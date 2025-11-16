Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Loại rau duy nhất đạt 100/100 điểm về xếp hạng bổ dưỡng

  • Chủ nhật, 16/11/2025 11:01 (GMT+7)
  • 28 phút trước

Việc bổ sung cải xoong vào chế độ ăn góp phần hỗ trợ xương chắc khỏe, ngăn bệnh mạn tính cũng như tốt cho tim mạch.

Cải xoong mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Freepik.

Chúng ta thường nghĩ cải xoăn hay rau bina là những loại rau “siêu thực phẩm”. Nhưng theo bảng xếp hạng Powerhouse Fruits and Vegetables do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) xây dựng, loại rau đạt điểm tuyệt đối 100 lại là cải xoong. Những cái tên quen thuộc như rau bina, lá củ dền, cải cầu vồng hay kale đều xếp sau, với điểm số chỉ ở mức 80 trở xuống.

Hàm lượng dinh dưỡng cao

Điều khiến cải xoong vượt lên trên nhiều loại rau nổi tiếng là mật độ dinh dưỡng cao trên từng gam thực phẩm, theo Chowhound. Loại rau sinh trưởng trong môi trường nước ngọt này chứa nhiều kali và canxi, cung cấp lượng vitamin C cao hơn cam nếu so cùng trọng lượng, đồng thời giàu vitamin A và vitamin K - những loại vitamin quan trọng giúp xương chắc khỏe.

Tăng cường khả năng chống oxy hóa

Theo Healthline, cải xoong chứa lượng lớn các chất chống oxy hóa tự nhiên, giúp bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa - một yếu tố liên quan đến nguy cơ tiểu đường, ung thư và bệnh tim.

Một nghiên cứu so sánh 12 loại rau họ cải cho thấy cải xoong có khả năng trung hòa gốc tự do mạnh nhất, đồng thời sở hữu hơn 40 hợp chất flavonoid khác nhau. Những chất này góp phần giảm viêm và tăng sức đề kháng của cơ thể trước tác nhân gây bệnh mạn tính.

Hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Khi cắt nhỏ hoặc nhai cải xoong, glucosinolate trong rau sẽ chuyển thành isothiocyanate - nhóm hợp chất có khả năng bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, làm mất hoạt tính của chất gây ung thư và hạn chế sự phát triển của khối u. Các nghiên cứu cho thấy những hợp chất này có thể giúp giảm nguy cơ ung thư đại tràng, phổi, tuyến tiền liệt, da và thậm chí làm chậm sự tăng trưởng của tế bào ung thư vú.

Tốt cho tim mạch

Không chỉ giàu chất chống oxy hóa, cải xoong còn chứa nitrate tự nhiên - chất giúp giãn mạch, giảm viêm và tăng cường lưu thông máu. Một chế độ ăn giàu rau họ cải đã được chứng minh giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Trong một nghiên cứu lớn trên hơn 500.000 người, nhóm ăn nhiều rau họ cải có nguy cơ bệnh tim thấp hơn 16%. Một số bằng chứng cũng cho thấy nitrate từ cải xoong có thể giúp hạ huyết áp và giảm cholesterol xấu.

Hỗ trợ hệ xương chắc khỏe

Theo WebMD, với lượng canxi, magie, kali và phospho đáng kể, cải xoong đóng vai trò tích cực trong việc duy trì sức khỏe xương. Đặc biệt, hàm lượng vitamin K vượt 100% nhu cầu hàng ngày giúp cơ thể sản xuất osteocalcin - protein quan trọng cấu tạo nên mô xương. Những người ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin K cũng có tỷ lệ gãy xương hông thấp hơn so với nhóm ăn ít.

Tốt cho mắt

Cải xoong chứa lutein và zeaxanthin - hai carotenoid quan trọng giúp bảo vệ mắt khỏi ánh sáng xanh và giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng. Vitamin C trong cải xoong cũng góp phần giảm nguy cơ đục thủy tinh thể.

