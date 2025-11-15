5 dấu hiệu ở chân cảnh báo đường huyết tăng cao

Những dấu hiệu bất thường ở chân và bàn chân có thể là dấu hiệu sớm của rối loạn đường huyết và tổn thương mạch.

Nhiều bất thường ở bàn chân thực chất là “tín hiệu” sớm của rối loạn đường huyết. Ảnh: Life Times.

Khi đường huyết tăng cao, hệ mạch máu là nơi bị ảnh hưởng sớm và rõ nhất, đặc biệt là các mạch máu nhỏ. Dưới tác động kéo dài của các sản phẩm glycat hóa bền vững (AGEs), lớp tế bào lót bên trong mạch máu bị tổn thương, các chất glycoprotein lắng đọng dần, khiến thành mạch dày và hẹp lại.

Chân và bàn chân lại nằm xa tim nhất, lưu lượng máu vốn đã kém hơn những vùng khác. Khi lòng mạch đã bị thu hẹp do đường huyết cao, tình trạng thiếu máu nuôi ở chi dưới càng rõ rệt. Vì vậy, nhiều bất thường ở bàn chân thực chất là “tín hiệu” sớm của rối loạn đường huyết và tổn thương mạch, theo Life Times.

Vết thương lâu lành

Bác sĩ Đào Tiểu Hoa, Trưởng khoa Da liễu, Bệnh viện Nhân dân tỉnh Chiết Giang, chỉ ra khi đường huyết tăng, vết thương khó được cung cấp đủ dưỡng chất, da giảm khả năng tự phục hồi, các tổn thương nhỏ trên da dễ trở thành vết loét mạn tính, chậm lành.

Ở người tiểu đường, đôi khi còn xuất hiện những bóng nước không đau, thường mọc ở cẳng chân, bàn chân, thành mỏng, bên trong chứa dịch trong. Chúng thường tự xẹp trong 2-6 tuần nhưng vẫn cần tránh gãi, nặn vì dễ nhiễm trùng.

Tê râm ran

Đường huyết tăng có thể kích thích trực tiếp các đầu dây thần kinh dưới da, khiến người bệnh xuất hiện cảm giác ngứa, tê rần hoặc châm chích. Bác sĩ Đinh Dương, khoa Da liễu Bệnh viện Nhân dân tỉnh Chiết Giang, lý giải rằng khi glucose trong máu duy trì ở mức cao trong thời gian dài, nó làm tổn thương lớp nội mạc của mạch máu nhỏ nuôi dưỡng da và dây thần kinh.

Những tổn thương này khiến các dây thần kinh ngoại biên trở nên nhạy cảm bất thường, dễ bị kích thích ngay cả khi không có tác nhân rõ ràng. Người bệnh mô tả rằng cảm giác này thường âm ỉ cả ngày nhưng rõ rệt hơn về ban đêm.

Tê bì chân và bàn chân

Đường huyết cao kéo dài làm tổn thương lớp trong của thành mạch, khiến mạch trở nên “cứng”, giảm khả năng điều chỉnh đường kính mạch, từ đó cản trở lưu thông máu. Khi máu không nuôi dưỡng đủ các dây thần kinh ngoại biên, người bệnh sẽ cảm thấy tê bì, nặng chân, bước đi không vững.

Xuất hiện “đốm đường”

Trên mặt trước cẳng chân, đặc biệt vùng trước xương chày, có thể thấy những mảng da tròn hoặc bầu dục màu nâu, bờ rõ, không đau, không ngứa. Điều dưỡng trưởng Vương Huệ Cần, khoa Nội tiết Bệnh viện Tuyên Vũ, Đại học Y khoa Thủ đô cho biết đây còn được gọi là “đốm tiểu đường”, được xem là một dạng tổn thương da khá đặc hiệu ở bệnh nhân đái tháo đường. Các “đốm” này hình thành khi mạch máu nhỏ dưới da bị tổn thương do tăng đường huyết.

Da khô nứt, bong vảy

Bác sĩ Vương Phương, Trưởng khoa Tim mạch Bệnh viện Bắc Kinh nhấn mạnh đường huyết cao có thể làm tổn thương hệ thần kinh tự chủ, khiến khả năng tiết mồ hôi của da giảm xuống. Một phần dịch cơ thể cũng bị mất qua da, kết hợp với giảm tiết mồ hôi khiến da khô bất thường, dễ nứt nẻ, nhất là ở gót chân, mu bàn chân. Đây không chỉ là vấn đề thẩm mỹ mà còn làm tăng nguy cơ nứt sâu, loét, nhiễm trùng.