đáng kể. Vì vậy, phòng bệnh bằng lối sống lành mạnh và phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ là biện pháp quan trọng để bảo vệ thận.

Nhiều thói quen đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày có thể giúp duy trì chức năng thận và giảm nguy cơ mắc bệnh thận mạn.

Các thói quen tốt bảo vệ thận

Uống đủ nước giúp thận hoạt động hiệu quả

Uống đủ nước là một trong những yếu tố quan trọng để duy trì sức khỏe thận. Nước giúp thận thực hiện quá trình lọc máu và đào thải chất thải ra khỏi cơ thể thông qua nước tiểu. Khi cơ thể thiếu nước, nồng độ các chất trong nước tiểu tăng lên, làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận hoặc nhiễm trùng đường tiết niệu. Ngược lại, việc cung cấp đủ nước giúp nước tiểu loãng hơn và hỗ trợ quá trình đào thải chất cặn.

Đối với người trưởng thành khỏe mạnh, lượng nước cần thiết thường khoảng 1,5- 2 lít mỗi ngày. Tuy nhiên, nhu cầu này có thể thay đổi tùy theo điều kiện thời tiết, mức độ vận động, tình trạng sức khỏe hoặc bệnh lý kèm theo. Trong những ngày nắng nóng, khi cơ thể mất nhiều nước qua mồ hôi, việc tăng lượng nước uống là cần thiết để tránh tình trạng mất nước và giảm gánh nặng cho thận.

Duy trì chế độ ăn cân bằng, hạn chế muối và đường

Chế độ dinh dưỡng có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thận. Một chế độ ăn cân bằng, giàu rau xanh, trái cây tươi và ngũ cốc nguyên hạt có thể giúp giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh lý chuyển hóa – những yếu tố nguy cơ của bệnh thận mạn. Ngược lại, việc tiêu thụ quá nhiều muối, đường tinh luyện và chất béo bão hòa có thể làm tăng nguy cơ cao huyết áp, béo phì và đái tháo đường. Đây là ba nguyên nhân phổ biến gây tổn thương thận.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo người trưởng thành nên hạn chế lượng muối dưới 5 g mỗi ngày, đồng thời tăng cường thực phẩm giàu chất xơ và protein từ thực vật như đậu, hạt và ngũ cốc nguyên cám. Chế độ ăn hợp lý không chỉ giúp bảo vệ thận mà còn có lợi cho sức khỏe tim mạch và chuyển hóa.

Uống đủ nước - thói quen tốt bảo vệ thận.

Tập thể dục thường xuyên giúp giảm nguy cơ bệnh thận

Hoạt động thể lực thường xuyên đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe thận. Tập luyện giúp cải thiện tuần hoàn máu, kiểm soát cân nặng và giảm nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa. Nhiều nghiên cứu cho thấy đái tháo đường type 2 và tăng huyết áp là hai nguyên nhân hàng đầu dẫn đến suy thận mạn. Việc duy trì hoạt động thể chất có thể giúp kiểm soát các bệnh này, từ đó giảm nguy cơ tổn thương thận.

Người trưởng thành nên duy trì ít nhất 150 phút vận động thể lực mức độ vừa mỗi tuần. Các hoạt động đơn giản như đi bộ nhanh, đạp xe, bơi lội hoặc tập yoga khoảng 30 phút mỗi ngày đều mang lại lợi ích cho sức khỏe. Bên cạnh đó, tập thể dục còn giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm tình trạng viêm trong cơ thể – yếu tố có thể ảnh hưởng đến chức năng thận.

Tránh lạm dụng thuốc giảm đau và các chất độc hại

Một yếu tố ít được chú ý nhưng có thể gây tổn thương thận là việc lạm dụng thuốc, đặc biệt là thuốc giảm đau nhóm chống viêm không steroid (NSAIDs). Các loại thuốc này nếu sử dụng thường xuyên hoặc kéo dài có thể làm giảm lưu lượng máu đến thận, gây tổn thương mô thận và dẫn đến suy giảm chức năng thận.

Ngoài ra, hút thuốc lá và uống rượu bia quá mức cũng có thể ảnh hưởng đến hệ tuần hoàn, làm giảm lượng máu đến thận và thúc đẩy quá trình tổn thương thận theo thời gian. Do đó, người dân chỉ nên sử dụng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc dược sĩ. Việc hạn chế thuốc không cần thiết, bỏ thuốc lá và kiểm soát lượng rượu bia là những biện pháp quan trọng để bảo vệ thận.

Khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bệnh thận

Một trong những đặc điểm của bệnh thận mạn là tiến triển âm thầm trong thời gian dài. Nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi chức năng thận đã suy giảm đáng kể. Các xét nghiệm đơn giản như xét nghiệm nước tiểu, đo creatinine máu hoặc ước tính mức lọc cầu thận (eGFR) có thể giúp phát hiện sớm những bất thường của thận. Ngoài ra, kiểm tra huyết áp và đường huyết cũng rất quan trọng trong việc đánh giá nguy cơ bệnh thận.

Những người thuộc nhóm nguy cơ cao cần được theo dõi sức khỏe thận thường xuyên hơn, bao gồm:

Người mắc đái tháo đường.

Người bị tăng huyết áp.

Người béo phì.

Người có tiền sử gia đình mắc bệnh thận...

Phát hiện sớm và kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ có thể giúp làm chậm quá trình tiến triển của bệnh thận và giảm nguy cơ suy thận giai đoạn cuối.

Thận là cơ quan có vai trò quan trọng đối với sức khỏe toàn thân, nhưng lại dễ bị tổn thương bởi nhiều yếu tố trong lối sống hiện đại như chế độ ăn nhiều muối, ít vận động và lạm dụng thuốc. Việc duy trì những thói quen đơn giản như uống đủ nước, ăn uống hợp lý, tập thể dục đều đặn, tránh lạm dụng thuốc và khám sức khỏe định kỳ có thể giúp bảo vệ chức năng thận lâu dài. Bảo vệ thận không chỉ giúp phòng ngừa bệnh thận mạn mà còn góp phần duy trì sức khỏe tim mạch, chuyển hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống.