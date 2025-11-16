9 món ăn quen thuộc rất tốt cho gan

Một số thực phẩm quen thuộc như cá hồi, bông cải xanh, quả bơ, rau bina giàu dinh dưỡng và mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, đặc biệt tốt cho sức khỏe gan.

Cá hồi là loại thực phẩm giàu protein, axit béo omega-3, giúp cải thiện mỡ gan. Ảnh: Taste.

Gan làm việc chăm chỉ hàng ngày để chuyển hóa chất dinh dưỡng, lọc độc tố và kiểm soát lượng đường trong máu. Đây cũng là một trong những cơ quan độc đáo nhất khi có khả năng tự phục hồi.

Vì vậy, việc bổ sung những thực phẩm tốt nhất cho sức khỏe gan có thể giúp hỗ trợ khả năng duy trì hiệu suất cao của cơ quan này.

Dưới đây là những thực phẩm hàng đầu nên ăn để hỗ trợ sức khỏe gan, đồng thời một số thực phẩm nên tránh để gan hoạt động tốt nhất, theo Prevention.

Thực phẩm tốt nhất cho sức khỏe gan



Để hỗ trợ sức khỏe gan, hãy tập trung vào các loại thực phẩm nguyên chất, giàu dinh dưỡng, giàu chất xơ, polyphenol và các hợp chất chống viêm.

1. Quả lựu

Hãy ăn nhẹ một ít hạt lựu hoặc rắc chúng lên sữa chua để hỗ trợ sức khỏe gan. "Lựu rất giàu polyphenol, đặc biệt là axit ellagic, có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ", Routhenstein cho hay. "Trong gan, axit ellagic giúp giảm stress oxy hóa, hạn chế viêm và ngăn ngừa tích tụ mỡ trong tế bào gan".

2. Quả bơ

"Quả bơ rất giàu chất béo không bão hòa đơn, giúp giảm mỡ gan và cải thiện quá trình chuyển hóa lipid - vai trò thiết yếu của gan", Routhenstein cho hay. Đặc biệt, axit oleic, có trong quả bơ cũng như trong dầu ô liu và các loại hạt, đã được chứng minh là có tác dụng bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương do chất béo bão hòa (có trong thịt mỡ, bơ và các loại bánh nướng).

3. Bông cải xanh

"Súp lơ xanh thuộc họ cải, chứa các hợp chất gọi là glucosinolate giúp gan giải phóng các enzyme giải độc", Amy Davis, chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký có trụ sở tại New Orleans, giải thích. "Những enzyme này có thể hỗ trợ khả năng giải độc tự nhiên của cơ thể, đồng thời bảo vệ gan khỏi tổn thương".

Hãy thêm bông cải xanh vào thực đơn hàng ngày để hỗ trợ chức năng gan hiệu quả. Ảnh: Diet Doctor.

4. Cá hồi

Theo chuyên gia Davis, cá hồi giàu axit béo omega-3, loại chất béo chống viêm có thể giúp cải thiện mỡ gan, triglyceride và HDL (cholesterol "tốt"). Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrients cho thấy axit béo omega-3 đóng vai trò trong việc cải thiện bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) - tình trạng tích tụ quá nhiều chất béo trong gan.

5. Cá mòi

Cùng với cá hồi, cá mòi cũng là nguồn omega-3 tuyệt vời khác. "Chúng cải thiện độ nhạy insulin, giảm viêm và hỗ trợ quá trình chuyển hóa chất béo lành mạnh, giúp gan luôn khỏe mạnh và hoạt động tốt", Routhenstein giải thích.

6. Cần tây

"Cần tây chứa apigenin, flavonoid có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm, giúp bảo vệ tế bào gan khỏi bị tổn thương", Routhenstein cho hay. "Apigenin đã được chứng minh là làm giảm tích tụ mỡ trong gan, hỗ trợ quá trình giải độc gan tự nhiên và hạn chế stress oxy hóa, giúp gan duy trì chức năng khỏe mạnh".

7. Rau bina

Theo chuyên gia Davis, rau bina và các loại rau lá xanh khác chứa chất diệp lục và chất chống oxy hóa có thể giúp hỗ trợ sức khỏe gan. Chất diệp lục hoạt động đặc biệt bằng cách liên kết với kim loại nặng, làm giảm độc tính và khả dụng sinh học của chúng, đồng thời bảo vệ chức năng gan. Các nguồn diệp lục hàng đầu khác bao gồm rau mùi tây, cải xanh, đậu Hà Lan và đậu xanh.

8. Cam

Loại quả họ cam quýt này là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa apigenin. Theo nghiên cứu trên Frontiers in Endocrinology, apigenin đã được chứng minh là có tác dụng đầy hứa hẹn trong việc ngăn ngừa và điều trị nhiều bệnh về gan, bao gồm NAFLD, xơ gan và ung thư gan.

9. Cà phê

Theo Davis, cà phê là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa hàng đầu trong chế độ ăn uống của người Mỹ. Đồ uống này cũng có thể giúp giảm nguy cơ xơ gan và ung thư gan với khoảng 3 tách mỗi ngày. Nghiên cứu được công bố trên BMC Public Health cho thấy những người uống cà phê ít có khả năng mắc bệnh gan mạn tính hơn đáng kể so với người không uống cà phê.

Thực phẩm cần tránh để bảo vệ sức khỏe gan

Ngoài việc bổ sung các loại thực phẩm trên vào chế độ ăn, các chuyên gia khuyên nên hạn chế các loại thực phẩm sau để gan hoạt động tối ưu:

Rượu bia

Chất béo bão hòa

Thực phẩm chế biến cao

Thực phẩm có chứa thêm đường

"Những thực phẩm này có thể góp phần gây gan nhiễm mỡ, viêm nhiễm và gây thêm áp lực lên gan nói chung", Davis khuyến cáo. Tốt nhất là tham khảo ý kiến ​​bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng nếu bạn lo lắng về gan hoặc bất kỳ cơ quan nào khác để nhận được lời khuyên tốt nhất phù hợp với bạn.