Hai mối lo lớn ở World Cup 2026

Các nước chủ nhà World Cup 2026 triển khai nhiều biện pháp nhằm ứng phó với các nguy cơ dịch bệnh và các rủi ro y tế công cộng có thể phát sinh trong thời gian diễn ra giải đấu.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng Ebola cho người dân tại Bulape, CHDC Congo. Ảnh: THX/TTXVN.

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Tự trị Quốc gia Mexico (UNAM) hôm 4/6 nhận định nguy cơ lây nhiễm virus Ebola tại Mexico trong thời gian diễn ra World Cup 2026 là rất thấp, bất chấp sự bùng phát của dịch bệnh này tại một số quốc gia châu Phi như Uganda và Cộng hòa Dân chủ Congo.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, phát biểu họp báo cùng ngày, Trưởng bộ phận Nghiên cứu lâm sàng của UNAM bà Rosa María Wong nhận định nguy cơ lây lan Ebola tại ba quốc gia đồng đăng cai World Cup 2026 gồm Mexico, Mỹ và Canada gần như không đáng kể.

Theo bà Wong, các nước chủ nhà đang triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa nhằm ứng phó với các nguy cơ dịch bệnh và các rủi ro y tế công cộng có thể phát sinh trong thời gian diễn ra giải đấu.

Mặc dù đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Congo dự kiến thi đấu một trận tại Mexico, song bà Wong cho biết các cầu thủ đã thực hiện cách ly bên ngoài quốc gia này.

Bên cạnh đó, Mexico hiện áp dụng các biện pháp hạn chế nhập cảnh đối với những người vừa đến từ các khu vực có dịch Ebola tại châu Phi. Chuyên gia của UNAM nhận định các biện pháp trên đã giúp giảm đáng kể nguy cơ lây lan dịch bệnh, khiến khả năng xuất hiện các ca Ebola tại Mexico trong thời gian diễn ra World Cup là rất thấp.

Tuy nhiên, bà Wong lưu ý World Cup 2026 sẽ là sự kiện có quy mô di chuyển quốc tế rất lớn, với hơn 5 triệu du khách dự kiến đến Mexico, qua đó làm gia tăng nguy cơ lây truyền các bệnh truyền nhiễm khác.

Chuyên gia này cho rằng bệnh sởi hiện là một trong những rủi ro y tế đáng lo ngại nhất đối với những người chưa được tiêm vaccine đầy đủ.

Theo số liệu chính thức, Mexico đã ghi nhận hơn 18.000 ca mắc sởi trong giai đoạn 2025-2026. Ngoài ra, bà Wong cũng cảnh báo nguy cơ lây lan các chủng cúm mùa đang lưu hành tại Nam bán cầu cũng như bệnh viêm màng não mô cầu trong điều kiện tập trung đông người tại ký túc xá, nhà nghỉ hoặc sân vận động.

Bên cạnh các bệnh truyền nhiễm, các chuyên gia UNAM cho rằng du khách và ban tổ chức cũng cần lưu ý đến những rủi ro liên quan đến điều kiện thời tiết, đặc biệt là nhiệt độ cao tại một số thành phố đăng cai như Monterrey, nơi nhiệt độ có thể lên tới 40 độ C.

Giám đốc Phòng khám Du lịch của UNAM Jorge Baruch khuyến nghị du khách nên mua bảo hiểm du lịch quốc tế, tuân thủ các khuyến cáo tiêm chủng, đồng thời bảo đảm bổ sung đủ nước và có biện pháp bảo vệ sức khỏe trước thời tiết nắng nóng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnam+.

Trong diễn biến liên quan, cùng ngày, Đại sứ quán Mỹ tại Mexico khuyến cáo công dân nước này có kế hoạch đến Mexico tham dự World Cup 2026 cần kiểm tra kỹ phạm vi bảo hiểm y tế quốc tế, đồng thời chuẩn bị các phương án dự phòng cho những tình huống khẩn cấp về sức khỏe.

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội, cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ lưu ý chi phí chăm sóc y tế tại Mexico có thể cao hơn dự kiến đối với du khách nước ngoài. Các trường hợp cấp cứu y tế có thể xảy ra bất ngờ trong quá trình du lịch.

Theo khuyến cáo, phần lớn các chương trình bảo hiểm y tế tại Mỹ không chi trả cho các dịch vụ y tế phát sinh ngoài lãnh thổ nước này. Ngoài ra, nhiều bệnh viện tại Mexico có thể yêu cầu bệnh nhân thanh toán toàn bộ chi phí điều trị trước khi được xuất viện.

Đại sứ quán Mỹ tại Mexico đề nghị công dân tham khảo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao Mỹ về bảo hiểm du lịch trước khi đến Mexico, đồng thời khuyến cáo du khách mua bảo hiểm y tế du lịch trước khi xuất cảnh.

Khuyến cáo trên được đưa ra trong bối cảnh Mexico cùng Mỹ và Canada chuẩn bị đăng cai World Cup 2026. Ba thành phố của Mexico gồm thủ đô Mexico City, Guadalajara và Monterrey sẽ tổ chức các trận đấu của giải, dự kiến thu hút lượng lớn cổ động viên quốc tế.

Theo Bộ Du lịch Mexico, World Cup 2026 có thể thu hút khoảng 5,5 triệu lượt khách, trong khi Liên đoàn Bóng đá Mexico (FMF) ước tính giải đấu sẽ mang lại hơn 3 tỷ USD lợi ích kinh tế cho nước này.