TP.HCM: 41 người ngộ độc thực phẩm nghi do ăn bánh mì

Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa đang điều trị cho 41 nạn nhân sau khi ăn bánh mì mua tại tiệm bánh mì Ngọc Hà, khu phố Ngọc Hà, phường Phú Mỹ, trong đó có những trường hợp biểu hiện nặng.

Bác sĩ Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa thăm khám bệnh nhân ngộ độc thực phẩm nghi do ăn bánh mì tại tiệm Ngọc Hà, phường Phú Mỹ. Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN.

Ngày 22/12, đại diện Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (phường Tam Long, TP.HCM) cho biết bệnh viện đang điều trị 41 trường hợp ngộ độc thực phẩm nghi do ăn bánh mì.

Theo thông tin ban đầu, hầu hết nạn nhân nhập viện từ sáng 20/12. Sáng 22/12, vẫn còn rải rác một số trường hợp tiếp tục được đưa vào điều trị.

Hiện tại, khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa điều trị 19 nạn nhân, khoa Nội điều trị 17 người và khoa Nhi có 5 người. Trước khi nhập viện, đa số nạn nhân đều xuất hiện các triệu chứng như đau bụng dữ dội, buồn nôn, nôn ói, tiêu chảy nhiều lần, sốt, ớn lạnh…

Theo lời kể của các nạn nhân, trước đó họ đều đã ăn bánh mì mua tại tiệm bánh mì Ngọc Hà, khu phố Ngọc Hà, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chị Lê Thị Thảo Vy (ngụ khu phố Bàu Phượng, xã Châu Pha), đang điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, cho biết sáng 19/12, chị ghé tiệm bánh mì Ngọc Hà mua một bánh mì ăn sáng, bên trong có chả lụa, thịt nguội, patê, đồ chua… Đến tối cùng ngày, chị xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn ói và sốt. Dù đã tự mua thuốc uống nhưng không thuyên giảm nên phải vào Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa thăm khám, điều trị.

Tương tự, bà Dương Thị Khanh (ngụ xã Đất Đỏ), đang làm việc tại tỉnh Đồng Nai, cho biết tối 19/12 trên đường đi làm về, bà ghé tiệm bánh mì Ngọc Hà mua 6 ổ bánh mì cho cả gia đình. Sau khi ăn, đến sáng 20/12, cả 6 người trong gia đình đều có biểu hiện nôn ói, đau bụng dữ dội, sốt. Gia đình đã tự mua thuốc uống nhưng không đỡ nên phải nhập viện cấp cứu. Đến ngày 22/12, các thành viên trong gia đình vẫn có biểu hiện đau bụng, tiêu chảy, trong đó bà Khanh và người con trai bị nặng nhất.

Bác sĩ Quách Sơn Hải, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, cho biết số nạn nhân nhập viện điều trị tại khoa khá đông. Trong đó, có những trường hợp biểu hiện nặng với các triệu chứng như huyết áp có xu hướng giảm, sốt cao, ăn uống kém… Tuy nhiên, sau khi được nhập viện theo dõi và điều trị tích cực, tình trạng sức khỏe của các nạn nhân hiện cơ bản ổn định.

Theo Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, đơn vị đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến sức khỏe của các nạn nhân. Bệnh viện đã lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, đồng thời báo cáo Sở Y tế theo đúng quy định.

Thông tin thêm về vụ việc, ông Huỳnh Minh Trinh, Trưởng Phòng Văn hóa-Xã hội phường Phú Mỹ, cho biết ngày 19/12, nhiều người sau khi ăn bánh mì tại tiệm Ngọc Hà trên địa bàn đã xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nghi do ngộ độc thực phẩm.

Qua rà soát tại phường và các khu vực lân cận, cơ quan chức năng ghi nhận tổng cộng 66 trường hợp phải điều trị tại các phòng khám, bệnh viện có liên quan đến việc sử dụng bánh mì của cơ sở này.

Ngay sau đó, phường Phú Mỹ đã phối hợp với Công an, Cảnh sát kinh tế và báo cáo Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh để xử lý vụ việc. Tại thời điểm kiểm tra, tiệm bánh mì Ngọc Hà đã tạm dừng hoạt động.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu các loại thực phẩm để đưa đi xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp điều tra, làm rõ.