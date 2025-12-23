Bệnh lây qua đường tình dục ngày càng phức tạp ở Việt Nam

Không còn là câu chuyện cá biệt, các bệnh lây qua đường tình dục đang gia tăng nhanh, với nhiều ca đồng nhiễm và hành vi nguy cơ ngày càng phổ biến trong cộng đồng.

Thực tế lâm sàng những năm gần đây cho thấy xu hướng lây nhiễm HIV và các bệnh STI đang có sự thay đổi rõ rệt. Ảnh: Brent Lewin/Bloomberg.

Hai người đàn ông cùng đến Phòng khám chuyên đề các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục (STIs), Bệnh viện Da liễu Trung ương (Hà Nội). Khi trao đổi ban đầu với bác sĩ, họ khẳng định chỉ là bạn bè, rủ nhau đi kiểm tra sức khỏe vì lo ngại nguy cơ mắc bệnh. Tuy nhiên, kết quả thăm khám sau đó cho thấy cả hai cùng mắc nhiều bệnh lây truyền qua đường tình dục, trong đó có giang mai, sùi mào gà và HIV.

Chỉ đến khi được bác sĩ trao đổi kỹ hơn, hai bệnh nhân mới thừa nhận họ là người yêu của nhau. Khi một trong hai xuất hiện các dấu hiệu bất thường, người này đã thuyết phục bạn tình cùng đi khám. Cặp đôi cho biết đều có hai hành vi nguy cơ rõ rệt là quan hệ tình dục không an toàn và thường xuyên thay đổi bạn tình.

Số ca mắc STI tăng mạnh trong nhiều năm

Từ ca bệnh trên, TS.BS Trịnh Minh Trang, Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế, Phòng khám chuyên đề các bệnh lây truyền qua đường tình dục, cho biết thực tế lâm sàng những năm gần đây cho thấy xu hướng lây nhiễm HIV và các bệnh STI đang có sự thay đổi rõ rệt.

"Nếu trước đây, HIV chủ yếu lây qua đường máu thì hiện nay, phần lớn các ca nhiễm mới được ghi nhận có liên quan trực tiếp đến quan hệ tình dục không an toàn", bác sĩ Trang nói với Tri Thức - Znews.

Tại phòng khám chuyên khoa, mỗi ngày, đơn vị này tiếp nhận khoảng 50 bệnh nhân được chẩn đoán hoặc nghi ngờ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Bệnh nhân đến từ nhiều độ tuổi, giới tính và khu vực khác nhau, từ nông thôn đến thành thị.

Xu hướng gia tăng bệnh lây truyền qua đường tình dục cũng được ghi nhận tại các cơ sở y tế lớn ở phía Nam. Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Phan Thúy, Giám đốc Bệnh viện Da liễu TP.HCM, cho biết tại Hội nghị Khoa học Da liễu miền Nam - SCD 2025, số lượt bệnh nhân đến khám và điều trị các bệnh nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục tại bệnh viện liên tục tăng trong những năm gần đây.

TS.BS Trịnh Minh Trang, Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế, Phòng khám chuyên đề các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Ảnh: Phương Anh.

Cụ thể, năm 2021, Bệnh viện Da liễu TP.HCM ghi nhận 52.252 lượt khám, chữa bệnh các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Con số này tăng lên 62.190 lượt vào năm 2022. Đến năm 2023, số lượt khám đạt đỉnh cao nhất kể từ năm 2015 với 75.037 lượt. Năm 2024 ghi nhận giảm nhẹ còn 70.983 lượt, song đây vẫn là mức cao thứ hai trong gần một thập kỷ.

"Xu hướng này phản ánh thực tế rằng các bệnh lây truyền qua đường tình dục đang ngày càng phổ biến, đặc biệt ở nhóm người trẻ, nam quan hệ đồng giới, người sống chung với HIV và cả thanh thiếu niên dưới 18 tuổi", bác sĩ Thúy cảnh báo.

Đáng chú ý, số bệnh nhân dưới 18 tuổi mắc các bệnh này có xu hướng tăng dần trong giai đoạn 2020-2023. Không chỉ vậy, số trường hợp trẻ vị thành niên phải can thiệp thủ thuật cũng đang gia tăng.

Bác sĩ Minh Trang cũng cho hay theo ghi nhận lâm sàng, nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) có tỷ lệ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục cao hơn hẳn so với cộng đồng chung. Đáng lo ngại, nhiều bệnh nhân trong nhóm này mắc đồng thời nhiều bệnh, được các bác sĩ gọi là tình trạng "đồng nhiễm".

"Chúng tôi thường gặp các trường hợp đồng nhiễm HIV với giang mai, herpes sinh dục, thậm chí kết hợp với HPV. Điều này làm tăng nguy cơ biến chứng và gây khó khăn trong điều trị", TS.BS Trịnh Minh Trang nhấn mạnh.

Theo bác sĩ, nhóm này thường có nhiều bạn tình, thường xuyên thay đổi bạn tình, hình thức quan hệ dễ gây tổn thương niêm mạc, từ đó tạo điều kiện cho các tác nhân gây bệnh xâm nhập.

Những hiểu lầm phổ biến khiến bệnh dễ lây lan

Trong quá trình thăm khám, bác sĩ Trang cho hay thường xuyên gặp nhiều hiểu lầm phổ biến của người bệnh về các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Hiểu lầm thường gặp nhất liên quan đến con đường lây nhiễm.

Nhiều người cho rằng chỉ quan hệ sinh dục theo cách "truyền thống" mới có nguy cơ mắc bệnh, còn quan hệ hậu môn hoặc quan hệ bằng miệng thì an toàn. Trên thực tế, đây là quan niệm sai lầm. Quan hệ hậu môn, đặc biệt phổ biến trong nhóm MSM, là con đường lây nhiễm mạnh do dễ gây sang chấn và tổn thương niêm mạc, tạo điều kiện cho mầm bệnh xâm nhập.

Xét nghiệm HIV hiện nay được thực hiện nhanh chóng, dễ dàng. Ảnh: KNT.

Quan hệ bằng miệng cũng không an toàn như nhiều người nghĩ. Bác sĩ Trang cho biết đã gặp không ít bệnh nhân chỉ quan hệ bằng miệng, không quan hệ sinh dục dưới, nhưng vẫn mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Việc không sử dụng biện pháp bảo vệ khi quan hệ miệng khiến nguy cơ lây nhiễm tăng cao.

"Một hiểu lầm khác là cho rằng thuốc tránh thai có thể phòng ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Trên thực tế, thuốc tránh thai chỉ giúp ngừa mang thai, hoàn toàn không có tác dụng phòng bệnh", vị chuyên gia nhấn mạnh.

Ngoài ra, việc sử dụng thuốc dự phòng HIV cũng gây ra không ít hiểu lầm. Nhiều người cho rằng dùng thuốc dự phòng là có thể phòng được tất cả các bệnh lây truyền qua đường tình dục, từ đó chủ quan hơn trong quan hệ tình dục. Thực tế, thuốc này chỉ có tác dụng dự phòng HIV, các bệnh khác vẫn có thể lây nhiễm bình thường.