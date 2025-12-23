Mỹ lần đầu tiên cấp phép thuốc trị béo phì dạng viên

Đây là lần đầu tiên Mỹ cấp phép cho một liệu pháp điều trị béo phì thuộc nhóm GLP-1 ở dạng uống.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) ngày 22/12 đã chính thức phê duyệt thuốc giảm cân dạng viên uống của tập đoàn dược phẩm Novo Nordisk của Đan Mạch, đánh dấu lần đầu tiên Mỹ cấp phép cho một liệu pháp điều trị béo phì thuộc nhóm GLP-1 ở dạng uống.

Loại thuốc vừa được FDA thông qua chứa 25 mg semaglutide, cùng hoạt chất với các thuốc tiêm nổi tiếng Wegovy và Ozempic và sẽ được bán ra thị trường dưới thương hiệu Wegovy dạng viên. Trước đó, Novo Nordisk đã thương mại hóa semaglutide dạng uống để điều trị tiểu đường tuýp 2 với tên gọi Rybelsus.

Theo kết quả nghiên cứu giai đoạn cuối kéo dài 64 tuần, những người sử dụng 25 mg semaglutide dạng uống mỗi ngày giảm trung bình 16,6% trọng lượng cơ thể, trong khi nhóm dùng giả dược chỉ giảm 2,7%. FDA phê duyệt thuốc cho mục đích kiểm soát cân nặng lâu dài đối với người trưởng thành bị béo phì hoặc thừa cân kèm ít nhất 1 bệnh lý liên quan.

Việc mở rộng chỉ định điều trị này được kỳ vọng sẽ mở rộng đáng kể nhóm bệnh nhân tiềm năng, trong bối cảnh các hệ thống y tế, doanh nghiệp và chính phủ đang chịu áp lực ngày càng lớn từ chi phí chăm sóc sức khỏe liên quan đến béo phì. Thị trường thuốc giảm cân toàn cầu được dự báo có thể đạt quy mô khoảng 150 tỷ USD mỗi năm trong thập kỷ tới.

Những thùng thuốc Ozempic và Wegovy. Ảnh: Reuters.

Quyết định phê duyệt của FDA cũng được xem là cú hích quan trọng đối với Novo Nordisk, sau 1 năm kinh doanh nhiều thách thức với giá cổ phiếu sụt giảm, cảnh báo lợi nhuận và doanh số thuốc tiêm Wegovy chững lại do cạnh tranh gay gắt từ đối thủ Eli Lilly, cũng như áp lực từ các phiên bản thuốc pha chế tương tự. Ngay sau thông tin trên, cổ phiếu Novo Nordisk niêm yết tại Mỹ đã tăng 8%, trong khi cổ phiếu Eli Lilly giảm khoảng 1% trong phiên giao dịch ngoài giờ.

Theo số liệu của Chính phủ Mỹ, hiện có khoảng 40% người trưởng thành tại nước này bị béo phì, trong khi 12% cho biết đang sử dụng các thuốc thuộc nhóm GLP-1. Giới phân tích dự báo thuốc giảm cân dạng viên có thể chiếm khoảng 20% thị phần vào năm 2030.

Novo Nordisk cho biết liều khởi đầu 1,5 mg của Wegovy dạng viên sẽ được đưa ra thị trường Mỹ từ đầu tháng 1/2026, với mức giá 149 USD /tháng cho liều khởi đầu trong các chương trình bảo hiểm Medicare và Medicaid, cũng như đối với khách hàng tự chi trả thông qua nền tảng bán trực tiếp TrumpRx. Trước đó, hãng đã giảm giá tiền mặt của Wegovy dạng tiêm từ 499 USD xuống còn 349 USD /tháng, trong khi giá niêm yết tại Mỹ vẫn ở mức khoảng 1.000 USD /tháng hoặc cao hơn.

Ông David Moore - Phó Chủ tịch điều hành phụ trách thị trường Mỹ của Novo Nordisk - cho biết thuốc viên dạng uống dùng hàng ngày có thể gia tăng mức độ chấp nhận của người bệnh. Công ty đã chủ động sản xuất thuốc tại bang North Carolina và tích trữ nguồn cung nhằm bảo đảm khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Tuy nhiên, semaglutide dạng uống của Novo Nordisk phải được sử dụng vào buổi sáng khi bụng đói, ít nhất 30 phút trước khi ăn, uống hoặc dùng các thuốc uống khác - một điểm bị đánh giá là bất lợi so với thuốc giảm cân dạng viên mà Eli Lilly đang phát triển, vốn không có yêu cầu nghiêm ngặt này. Eli Lilly dự kiến có thể được FDA phê duyệt thuốc giảm cân dạng viên orforglipron sớm nhất vào đầu năm 2026.