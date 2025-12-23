Ra mồ hôi tay chân nhiều cảnh báo những bệnh lý nào?

Ra mồ hôi tay chân là hiện tượng phổ biến, nhất là ở người trẻ. Tuy không nguy hiểm, nhưng nếu kéo dài, tình trạng này có thể gây nhiều bất tiện và là dấu hiệu cảnh báo một số vấn đề sức khỏe tiềm ẩn.

Ra mồ hôi tay chân là tình trạng tuyến mồ hôi hoạt động quá mức. Ảnh: hidroxa.

Ra mồ hôi là phản ứng sinh lý tự nhiên giúp cơ thể điều hòa nhiệt độ. Tuy nhiên, nếu mồ hôi xuất hiện thường xuyên và liên tục ở những vị trí đặc biệt như tay, chân, không liên quan đến thời tiết nóng hay vận động, đây có thể là tín hiệu cảnh báo cơ thể đang gặp vấn đề.

Nguyên nhân ra mồ hôi tay chân

Do thiếu dưỡng chất

Vitamin và khoáng chất đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe. Khi cơ thể thiếu hụt các dưỡng chất này, có thể xuất hiện những dấu hiệu cảnh báo như ra nhiều mồ hôi tay chân, kể cả khi thời tiết lạnh. Người bệnh nên hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn chứa nhiều chất bảo quản, đồng thời xây dựng chế độ ăn uống cân đối, giàu dinh dưỡng để bổ sung cho cơ thể.

Do bệnh cường giáp

Khi tuyến giáp hoạt động quá mức, các quá trình trao đổi chất trong cơ thể bị rối loạn, khiến lượng calo bị đốt cháy nhiều hơn bình thường. Quá trình này tạo ra lượng nhiệt lớn, buộc cơ thể tăng tiết mồ hôi để điều hòa. Người mắc cường giáp thường kèm theo các dấu hiệu như hồi hộp, đánh trống ngực, run tay, sụt cân nhanh, mắt lồi…

Do nhiễm độc

Việc thường xuyên tiếp xúc với môi trường chứa nhiều hóa chất độc hại do tính chất công việc hoặc các nguyên nhân khác có thể khiến cơ thể bị nhiễm độc. Khi đó cơ thể phản ứng bằng cách tăng tiết mồ hôi nhằm đào thải độc tố ra ngoài.

Do tăng tiết mồ hôi thứ phát

Ra mồ hôi tay chân cũng có thể là biểu hiện của chứng tăng tiết mồ hôi thứ phát. Nguyên nhân có thể liên quan đến nhiệt độ môi trường quá thấp, bỏng lạnh, u tuyến yên, thiếu máu bất sản, lao phổi hoặc một số bệnh lý khác.

Ra mồ hôi tay chân là hiện tượng phổ biến, nhất là ở người trẻ.

Cách điều trị ra mồ hôi tay chân

Tùy thuộc vào nguyên nhân và mức độ bệnh, bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp điều trị phù hợp.

Sử dụng chất chống mồ hôi tại chỗ

Đây là các loại thuốc bôi hoặc xịt ngoài da, chứa thành phần chính là muối nhôm. Khi tiếp xúc với da, mồ hôi hòa tan và kéo các hạt muối nhôm vào lỗ chân lông, tạo nút bịt ống dẫn mồ hôi, ngăn mồ hôi thoát ra ngoài. Tác dụng có thể duy trì từ 24 - 48 giờ, tùy từng loại.

Trước khi sử dụng, cần rửa sạch và lau khô tay chân, nên bôi vào buổi tối. Nếu mồ hôi vẫn ra nhiều, có thể thoa lại vào ban ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng thường xuyên có thể gây kích ứng da, nóng rát, dày sần hoặc mẩn đỏ. Đây chỉ là biện pháp tạm thời.

Phẫu thuật cắt hạch giao cảm

Phương pháp này được chỉ định cho những trường hợp tăng tiết mồ hôi tay nặng. Bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật nội soi lồng ngực để cắt bỏ chuỗi hạch giao cảm liên quan đến tuyến mồ hôi ở tay. Đây là phương pháp điều trị cho hiệu quả tương đối tốt, song cần được cân nhắc kỹ và thực hiện tại cơ sở y tế chuyên khoa.

Lưu ý trong sinh hoạt để hỗ trợ điều trị

Để việc điều trị đạt hiệu quả cao, người bệnh cần tuân thủ chỉ định của bác sĩ và lưu ý:

Hạn chế rượu bia, cà phê và đồ uống chứa caffein.

Tránh ăn đồ cay nóng, hạn chế các gia vị như ớt, tiêu, tỏi.

Giữ tinh thần thoải mái, tránh căng thẳng, không thức khuya.

Uống đủ 1,5 - 2 lít nước mỗi ngày, tăng cường rau xanh và trái cây tươi.

Ngâm tay chân với lá lốt, chè xanh hoặc nước muối để giúp giảm tiết mồ hôi.

Nên đi dép, sandal hoặc giày vải, giày hở mũi để chân thông thoáng; tránh giày chật, giày nhựa tổng hợp gây bí.

Chọn tất làm từ cotton hoặc sợi tre thấm hút tốt và thay tất hàng ngày.