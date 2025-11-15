Ca ung thư mới tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM tăng mạnh

Từ khi sáp nhập hành chính, Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM chứng kiến lượng bệnh nhân tăng mạnh, đặt áp lực lên giường bệnh, chi phí điều trị và kỹ thuật chuyên sâu.

Một bệnh nhân ung thư đang điều trị bằng phương pháp hóa trị. Ảnh: Duy Hiệu.

Từ ngày 1/7, việc sáp nhập địa giới hành chính giữa TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương đã mở ra nhiều thuận lợi cho người dân khi chuyển thẳng từ cơ sở y tế tuyến đầu đến Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM. Thay vì phải trải qua nhiều khâu trung gian, người bệnh thuộc các địa bàn này có thể tiếp cận trực tiếp dịch vụ y tế chất lượng cao tại một trong những bệnh viện ung bướu lớn nhất cả nước.

Kết quả là số lượng bệnh nhân đến điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu, đặc biệt là cơ sở 2 tăng mạnh, kéo theo áp lực về chi phí sử dụng thuốc, vật tư y tế và các kỹ thuật chuyên sâu.

Gia tăng bệnh nhân và áp lực chi phí

Theo bác sĩ chuyên khoa II Võ Đức Hiếu, Phó giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, việc gia tăng số lượng bệnh nhân xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trước hết, việc tăng số lượng giường kế hoạch đã nâng tổng số giường của cơ sở 2 từ 1.000 lên 1.200 giường. Việc tăng giường giúp bệnh viện tiếp nhận thêm bệnh nhân, đồng thời cũng gia tăng nhân lực và chi phí vận hành, vật tư y tế.

Bên cạnh đó, Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM triển khai thêm các kỹ thuật điều trị hiện đại, điển hình là thủ thuật chụp và nút mạch điều trị ung thư gan (TACE). Đây là phương pháp đặc biệt, được bảo hiểm y tế chi trả, có chi phí cao nhưng mang lại hiệu quả vượt trội, góp phần nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh.

Lượng người bệnh đổ về TP.HCM điều trị ung thư ngày càng đông. Ảnh: Duy Hiệu.

Ngoài ra, từ ngày 1/4, bệnh viện đã mở rộng chính sách thanh toán BHYT cho người bệnh dịch vụ theo yêu cầu tại các khoa lâm sàng. Việc này đã làm tăng số lượt khám và điều trị, đồng thời kéo theo chi phí bình quân trên mỗi lượt khám.

"Sự kết hợp giữa tăng giường, kỹ thuật hiện đại và chính sách BHYT đã khiến cơ sở 2 trở thành điểm đến ưu tiên của bệnh nhân từ TP.HCM và các tỉnh lân cận", bác sĩ Hiếu nói

Áp lực gia tăng bệnh nhân không chỉ đặt ra thách thức về chi phí mà còn buộc bệnh viện phải nâng cao năng lực vận hành, quản lý vật tư, nhân lực và giường bệnh, đồng thời đảm bảo chất lượng chăm sóc không bị ảnh hưởng. Đây là thời điểm bệnh viện phải cân bằng giữa nhu cầu tiếp nhận bệnh nhân và khả năng đáp ứng dịch vụ chuyên môn cao, đồng thời đảm bảo an toàn và hiệu quả điều trị.

Dữ liệu ung thư quần thể và chiến lược phòng chống

Bên cạnh việc quản lý số lượng bệnh nhân, Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM còn chú trọng ứng dụng dữ liệu ghi nhận ung thư quần thể để xây dựng các chiến lược phòng chống và tầm soát bệnh hiệu quả.

Bác sĩ Hiếu cho hay dữ liệu từ ghi nhận ung thư giúp ngành y tế xác định gánh nặng ung thư thực sự tại từng địa phương theo giới tính, độ tuổi và loại ung thư. Từ đó, phát hiện xu hướng gia tăng hoặc giảm theo thời gian và ưu tiên nguồn lực phòng chống cho các loại ung thư phổ biến như gan, phổi, vú, đại trực tràng và cổ tử cung.

Vượt qua tim mạch, ung thư trở thành căn bệnh gây tử vong hàng đầu. Ảnh: Duy Hiệu.

Ghi nhận ung thư còn giúp xác định nhóm nguy cơ cao để triển khai các chương trình tầm soát trọng tâm, ví dụ như ung thư gan ở vùng có tỷ lệ viêm gan B cao. Đồng thời, dữ liệu này đánh giá hiệu quả các chương trình can thiệp, từ tiêm vaccine HPV, chống thuốc lá đến sàng lọc vú, cổ tử cung hay đại trực tràng.

Ghi nhận ung thư cũng cung cấp bằng chứng cho việc dự báo gánh nặng bệnh tật tương lai, phục vụ hoạch định mạng lưới bệnh viện, nhân lực và trang thiết bị y tế. Chính vì vậy, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) coi ghi nhận ung thư là “xương sống” của mọi chương trình phòng chống ung thư quốc gia.

Theo dự báo, đến năm 2045, số ca ung thư mới tại Việt Nam dự kiến tăng khoảng 45%, trong khi tỷ lệ tử vong tăng gần 50%. Để ứng phó, hệ thống y tế cần chuẩn bị đồng bộ, toàn diện và quyết liệt ngay từ hôm nay.

Bác sĩ Hiếu cho rằng chiến lược trọng tâm là tăng cường khám và tầm soát ung thư kết hợp với các chiến lược y tế cộng đồng. Trong đó gồm truyền thông nâng cao nhận thức về lối sống lành mạnh, chế độ ăn khoa học, tập thể dục, hạn chế rượu bia và kiểm soát các yếu tố môi trường gây ung thư.

Tiêm chủng mở rộng cũng là biện pháp quan trọng, giúp phòng ngừa các loại ung thư liên quan đến virus, chẳng hạn như vaccine viêm gan B giảm nguy cơ ung thư gan và vaccine HPV giảm ung thư cổ tử cung.

Đồng thời, chương trình tầm soát ung thư diện rộng cần được triển khai tập trung, có hướng dẫn về độ tuổi và tần suất sàng lọc, đặc biệt là các loại ung thư phổ biến. Nâng cao năng lực tuyến y tế cơ sở để tư vấn, sàng lọc ban đầu và chuyển tuyến kịp thời cũng là điều kiện quan trọng.

Nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị tại các cơ sở y tế bằng cách đào tạo nhân lực, triển khai mô hình điều trị đa mô thức, hội chẩn liên chuyên khoa và khám chữa bệnh từ xa giúp bệnh nhân tiếp cận phác đồ tối ưu mà không cần di chuyển xa.

"Việc đầu tư cơ sở vật chất và công nghệ cho bệnh viện ung bướu chuyên khoa, trung tâm tuyến cuối và nâng cao năng lực điều trị của bệnh viện tuyến tỉnh sẽ giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối", bác sĩ Hiếu nhấn mạnh.

Phát triển hệ thống chăm sóc giảm nhẹ ngay từ khi chẩn đoán, kết hợp hỗ trợ tâm lý và phục hồi chức năng, cùng với hệ thống bảo hiểm y tế chi trả cho các phác đồ và thuốc hiện đại, là yếu tố then chốt để giảm gánh nặng ung thư cho cộng đồng và bảo vệ sức khỏe người dân.