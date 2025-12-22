Kiểu uống nước gây ung thư 'một chín một mười' với bia rượu

Thói quen uống trà, cà phê khi còn nóng để vừa thổi, vừa xuýt xoa của nhiều người tưởng chừng vô hại nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư thực quản nếu lặp lại trong thời gian dài.

Uống đồ uống nóng có thể làm tăng nguy cơ ung thư thực quản. Ảnh: Shutterstock.

Nhiều người có thói quen uống trà hoặc cà phê khi còn rất nóng. Tuy nhiên, theo các nghiên cứu khoa học, chính nhiệt độ quá cao của đồ uống là yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư thực quản nếu lặp lại thường xuyên trong thời gian dài.

Theo Times of India, việc uống đồ uống ở nhiệt độ trên 65 độ C có liên quan đến nguy cơ ung thư thực quản cao hơn. Điều này xuất phát từ việc nhiệt độ cao có thể gây tổn thương lặp đi lặp lại lên niêm mạc thực quản, dẫn đến viêm mạn tính và làm tăng tốc độ tái tạo tế bào. Khi tế bào phân chia nhiều lần trong thời gian dài, nguy cơ xuất hiện sai sót trong vật liệu di truyền cũng tăng lên, từ đó làm tăng khả năng hình thành ung thư.

Năm 2016, Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC), trực thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đã xem xét tổng hợp các bằng chứng khoa học và xếp việc uống đồ uống rất nóng vào nhóm “có khả năng gây ung thư cho người” (nhóm 2A). Đánh giá này nhấn mạnh yếu tố nhiệt độ và tổn thương nhiệt kéo dài, chứ không coi trà, cà phê hay các loại đồ uống tương tự là tác nhân hóa học gây ung thư.

Nhiều nghiên cứu quan sát quy mô lớn và các phân tích tổng hợp khác cũng cho thấy mối liên quan giữa việc uống đồ uống rất nóng với ung thư biểu mô tế bào vảy thực quản, đặc biệt ở những cộng đồng có thói quen uống trà hoặc các loại đồ uống nóng ngay khi vừa pha.

Tuy vậy, các nhà khoa học cũng lưu ý rằng nguy cơ không chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ mà còn liên quan đến tần suất uống, thời gian duy trì thói quen, cũng như các yếu tố nguy cơ khác như hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia, chế độ ăn và môi trường sống. Ở một số khu vực có tỷ lệ ung thư thực quản cao, các yếu tố này có thể chồng lấp và làm tăng nguy cơ tổng thể. Vì vậy, IARC nhấn mạnh rằng vấn đề cốt lõi nằm ở việc tiếp xúc thường xuyên với nhiệt độ cao, chứ không phải bản thân loại đồ uống.

Từ góc độ phòng ngừa, các chuyên gia khuyến nghị bạn nên để đồ uống nguội bớt trước khi uống. Chỉ cần chờ vài phút sau khi rót cũng có thể giúp nhiệt độ giảm xuống dưới ngưỡng rủi ro. Việc nhấp từng ngụm nhỏ thay vì uống nhanh cũng giúp giảm tác động nhiệt lên thực quản.

Đồng thời, người dân cần chú ý kiểm soát các yếu tố nguy cơ quan trọng khác như thuốc lá và rượu bia, vốn được coi là những nguyên nhân mạnh hơn nhiều của ung thư thực quản so với nhiệt độ đồ uống.