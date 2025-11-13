Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe

Thuốc ung thư của Nga: Chi tiết về giá và chỉ định dùng từ Bệnh viện K

  • Thứ năm, 13/11/2025 20:00 (GMT+7)
  • 19 giờ trước

Trước thông tin về việc lưu hành thuốc điều trị ung thư Pembroria sản xuất tại Nga, mới đây, Bệnh viện K đã chính thức cung cấp thông tin cụ thể đến người bệnh.

Tối 13/11, đại diện Bệnh viện K cho biết hiện nay, thuốc điều trị ung thư Pembroria (hoạt chất pembrolizumab) của Nga đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam.

Thêm lựa chọn điều trị ung thư

Pembrolizumab là hoạt chất được phát minh bởi hãng MSD (Mỹ) với tên thương mại Keytruda, dưới dạng lọ 100 mg/4 ml. Đây là một kháng thể đơn dòng chống PD-1, thuộc nhóm thuốc sinh học, dùng trong điều trị miễn dịch cho nhiều loại ung thư. Thuốc được truyền tĩnh mạch tại cơ sở y tế.

thuoc ung thu anh 1

Thuốc Pembroria có hoạt chất chính là Pembrolizumab. Ảnh: BIOCAD.

Tại Việt Nam, Keytruda đã được Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, cấp phép lưu hành từ năm 2017, với 14 chỉ định điều trị bao gồm: u hắc bào ác tính, ung thư phổi không tế bào nhỏ, u lympho Hodgkin kinh điển, ung thư biểu mô đường tiết niệu, ung thư tế bào vảy đầu và cổ, ung thư dạ dày, ung thư có tình trạng mất ổn định vi vệ tinh mức độ cao, ung thư cổ tử cung, ung thư biểu mô tế bào gan, ung thư đại trực tràng MSI-H hoặc khiếm khuyết trong sửa chữa bắt cặp sai, u lympho tế bào B lớn trung thất nguyên phát, ung thư thực quản, ung thư vú bộ ba âm tính và ung thư biểu mô tế bào thận.

Hiện giá bán Keytruda khoảng 62 triệu đồng/lọ, nhưng Bộ Y tế triển khai chương trình hỗ trợ miễn phí một phần cho bệnh nhân đủ điều kiện theo Quyết định số 2205/QĐ-BYT ngày 2/7/2025.

Nhờ chương trình này, chi phí tối đa cho một chu kỳ điều trị 200 mg (2 lọ) là khoảng 62 triệu đồng, và một số chu kỳ có thể được miễn phí hoàn toàn, tùy theo mức hỗ trợ xét duyệt. Chương trình đang triển khai tại Bệnh viện K và nhiều cơ sở y tế trên toàn quốc.

thuoc ung thu anh 2

Bệnh nhân điều trị ung thư đại trực tràng tại Bệnh viện K. Ảnh: Việt Linh.

Không dùng cho tất cả bệnh nhân ung thư

Ngày 31/10, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, cấp giấy đăng ký lưu hành cho thuốc Pembroria với hoạt chất pembrolizumab, lọ 100 mg/4 ml, do Công ty Limited Liability "PK-137", Liên Bang Nga sản xuất.

Thuốc này có cùng hoạt chất với Keytruda và được phê duyệt cho các chỉ định: u hắc tố, ung thư biểu mô phổi không tế bào nhỏ, ung thư biểu mô tế bào vảy đầu và cổ, u lympho Hodgkin kinh điển, ung thư biểu mô đường tiết niệu, ung thư biểu mô thực quản, ung thư MSI-H hoặc khiếm khuyết trong sửa chữa bắt cặp sai, ung thư cổ tử cung, ung thư biểu mô tế bào thận, ung thư biểu mô nội mạc tử cung, ung thư vú bộ ba âm tính, ung thư biểu mô tuyến dạ dày hoặc chỗ nối dạ dày-thực quản, ung thư biểu mô đường mật.

Theo cơ sở y tế này, giá dự kiến của Pembroria khoảng 18 triệu đồng/lọ, với liều dùng phổ biến là 2 lọ cho một chu kỳ điều trị, tức chi phí khoảng 36 triệu đồng/chu kỳ. Bệnh viện K đang lên kế hoạch triển khai mua sắm và đưa thuốc này vào sử dụng cho bệnh nhân trong thời gian tới.

Bệnh viện K nhấn mạnh không phải tất cả bệnh nhân mắc các loại ung thư kể trên đều được chỉ định dùng pembrolizumab. Việc sử dụng thuốc phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm thể trạng người bệnh, loại đột biến của khối u, giai đoạn bệnh… và được đánh giá kỹ lưỡng bởi bác sĩ chuyên khoa ung thư.

"Tại Bệnh viện K, việc điều trị được cá thể hóa cho từng người bệnh. Dựa trên nhiều yếu tố, bác sĩ sẽ tư vấn và xây dựng phác đồ phù hợp để đảm bảo hiệu quả điều trị tối ưu", đại diện bệnh viện cho biết.

Không có nghề nào tuyệt vời hơn nghề y

Nghề bác sĩ vất vả về mặt thời gian, tổn hao nhiều năng lượng và cảm xúc. Thế nhưng, trên thế gian này, không có nghề nào tuyệt vời hơn nghề y. Chạy trời không khỏi đau là tập hợp các ghi chép của tác giả Adam Kay trong 6 năm hành nghề y từ 2004 đến 2010, cuốn sách là bản báo cáo không khoan nhượng về công việc của đội ngũ y tế của Vương quốc Anh đang làm việc ngày đêm nhưng chưa được nhìn nhận và tôn trọng đúng mức.

Bộ Y tế buộc thu hồi triệt để, tiêu hủy thêm hàng loạt mỹ phẩm

Cục Quản lý Dược thu hồi hàng loạt mỹ phẩm giả, sai nhãn và không rõ nguồn gốc, bao gồm kem chống nắng, serum, dầu gội, kem nhuộm tóc trên toàn quốc.

22 giờ trước

Bệnh viện K phát thông báo về thuốc điều trị ung thư của Nga

Bệnh viện K thông tin cơ sở này đang triển khai các bước cần thiết để đưa thuốc Pembroria vào sử dụng trong thời gian tới.

24 giờ trước

Rõ thủ phạm trong ổ bánh mì khiến hơn 300 người TP.HCM ngộ độc

Sau vụ ngộ độc khiến hàng trăm người nhập viện ở TP.HCM, cơ quan y tế xác định vi khuẩn Salmonella là nguyên nhân chính gây rối loạn tiêu hóa hàng loạt.

27:1623 hôm qua

Phương Anh

thuốc ung thư điều trị ung thư thuốc của Nga bệnh ung thư

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý