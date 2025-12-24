Triệu chứng của huyết áp cao biểu hiện ở mắt

Đốm máu trong mắt, mắt đỏ, mờ, thậm chí mất thị lực có thể là một số dấu hiệu huyết áp cao không phải ai cũng biết.

Mắt mờ, đỏ, đau có thể là triệu chứng cảnh báo huyết áp cao. Ảnh: Freepik.

Huyết áp cao (tăng huyết áp) có thể âm thầm gây hại cho cơ thể trong nhiều năm trước khi các triệu chứng xuất hiện. Nếu huyết áp cao không được điều trị, nó có thể dẫn đến tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đau tim, đột quỵ và bệnh thận.

Trong một số trường hợp, các triệu chứng có thể liên quan gián tiếp đến huyết áp cao, nhưng không phải lúc nào cũng do huyết áp cao gây ra.

Các vấn đề về thị lực đôi khi có thể là một trong những dấu hiệu huyết áp cao không được kiểm soát mà mọi người nên chú ý.

Huyết áp cao ảnh hưởng đến mắt như thế nào?

Đôi mắt chứa mạng lưới dày đặc các mạch máu nhỏ rất nhạy cảm với áp lực. Tăng huyết áp kéo dài có thể làm tổn thương các cấu trúc mỏng manh này, dẫn đến các triệu chứng về mắt dễ nhận thấy, trong trường hợp nghiêm trọng, gây mất thị lực.

- Đốm máu trong mắt

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, chảy máu trong mắt có thể cảnh báo dấu hiệu huyết áp cao. Võng mạc là lớp mô nằm ở phía sau mắt. Lớp này chuyển đổi ánh sáng thành tín hiệu thần kinh, sau đó được gửi đến não để xử lý.

Khi huyết áp của một người quá cao, thành mạch máu ở võng mạc có thể dày lên. Điều này khiến các mạch máu bị thu hẹp, từ đó hạn chế lượng máu đến võng mạc. Trong một số trường hợp, võng mạc bị sưng hoặc xuất hiện máu.

Theo thời gian, huyết áp cao gây tổn thương các mạch máu ở võng mạc, hạn chế chức năng của võng mạc và gây áp lực lên dây thần kinh thị giác, dẫn đến các vấn đề về thị lực. Tình trạng này được gọi là bệnh võng mạc do tăng huyết áp (HR).

- Mờ, đau mắt

Những thay đổi về thị lực, chẳng hạn mờ mắt hoặc xuất hiện điểm mù, có thể là dấu hiệu của tổn thương mạch máu ở mắt. Bên cạnh đó, cơn đau quanh hoặc phía sau mắt có thể là dấu hiệu của vấn đề về áp lực nội nhãn.

- Hiện tượng "ruồi bay" trước mắt

Theo India Times, huyết áp cao kéo dài gây thêm áp lực và làm tổn thương các mạch máu võng mạc mỏng manh. Khi bị tổn thương, các mạch máu có thể rò rỉ dịch hoặc máu vào dịch kính, gây ra hiện tượng xuất hiện các chấm đen trôi nổi đột ngột. Đôi khi, các mạch máu thậm chí có thể bị vỡ hoặc tắc nghẽn, dẫn đến mờ mắt hoặc mất thị lực.

- Mắt đỏ

Mắt đỏ là do các mạch máu nhỏ bị giãn nở và bao phủ phần lòng trắng của mắt gọi là củng mạc. Chúng cũng có thể xuất hiện màu đỏ do xuất huyết dưới kết mạc, khi một hoặc nhiều mạch máu nhỏ dưới một lớp màng mỏng trong suốt gọi là kết mạc bị vỡ và chứa đầy máu. Điều này khiến mắt trông như bị sung huyết nhưng thực chất là vô hại, miễn là không gây đau hoặc làm thay đổi thị lực.

Các mạch máu bên trong củng mạc luôn chịu áp lực và có thể bị vỡ trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn mỏi mắt đột ngột hoặc sử dụng kính áp tròng.

Tình trạng huyết áp cao không được kiểm soát có thể gây ra nhiều triệu chứng bất thường ở mắt. Ảnh: All About Vision.

Biến chứng của tăng huyết áp ở mắt

Tăng huyết áp không được kiểm soát có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng về mắt, bao gồm:

Phù hoàng điểm: Tích tụ dịch ở hoàng điểm gây sưng và biến dạng.

Giảm lưu lượng máu: Đặc biệt ảnh hưởng đến võng mạc và dây thần kinh thị giác.

Bong võng mạc: Võng mạc có thể tách khỏi mô nâng đỡ, đe dọa thị lực.

Mù lòa: Huyết áp cao nghiêm trọng, kéo dài có thể dẫn đến mất thị lực vĩnh viễn.

Bệnh lý thần kinh thị giác do thiếu máu cục bộ: Giảm lưu lượng máu đến dây thần kinh thị giác có thể gây ra những thay đổi thị lực đột ngột.

Tăng huyết áp cũng làm tăng nguy cơ tắc động mạch võng mạc, tắc tĩnh mạch võng mạc và các biến chứng về mắt liên quan đến bệnh tiểu đường.