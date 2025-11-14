8 dấu hiệu cảnh báo đường huyết tăng cao

|
Nhanh đói nhưng lại giảm cân: Theo Everyday Health, cảm thấy đói hơn bình thường có thể là dấu hiệu của triệu chứng phổ biến của bệnh tiểu đường: ăn nhiều hoặc cực kỳ đói. Mặc dù ăn nhiều hơn, bạn vẫn có thể bị sụt cân mà không rõ lý do nếu lượng đường trong máu quá cao. Điều này là do cơ thể không nhận được năng lượng từ nguồn glucose ưa thích, nó phải chuyển sang cơ và mỡ. Khi cơ thể bắt đầu phân hủy cơ và mỡ để lấy năng lượng, bạn sẽ bị sụt cân không mong muốn và không lành mạnh. Ngoài những thay đổi về cân nặng và cảm giác thèm ăn, bạn có thể nhận thấy cơ bắp yếu đi và dễ bị ngã hơn. Ảnh: Freepik.
Tiểu nhiều: Đi tiểu quá thường xuyên là dấu hiệu phổ biến nhưng không quá rõ ràng của lượng đường trong máu quá cao. Tiểu quá nhiều, còn được gọi là đa niệu, xảy ra khi glucose tích tụ trong máu và thận bắt đầu hoạt động nhiều hơn để loại bỏ lượng glucose dư thừa. Nếu cơ thể không thể theo kịp và điều chỉnh lượng đường trong máu để trở lại mức bình thường, lượng đường dư thừa sẽ được đào thải ra khỏi cơ thể qua nước tiểu. Bạn có thể bị mất nước và cảm thấy rất khát nước. Ảnh: AsiaMD.
Liên tục mệt mỏi và kiệt sức: Theo Mayo Clinic, thường xuyên kiệt sức và cảm thấy rất mệt mỏi là triệu chứng của tình trạng đường huyết không được kiểm soát. Nói đơn giản, khi cơ thể không có đủ insulin, đường sẽ ở lại trong máu thay vì đi vào tế bào để chuyển hóa thành năng lượng. Ngoài ra, tình trạng đi tiểu thường xuyên có thể dẫn đến mất nước, yếu tố khác góp phần gây mệt mỏi. Ảnh: Pexels.
Mờ mắt rõ rệt và thường xuyên bị đau đầu: Lượng đường trong máu cao có thể làm thay đổi hình dạng thủy tinh thể, khiến mắt khó tập trung và mờ. Những thay đổi về thị lực này có thể khiến bạn gặp khó khăn khi làm việc và lái xe. Bạn cũng có thể bị đau đầu thường xuyên, theo Học viện Nhãn khoa Mỹ. Thị lực sẽ trở lại bình thường khi lượng đường trong máu được kiểm soát tốt. Ảnh: Shutterstock.
Tê hoặc ngứa ran bàn tay hoặc bàn chân: Theo Medical News Today, lượng đường trong máu cao ảnh hưởng đến lưu thông máu và gây tổn thương dây thần kinh. Tình trạng này gây ra các triệu chứng như ngứa ran, tê bì, yếu cơ và đau, thường biểu hiện ở tay, chân và bàn chân. Dấu hiệu này thường không xuất hiện ngay từ đầu mà phát triển từ từ đến nhiều năm sau mới có. Một số người có thể bị nhẹ, nhưng nhiều người khác đau đớn, ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống hàng ngày. Ảnh: Shutterstock.
Mụn thịt, khô da hoặc thay đổi khác trên da: Theo Học viện Da liễu Mỹ, lượng đường huyết cao không được kiểm soát tốt có thể gây ra nhiều thay đổi về da. Ví dụ, một số người có thể nhận thấy nhiều mụn thịt dư, da khô quá mức, đốm nâu ở cẳng chân, mụn vàng trên mí mắt, vùng da cứng, dày hoặc các mảng sáp màu đỏ - vàng ở cẳng chân. Những vùng da mềm sẫm màu, dày (gọi là chứng gai đen) cũng có thể hình thành ở gáy, tay, nách, mặt hoặc các vùng khác. Đây có thể là dấu hiệu của tình trạng kháng insulin, biểu hiện đặc trưng của bệnh tiểu đường type 2. Ảnh: Duncan Dermatology.
Sưng hoặc chảy máu nướu răng: Bệnh nướu răng, gây sưng, đỏ và viêm nướu, là biến chứng của bệnh tiểu đường. Nước bọt có chứa glucose. Lượng glucose càng lớn càng tạo điều kiện cho vi khuẩn kết hợp với thức ăn trong miệng tạo thành mảng bám và gây ra bệnh nướu răng. Nếu không được điều trị, bệnh nướu răng có thể dẫn đến mất răng, mủ và loét giữa nướu, cũng như đau khi nhai. Bệnh này cũng khiến tiểu đường khó kiểm soát hơn, gây viêm và lượng đường trong máu cao hơn. Ảnh: Natrusmile.
Dễ bị bầm tím, vết thương chậm lành: Lượng đường trong máu cao có thể ảnh hưởng tuần hoàn máu và tổn thương dây thần kinh. Điều này làm suy giảm lưu thông máu, do đó cũng hạn chế các chất dinh dưỡng và oxy cần thiết di chuyển đến vết bầm, vết thương. Lượng đường trong máu cao cũng có thể khiến hệ thống miễn dịch suy yếu. Do đó, ngay cả những vết bầm tím hoặc vết thương nhỏ cũng có thể mất vài tuần hoặc vài tháng mới lành hẳn. Ảnh: Freepik.
