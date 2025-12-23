Ung thư đại tràng ngày càng trẻ hóa: Bác sĩ chỉ ra dấu hiệu sớm

Kiệt sức tột độ, đổ mồ hôi đêm, táo bón nhiều ngày, vẫn khó chịu sau khi đi vệ sinh là một số dấu hiệu có thể cảnh báo bệnh ung thư đại tràng không nên bỏ qua.

Khối u đại tràng gây ra các cơn co thắt thường xuyên, tạo ra tín hiệu báo động giả trong cơ thể, khiến bạn có cảm giác muốn đi vệ sinh đột ngột. Ảnh: Freepik.

Ung thư đại tràng thường bắt đầu mà gây đau đớn hoặc triệu chứng rõ ràng, và phát triển âm thầm trong nhiều năm. Phát hiện sớm thông qua sàng lọc cứu sống nhiều người mỗi năm.

Đặc biệt, các triệu chứng ung thư đại tràng thường tương tự nhiều vấn đề thường gặp như căng thẳng hoặc thay đổi chế độ ăn uống. Tiến sĩ Joseph Salhab, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa và gan mật nổi tiếng tại Hệ thống Bệnh viện AdventHealth ở Florida, Mỹ, cảnh báo các dấu hiệu điển hình và phân tích lý do chúng quan trọng, không nên bị bỏ qua, theo India Times.

Kiệt sức tột độ

Bác sĩ Joseph giải thích tình trạng mệt mỏi cực độ ập đến do ung thư đại tràng gây mất máu âm thầm. Điều này dẫn đến thiếu máu do nồng độ sắt trong máu thấp. Số lượng hồng cầu giảm thấp, dẫn đến cơ bắp và não thiếu oxy. Vì vậy, các công việc hàng ngày trở nên khó khăn, không thể hoàn thành.

Tình trạng mệt mỏi này kéo dài dù đã nghỉ ngơi đầy đủ. Cà phê hay ngủ thêm cũng không giúp cải thiện. ​Các nghiên cứu cho thấy thiếu máu xuất hiện ở tới 40% trường hợp ung thư đại tràng. Nó thường là dấu hiệu đầu tiên trước khi các triệu chứng khác xuất hiện.

Đổ mồ hôi đêm

Bác sĩ Joseph cho biết hiện tượng này xảy ra do các tế bào ung thư giải phóng các chất hóa học làm rối loạn nhiệt độ cơ thể. Điều này gây ra cảm giác ớn lạnh và đổ mồ hôi như sốt vào ban đêm. Khối u phát triển và gây viêm các mô lân cận theo thời gian. Điều này đặc biệt xảy ra khi kết hợp với mệt mỏi, sụt cân hoặc thay đổi chức năng ruột.

Có đến 20% bệnh nhân ung thư đại tràng giai đoạn cuối báo cáo bị đổ mồ hôi nhiều. Giai đoạn đầu cũng có hiện tượng này nhưng thường không được chú ý, dễ nhầm lẫn với ăn cay, căng thẳng hoặc mãn kinh.

Không cảm thấy trống rỗng sau khi đi vệ sinh

Bác sĩ Joseph cho biết trong ung thư đại tràng, cảm giác khó chịu dai dẳng khi ruột vẫn đầy sau khi đi đại tiện. Cảm giác như có thứ gì đó ngăn cản việc tống hết phân ra ngoài mỗi lần. Điều này xảy ra vì các khối u làm hẹp dần đường ruột kết. Chúng giữ chất thải bên trong và gửi tín hiệu sai đến não.

Cảm giác không đầy này kéo dài nhiều ngày hoặc nhiều tuần. Đây được xem là một trong những dấu hiệu sớm điển hình của ung thư đại tràng. Khoảng 30% bệnh nhân cảm thấy như vậy trước khi bác sĩ chẩn đoán ung thư.

Nhiều người thường lầm tưởng đây là hội chứng ruột kích thích (IBS) hoặc do chế độ ăn uống không tốt. Thậm chí, việc rặn mạnh khi đi ngoài làm trầm trọng thêm bệnh trĩ, càng làm nhiều người không nhận ra vấn đề thực sự bên dưới.

Nhiều triệu chứng ung thư đại tràng dễ bị nhầm lẫn với các vấn đề tiêu hóa nên thường bị bỏ qua. Ảnh: Shutterstock.

Cảm giác muốn đi vệ sinh đột ngột

Thường gặp ở bệnh ung thư đại tràng, cảm giác muốn đi vệ sinh đột ngột, cấp bách mà không có dấu hiệu báo trước. Tuy nhiên, sau khi đi xong lại chỉ ra rất ít phân. Điều này xảy ra do thành đại tràng bị kích thích bởi khối u gây ra các cơn co thắt thường xuyên, tạo ra tín hiệu báo động giả trong cơ thể.

Cảm giác muốn đi vệ sinh này khác với bình thường ở tần suất và sự khó chịu không giảm sau đó. Các nghiên cứu cho thấy nó liên quan đến 25% các trường hợp ung thư giai đoạn sớm được phát hiện. Khối u bên phải chèn ép dây thần kinh và gây ra cảm giác này nhiều nhất.

Táo bón nhiều ngày

Táo bón làm tắc nghẽn ruột trong nhiều ngày liền. Phân cứng, đi ngoài không thường xuyên dù đã uống đủ nước và ăn nhiều chất xơ. Điều này là do khối u cản trở dòng chảy bình thường của chất thải, làm chậm quá trình vận chuyển và làm cứng phân bên trong. Tình trạng này kéo dài hơn một tuần trong hầu hết trường hợp.

Bác sĩ Joseph cho biết gần một nửa số bệnh nhân báo cáo những thay đổi về ruột như vậy trước khi được chẩn đoán. Phân mỏng như bút chì là dấu hiệu của sự thu hẹp do khối u bên trong. Phụ nữ sau 40 tuổi có nguy cơ mắc dấu hiệu này cao hơn. Họ thường nhầm lẫn nó với chế độ ăn uống hoặc việc chuyển hóa chậm lại.

Máu trong phân

Máu đỏ tươi hoặc sẫm màu lẫn trong phân thường gặp trong ung thư đại tràng. Mọi người thường nghĩ đó là dấu hiệu bệnh trĩ. Điều này xảy ra vì các khối u dễ bị chảy máu do ma sát, và chất thải chuyển sang màu nâu đỏ hoặc đen từ phần trên của đại tràng.

Bác sĩ Joseph cho biết khoảng 50% trường hợp có dấu hiệu này ở giai đoạn đầu. Chế độ ăn uống như củ cải đường có thể khiến một số người nhầm lẫn trong chốc lát, nhưng nếu phát hiện nhiều lần thì nên đi nội soi đại tràng ngay lập tức.