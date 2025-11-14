8 dấu hiệu cảnh báo đường huyết tăng cao

Nhanh đói nhưng lại giảm cân: Theo Everyday Health, cảm thấy đói hơn bình thường có thể là dấu hiệu của triệu chứng phổ biến của bệnh tiểu đường: ăn nhiều hoặc cực kỳ đói. Mặc dù ăn nhiều hơn, bạn vẫn có thể bị sụt cân mà không rõ lý do nếu lượng đường trong máu quá cao. Điều này là do cơ thể không nhận được năng lượng từ nguồn glucose ưa thích, nó phải chuyển sang cơ và mỡ. Khi cơ thể bắt đầu phân hủy cơ và mỡ để lấy năng lượng, bạn sẽ bị sụt cân không mong muốn và không lành mạnh. Ngoài những thay đổi về cân nặng và cảm giác thèm ăn, bạn có thể nhận thấy cơ bắp yếu đi và dễ bị ngã hơn. Ảnh: Freepik.