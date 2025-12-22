Bác sĩ Việt chuyển giao kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm mới tại Hong Kong

Lần đầu tiên kỹ thuật “Phác đồ Sài Gòn” do Việt Nam nghiên cứu và phát triển được thị phạm kỹ thuật, đào tạo và chuyển giao trên thế giới.

Từ ngày 10/12 đến ngày 13/12, bác sĩ Lê Khắc Tiến và Thạc sĩ Phôi học Lê Hoàng Anh, hai chuyên gia hàng đầu của Trung tâm IVF Mỹ Đức Phú Nhuận, Bệnh viện Mỹ Đức Phú Nhuận đã có chuyến công tác tại IVM Talk Hong Kong 2025. Chuyến công tác theo lời mời của Bệnh viện Prince of Wales Hospital (PWH) - bệnh viện giảng dạy của Khoa Y thuộc đại học Chinese University of Hong Kong (CUHK), một trong những đại học hàng đầu châu Á hiện nay.

Chuyến công tác không chỉ mang ý nghĩa học thuật, mà còn ghi dấu lần đầu tiên “Phác đồ Sài Gòn” - thành tựu y khoa về thụ tinh trong ống nghiệm không cần kích thích buồng trứng do Việt Nam nghiên cứu và phát triển - được thị phạm kỹ thuật, đào tạo và chuyển giao tại một bệnh viện lớn của Hong Kong (Trung Quốc), qua đó khẳng định vị thế của ngành hỗ trợ sinh sản Việt Nam trên bản đồ y học quốc tế.

Bác sĩ Việt sang Hong Kong đào tạo và chuyển giao “Phác đồ Sài Gòn”

Theo lời mời của Bệnh viện Prince of Wales (Hong Kong - Trung Quốc), bác sĩ Lê Khắc Tiến, Phó trưởng trung tâm IVF Mỹ Đức Phú Nhuận, đã sang trực tiếp thị phạm và chuyển giao kỹ thuật chọc hút IVM thông qua việc thực hiện các trường hợp IVM đầu tiên tại bệnh viện ở Hong Kong. Trong chuyến công tác, bác sĩ cũng đồng thời truyền đạt kinh nghiệm, cập nhật những tiến bộ mới nhất của kỹ thuật IVM kiểu Mỹ Đức cho học viên sau đại học của CUHK và đội ngũ nhân viên y tế tại PWH.

Việc một bệnh viện lớn, thuộc đại học uy tín thế giới của Hong Kong chủ động mời chuyên gia Việt Nam sang đào tạo và chuyển giao công nghệ được xem là minh chứng rõ nét cho uy tín về năng lực chuyên môn và học thuật của đội ngũ chuyên gia Bệnh viện Mỹ Đức trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản.

Tại IVM Talk Hong Kong 2025, bác sĩ Lê Khắc Tiến đã trình bày chuyên đề “New IVM Protocol - The Dawn of Gonadotropin-free ART”, giới thiệu hành trình cải tiến của IVM kiểu Mỹ Đức (điều trị thụ tinh trong ống nghiệm không cần kích thích buồng trứng) qua từng giai đoạn, cũng như sự ra đời của “Phác đồ Sài Gòn”. Bác sĩ Tiến cũng chia sẻ các bằng chứng khoa học cho thấy hiệu quả của phác đồ này trên bệnh nhân mắc Hội chứng buồng trứng đa nang (HC BTĐN), dựa trên những công trình khoa học đã được công bố trên các tập san y khoa uy tín quốc tế do ông và các cộng sự tại Bệnh viện Mỹ Đức thực hiện.

Bác sĩ Lê Khắc Tiến cập nhật những tiến bộ mới nhất của kỹ thuật IVM kiểu Mỹ Đức cho học viên sau đại học của CUHK và đội ngũ nhân viên y tế tại PWH. Ảnh: Bệnh viện Mỹ Đức.

Ngoài ra, thạc sĩ Lê Hoàng Anh, Trưởng Lab phôi học của Bệnh viện Mỹ Đức Phú Nhuận cũng thị phạm và hướng dẫn các kỹ thuật phân lập trứng, xử lý trứng và nuôi trưởng thành trứng 2 pha cho các đồng nghiệp Hong Kong. Đây cũng là những khâu quan trọng quyết định thành công của kỹ thuật.

Thạc sĩ Phôi học Lê Hoàng Anh trình bày ứng dụng thực hành kỹ thuật IVM hai pha trong phòng labo. Ảnh: Bệnh viện Mỹ Đức.

