Tiếp nhận ca bệnh rất hiếm, bác sĩ BV Nhi TW chỉ ra 3 lưu ý quan trọng

Chỉ sau vài ngày sốt, ho nhẹ, bé gái 6 tuổi rơi vào tình trạng nguy kịch hiếm gặp, phải can thiệp hồi sức tối đa với nhiều kỹ thuật chuyên sâu.

Các bác sĩ khuyến cáo cúm mùa nói chung và cúm A nói riêng không phải là bệnh nhẹ. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Bệnh nhi là bé Q.A. (6 tuổi, Hà Nội), chưa được tiêm phòng cúm mùa. Theo gia đình, trẻ khởi phát bệnh với những triệu chứng thường gặp của cúm như sốt, ho, chảy mũi. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, tình trạng của trẻ diễn biến nhanh và nặng hơn, mệt nhiều, xuất hiện dấu hiệu suy tim.

Bé được đưa vào bệnh viện địa phương trong tình trạng nghi ngờ viêm cơ tim tối cấp, sau đó nhanh chóng được chuyển đến khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương, để tiếp tục điều trị do bệnh diễn tiến phức tạp.

ThS.BS Trần Đăng Xoay, khoa Điều trị tích cực Nội khoa, cho biết qua thăm khám lâm sàng và các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ xác định bệnh nhi mắc cúm A/H3 kèm theo nhiều biến chứng nặng như viêm cơ tim tối cấp, tiêu cơ vân, tổn thương thận cấp và bão cytokine.

"Bệnh nhi không đáp ứng với các thuốc và biện pháp điều trị hỗ trợ thông thường, tình trạng diễn biến rất nhanh và nguy kịch", bác sĩ Xoay cho biết.

Theo PGS.TS Tạ Anh Tuấn, Trưởng khoa Điều trị tích cực Nội khoa, tổn thương đa cơ quan trong trường hợp này xuất phát từ hai nguyên nhân. Thứ nhất, virus cúm gây tổn thương trực tiếp lên các cơ quan. Thứ hai, bão cytokine khiến phản ứng viêm của cơ thể diễn ra quá mạnh, âm thầm làm suy chức năng các cơ quan nhưng mức độ rất nặng nề.

"Bên cạnh đó, nhiễm cúm còn làm tăng nguy cơ bội nhiễm vi khuẩn, khiến bệnh cảnh trở nên phức tạp và trầm trọng hơn", PGS Tuấn nhấn mạnh.

Trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhi, dưới sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo Bệnh viện, buổi hội chẩn khẩn cấp với sự tham gia của các chuyên khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Tim mạch, Thận - Tiết niệu và Bệnh nhiệt đới được tiến hành. Sau khi đánh giá toàn diện, các bác sĩ thống nhất chẩn đoán bệnh nhi bị nhiễm khuẩn huyết, viêm cơ tim, sốc mất bù, tiêu cơ vân nặng, kèm theo cơn bão cytokine biến chứng suy đa cơ quan.

Các bác sĩ xác định bệnh nhi mắc cúm A/H3 kèm theo nhiều biến chứng nặng như viêm cơ tim tối cấp, tiêu cơ vân, tổn thương thận cấp và bão cytokine. Ảnh: BVCC.

Do không đáp ứng với điều trị nội khoa thông thường, bệnh nhi được chỉ định đồng thời nhiều biện pháp hồi sức chuyên sâu như thở máy, ECMO (tim phổi nhân tạo), lọc máu liên tục kết hợp lọc máu hấp phụ, thay huyết tương, truyền IVIG (globulin miễn dịch), sử dụng thuốc kháng virus cúm và kháng sinh phổ rộng.

"Trong suốt quá trình điều trị, chức năng tim của bệnh nhi được theo dõi chặt chẽ hàng ngày với sự phối hợp của chuyên khoa Tim mạch để đánh giá mức độ hồi phục", ThS.BS Trần Đăng Xoay cho biết.

Sau 10 ngày chạy ECMO và 18 ngày lọc máu liên tục, tình trạng của bệnh nhi dần được kiểm soát. Hiện tại, sức khỏe của trẻ ổn định, các chức năng cơ quan hồi phục và tiếp tục được theo dõi sát.

Các bác sĩ đánh giá đây là một trường hợp cúm A/H3 có biến chứng nặng và rất hiếm gặp. Theo y văn thế giới, chỉ có rất ít ca cúm A được ghi nhận xuất hiện đồng thời các biến chứng nghiêm trọng như viêm cơ tim cấp, tiêu cơ vân và bão cytokine với mức độ nặng nề tương tự.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương nhấn mạnh cúm mùa (đặc biệt là cúm A) không đơn thuần là bệnh nhẹ. Để bảo vệ trẻ, phụ huynh cần đặc biệt lưu ý 3 vấn đề sau:

Nhận diện sớm các biến chứng cảnh báo nặng: Cúm mùa có thể diễn tiến nhanh thành viêm phổi nặng, viêm cơ tim cấp, bệnh não hoại tử hoặc suy đa cơ quan. Đây là những biến chứng đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không được can thiệp kịp thời.

Tiêm phòng là "lá chắn": Việc tiêm vaccine cúm hàng năm cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên là biện pháp quan trọng nhất. Đây không chỉ là cách giảm nguy cơ mắc bệnh mà còn là giải pháp hữu hiệu nhất để hạn chế các biến chứng nặng khi trẻ không may nhiễm virus.

Bố mẹ cần nhận biết dấu hiệu nhập viện khẩn cấp: Gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay lập tức nếu xuất hiện các biểu hiện: sốt cao kéo dài, mệt lả, thở nhanh, đau cơ, tiểu ít hoặc có dấu hiệu thay đổi ý thức (li bì, co giật).