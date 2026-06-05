Bị thương do cành cây đâm, người bệnh ra đi trong tiếc nuối

Sau khi bị cây đâm vào cơ thể, người bệnh tự điều trị tại nhà bằng cách đắp lá. Khi nhập viện, bệnh đã tiến triển nặng với uốn ván và nhiễm khuẩn huyết.

Vết thương của người bị uốn ván. Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai.

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng tiếp nhận người bệnh trong tình trạng nguy kịch sau khi bị cành cây đâm vào cơ thể. Thay vì đến cơ sở y tế để xử trí vết thương và tiêm phòng uốn ván, người này đã tự đắp lá lên vùng tổn thương để điều trị tại nhà.

Sau một thời gian, vết thương xuất hiện tình trạng sưng, nóng, đỏ, đau và ngày càng lan rộng. Khi nhập viện, người bệnh đã có các biểu hiện điển hình của uốn ván như cứng hàm, co cứng cơ, khó nuốt, kèm theo nhiễm khuẩn nặng và nhiễm khuẩn huyết. Dù được hồi sức tích cực, điều trị chuyên sâu và theo dõi sát, tình trạng bệnh diễn biến quá nặng khiến người bệnh không qua khỏi.

Uốn ván là bệnh nhiễm trùng cấp tính do vi khuẩn Clostridium tetani infection gây ra. Vi khuẩn này thường sống trong đất, bụi bẩn, phân động vật và xâm nhập vào cơ thể qua các vết thương hở.

Theo các bác sĩ, nhiều người vẫn có tâm lý chủ quan với những vết thương nhỏ do gai, cành cây hay vật sắc nhọn đâm vào da. Tuy nhiên, đây có thể là "cửa ngõ" để vi khuẩn uốn ván xâm nhập vào cơ thể.

Loại vi khuẩn này thường tồn tại trong đất, bụi bẩn và phân động vật. Nếu vết thương không được làm sạch, xử trí đúng cách và tiêm phòng kịp thời, người bệnh có nguy cơ mắc uốn ván - căn bệnh có tỷ lệ không qua khỏi cao.

Bên cạnh đó, việc tự ý đắp lá cây, thuốc nam hoặc các chế phẩm không rõ nguồn gốc lên vết thương còn làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển và gây nhiễm khuẩn huyết, một biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.

Các chuyên gia khuyến cáo khi bị đinh, gai, cành cây hoặc vật sắc nhọn đâm vào cơ thể, người dân cần rửa sạch vết thương bằng nước sạch và dung dịch sát khuẩn phù hợp, sau đó nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám, xử trí và đánh giá chỉ định tiêm phòng uốn ván. Tuyệt đối không tự ý đắp lá cây hoặc áp dụng các phương pháp dân gian chưa được kiểm chứng lên vết thương.

Các bác sĩ nhấn mạnh rằng chỉ một vết thương nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nếu xử trí sai cách. Việc đến cơ sở y tế ngay từ đầu có thể giúp phòng tránh những biến chứng đáng tiếc, thậm chí bảo toàn tính mạng người bệnh.