Niềm tự hào y khoa Việt Nam vươn tầm quốc tế

Một điểm nhấn quan trọng trong chuyến công tác là bệnh viện ở Hong Kong đã sắp xếp nhiều bệnh nhân có nhu cầu điều trị với kỹ thuật IVM kiểu Việt Nam để giúp phần đào tạo chuyển giao đạt hiệu quả cao nhất. Các bước của quy trình kỹ thuật IVM hai pha (Biphasic IVM) trong phòng labo và kỹ thuật chọc hút trứng IVM được các chuyên gia Việt Nam hướng dẫn rõ ràng trên từng trường hợp bệnh nhân cụ thể.

ThS. Lê Hoàng Anh hướng dẫn thao tác tìm trứng IVM. Ảnh: Bệnh viện Mỹ Đức.

Kỹ thuật chọc hút trứng IVM được đánh giá là một kỹ thuật khó, đòi hỏi độ chính xác rất cao và kỹ năng thuần thục để thực hiện khi các nang noãn chỉ có kích thước vài milimet, nhỏ hơn rất nhiều so với nang noãn có kích thích buồng trứng trong phác đồ IVF thông thường.

Dù trước đó đã cử 2 đợt chuyên gia sang Bệnh viện Mỹ Đức tham quan và học tập, các giáo sư bệnh viện đại học CUHK vẫn mong muốn được chính các chuyên gia của Bệnh viện Mỹ Đức trực tiếp bay sang thực hiện và hướng dẫn thao tác chọc hút trứng cho những ca đầu tiên, đánh giá hệ thống tại chỗ nhằm đảm bảo an toàn và tối ưu tỷ lệ thành công cho người bệnh.

“Phác đồ Sài Gòn” được xây dựng dựa trên nền tảng kỹ thuật “IVM kiểu Mỹ Đức” (thụ tinh trong ống nghiệm không kích thích buồng trứng) nhưng mang tính đột phá hơn với quy trình chuyển phôi tươi ngay trong cùng chu kỳ.

Cụ thể, phác đồ này mang lại nhiều ưu điểm hơn so với IVF chuyển phôi đông lạnh đang phổ biến hiện nay - giúp người phụ nữ nhẹ nhàng hơn trong hành trình tìm con và cải thiện sức sống của phôi, giúp nâng cao tỷ lệ thành công trong điều trị hiếm muộn.

“Phác đồ Sài Gòn” phù hợp với các nhóm bệnh nhân mắc hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS), hội chứng buồng trứng kháng Gonadotropin (GROS), phụ nữ có dự trữ buồng trứng bình thường mong muốn điều trị thụ tinh trong ống nghiệm một cách đơn giản, thân thiện.

Bác sĩ Lê Khắc Tiến và thạc sĩ Lê Hoàng Anh (thứ ba và thứ tư từ bên trái qua, hàng đầu tiên) cùng các chuyên gia tại CUHK. Ảnh: Bệnh viện Mỹ Đức.

“Phác đồ Sài Gòn” đã được áp dụng tại IVF Mỹ Đức (Tân Bình) và IVF Mỹ Đức Phú Nhuận từ tháng 6/2024. Tính đến tháng 10 năm nay, hàng trăm bệnh nhân đã được điều trị thành công tại IVF Mỹ Đức, ghi nhận kết quả tích cực với tỷ lệ thành công tương đương các phác đồ IVF có kích thích buồng trứng.

Theo bác sĩ Lê Khắc Tiến, điểm đặc biệt của chuyến công tác lần này là việc Việt Nam đảm nhận vai trò chuyển giao kỹ thuật, thay vì chỉ sang nước bạn để học hỏi hoặc phải mời chuyên gia các nước sang Việt Nam hướng dẫn như trước đây.

“Chúng ta có quyền tự hào về những kỹ thuật ‘Make in Vietnam’ được thế giới đón nhận và học tập. Trong bối cảnh Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ, việc y học Việt Nam góp mặt và tạo dấu ấn tại các trung tâm y khoa hàng đầu khu vực là một minh chứng rõ ràng cho năng lực và khát vọng hội nhập”, bác sĩ Tiến chia sẻ.

Chuyến công tác tại Hong Kong (Trung Quốc) một lần nữa khẳng định năng lực chuyên môn và làm chủ kỹ thuật hỗ trợ sinh sản tiên tiến của Bệnh viện Mỹ Đức. Đây được xem là dấu ấn đáng tự hào của y học Việt Nam trên bản đồ y khoa quốc tế, nơi những giá trị “Make in Vietnam” đang được thế giới công nhận.