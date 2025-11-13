Bộ Y tế buộc thu hồi triệt để, tiêu hủy thêm hàng loạt mỹ phẩm

Cục Quản lý Dược thu hồi hàng loạt mỹ phẩm giả, sai nhãn và không rõ nguồn gốc, bao gồm kem chống nắng, serum, dầu gội, kem nhuộm tóc trên toàn quốc.

Ngày 13/11, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ban hành loạt quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy hàng chục sản phẩm mỹ phẩm vi phạm về chất lượng, nguồn gốc và hồ sơ pháp lý.

Phát hiện kem chống nắng giả

Cục Quản lý Dược yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc sản phẩm LYZEEN Whitening Protective Spectrum Sunscreen SPF50+, sau khi xác định đây là hàng giả.

Sản phẩm do Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Quốc tế C&B (xã Vĩnh Thành, Phú Thọ) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường, ghi sản xuất tại Công ty SINDO P&G CO., Ltd, Incheon, Hàn Quốc.

Theo Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), kết quả giám định cho thấy chỉ số SPF thực tế của sản phẩm thấp hơn 70% so với công bố, khẳng định đây là sản phẩm giả. Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ cũng đã có kết luận tương tự.

Sản phẩm LYZEEN Whitening Protective Spectrum Sunscreen SPF50+ được xác định là hàng giả.

Cục Quản lý Dược đề nghị các Sở y tế tăng cường công tác truyền thông, thông tin tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm và tuyên truyền cho người dân trên địa bàn để không kinh doanh, sử dụng sản phẩm vi phạm; trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm và báo cáo kịp thời với cơ quan chức năng khi phát hiện sản phẩm nêu trên.

Cùng ngày, Cục Quản lý Dược tiếp tục thông báo thu hồi và tiêu hủy toàn quốc lô sản phẩm Kem A Cosmetics Mềm Perfume Moisture Whitening SPF 45+ (hộp 150 g) do chỉ số chống nắng ghi trên nhãn không đúng với kết quả kiểm nghiệm và sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Kết quả kiểm nghiệm từ Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm, Sở Y tế Lâm Đồng, cho thấy SPF thực tế chỉ đạt 2,0, trong khi nhãn ghi SPF 45+.

Sản phẩm được lấy mẫu tại Nhà thuốc Ngọc Dung (69 Quang Trung, phường 9, TP Đà Lạt), số lô 262024, sản xuất ngày 12/9/2024, hạn dùng 12/9/2027.

Theo Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đầu tư Mỹ phẩm Phương Anh (TP.HCM) - đơn vị công bố chính thức, phiên bản sản phẩm hợp pháp không hề có chỉ số SPF 45+ trên nhãn.

Do đó, lô sản phẩm ghi SPF 45+ được lưu hành trên thị trường không thuộc hệ thống phân phối chính hãng của công ty và không xác định được nguồn gốc.

Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm vi phạm để đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Loạt dầu gội, dầu xả, kem nhuộm tóc bị đình chỉ lưu hành

Cục Quản lý Dược cũng ban hành quyết định đình chỉ và thu hồi toàn quốc 23 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Phát Anh Minh (Thanh Trì, Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Danh mục vi phạm gồm nhiều dòng dầu gội, dầu xả, kem nhuộm tóc thương hiệu Gemlites, Viral, BondFix, cùng kem đánh răng trẻ em Lion Kids’ Toothpaste (vị dâu và dưa lưới).

Kem đánh răng trẻ em Lion Kids’ Toothpaste (vị dưa lưới). Ảnh: Yoho.

Cơ quan quản lý cho biết, doanh nghiệp không xuất trình được Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) khi kiểm tra - tài liệu bắt buộc để chứng minh tính an toàn và nguồn gốc hợp pháp.

Công ty Phát Anh Minh phải thông báo thu hồi đến toàn bộ hệ thống phân phối, tiếp nhận sản phẩm bị trả lại và tiêu hủy trước ngày 25/11/2025. Sở Y tế Hà Nội được giao giám sát và báo cáo kết quả trước 5/12/2025.

Một sản phẩm khác, Gel Panda baby Bạch Liên (30 g), cũng bị đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn quốc do không đạt yêu cầu về giới hạn vi sinh vật.

Sản phẩm do Công ty cổ phần Nam Dược Hải Long (Hải Phòng) sản xuất, có số lô 310525P1, ngày sản xuất 31/5/2025, hạn dùng 31/5/2028, số tiếp nhận 129/20/CBMP-HĐ.

Các Sở Y tế được yêu cầu thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc lưu hành và trả lại sản phẩm, đồng thời tổ chức thu hồi, tiêu hủy, giám sát việc thực hiện.

Thu hồi 33 sản phẩm nhập khẩu

Ngoài ra, Cục Quản lý Dược cũng thu hồi 33 số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm của Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á (quận Phú Nhuận, TP.HCM), do không xuất trình được hồ sơ PIF theo quy định.

Các sản phẩm bị thu hồi gồm các dòng nhập khẩu từ Đức và Hàn Quốc, thuộc các thương hiệu Jean D’Arcel, Daldam, Noksibcho.

Một số sản phẩm đáng chú ý:

Jean D’Arcel: Concentre Retinol Booster, Extrait Lifting Immediat, Intense Enzyme Peeling…

Noksibcho: Hyaluronic 6000 Ampoule, Snail Mucin 5000 Ampoule, EGF Collagen Ampoule…

Daldam: Queendoes La Playa Serum, Queendoes Lucia Serum, Platina Glutathion 6.0 Skin Glow Ampoule...

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo rộng rãi đến các cơ sở kinh doanh, spa, cửa hàng mỹ phẩm và người tiêu dùng ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 33 sản phẩm nói trên; trả lại cho đơn vị cung ứng để tiến hành thu hồi.

Đồng thời, các địa phương phải kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình thu hồi và tiêu hủy, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.