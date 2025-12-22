4 cơ sở ở TP.HCM dừng khám chữa bệnh BHYT ban đầu từ 2026

BHXH TP.HCM thông báo dừng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại 4 cơ sở y tế từ ngày 1/1/2026, đồng thời hướng dẫn chuyển nơi đăng ký để bảo đảm quyền lợi người tham gia.

4 cơ sở ở TP.HCM dừng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế từ năm sau. Ảnh: Duy Hiệu.

BHXH TP.HCM đã có thông báo về việc dừng thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) ban đầu tại một số cơ sở y tế trên địa bàn, nhằm bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT và phù hợp với điều kiện thực tế trong công tác tổ chức khám chữa bệnh.

Theo đó, kể từ ngày 1/1/2026, BHXH TP.HCM sẽ dừng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại 4 cơ sở y tế, gồm:

Trạm Y tế phường Nhiêu Lộc (địa chỉ 368 Cách Mạng Tháng 8, phường Nhiêu Lộc);

Trạm Y tế phường Khánh Hội (178 Bến Vân Đồn, phường Khánh Hội);

Điểm Y tế 1 thuộc Trạm Y tế phường Khánh Hội (122/30A Tôn Đản, phường Khánh Hội);

Trạm Y tế cơ quan thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy (201B Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn).

Để bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người dân, BHXH TP.HCM đề nghị BHXH TP Thủ Đức, BHXH các quận, huyện, BHXH các tỉnh, thành phố và các đại lý thu BHYT phối hợp rà soát, thực hiện chuyển những người có thẻ bảo hiểm y tế đã đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở nêu trên sang đăng ký tại các cơ sở khám chữa bệnh khác phù hợp.

BHXH TP.HCM lưu ý việc chuyển đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cần được thông tin đầy đủ, kịp thời đến người tham gia bảo hiểm y tế, nhằm tránh gián đoạn quyền lợi và bảo đảm việc khám chữa bệnh diễn ra thuận lợi, đúng quy định. Việc điều chỉnh này cũng được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn TP.HCM trong thời gian tới.