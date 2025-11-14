Nhóm người không nên uống trà xanh

Việc sử dụng quá mức hoặc không hợp cách có thể dẫn đến một số tác dụng phụ, từ khó chịu đường tiêu hóa, mất ngủ đến thay đổi huyết áp và sức khỏe gan.

Trà xanh là thức uống quen thuộc với nhiều lợi ích sức khỏe.

Vậy những ai nên hạn chế uống trà xanh?

Những bất lợi tiềm ẩn của trà xanh

Gây khó chịu đường tiêu hóa

Phần lớn mọi người có thể uống trà xanh mà không gặp vấn đề gì, song việc sử dụng chiết xuất trà xanh hoặc uống quá đặc có thể dẫn đến:

Đau dạ dày

Buồn nôn

Táo bón...

Những người có dạ dày nhạy cảm nên uống trà sau bữa ăn và tránh uống lúc đói để hạn chế kích ứng niêm mạc.

Làm tăng huyết áp và nhịp tim

Trà xanh có chứa caffeine - chất kích thích có thể gây tăng huyết áp tạm thời, nhịp tim nhanh, đau đầu, bồn chồn và mất ngủ nếu tiêu thụ quá mức. Các chuyên gia khuyến nghị không nên vượt quá 400 mg caffeine mỗi ngày, tương đương khoảng 8 - 10 tách trà xanh đặc.

Trà xanh có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ

Caffeine trong trà xanh có thể gây mất ngủ và lo âu, đặc biệt khi uống vào buổi tối. Người có giấc ngủ kém nên tránh uống trà xanh sau 16 giờ chiều để bảo đảm chất lượng giấc ngủ.

Giảm hấp thu sắt, tăng nguy cơ thiếu máu

Các hợp chất catechin trong trà xanh giúp chống oxy hóa mạnh, song cũng có thể ức chế hấp thu sắt từ thực phẩm. Điều này khiến người có lượng sắt thấp dễ bị thiếu máu do thiếu sắt. Đối với người bị thiếu sắt, hãy:

Uống trà xanh cách xa bữa ăn ít nhất 1–2 giờ.

Trao đổi với bác sĩ về chế độ bổ sung sắt phù hợp.

Nguy cơ tổn thương gan

Mặc dù hiếm gặp, một số người có biến thể gen đặc biệt có thể bị tổn thương gan khi dùng chiết xuất trà xanh liều cao. Các biểu hiện cảnh báo gồm mệt mỏi, vàng da, nước tiểu sẫm màu hoặc đau vùng hạ sườn phải. Nếu có tiền sử bệnh gan, cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng trà xanh hoặc các sản phẩm chiết xuất từ trà.

Tương tác với thuốc

Trà xanh có thể làm thay đổi nồng độ thuốc trong máu, khiến thuốc giảm hoặc tăng hiệu lực. Cần đặc biệt lưu ý khi đang sử dụng:

Thuốc chẹn beta (điều trị tim mạch)

Thuốc làm loãng máu (tăng nguy cơ chảy máu)

Thuốc điều trị cholesterol

Thuốc chống trầm cảm

Thuốc trị loãng xương

Nếu đang dùng thuốc điều trị lâu dài, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung hoặc uống trà xanh thường xuyên.

Ai nên hạn chế uống trà xanh?

Trà xanh thường an toàn nhưng không phù hợp với tất cả mọi người. Cần thận trọng nếu bạn:

Bị thiếu máu do thiếu sắt

Có bệnh gan

Đang mang thai hoặc cho con bú (do hàm lượng caffeine)

Nhạy cảm với caffeine (thường gặp ở người bị lo âu, rối loạn giấc ngủ, tim mạch)...

Các sản phẩm chiết xuất trà xanh hiện chưa được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) quản lý chặt chẽ về độ an toàn và hiệu quả, vì vậy cần cân nhắc trước khi sử dụng.

Uống bao nhiêu trà xanh là đủ?

Hầu hết người trưởng thành khỏe mạnh đều có thể uống trà xanh mỗi ngày mà không gặp tác dụng phụ. Loại trà này có chứa caffeine và hầu hết các chuyên gia chăm sóc sức khỏe đều khuyến nghị giới hạn lượng caffeine tiêu thụ ở mức 400 miligam mỗi ngày.Một tách trà xanh chứa khoảng 22-40 miligam caffeine.

Tuy nhiên, nếu bạn đang dùng thuốc điều trị bệnh tim, tăng huyết áp, cholesterol cao, bệnh gan, lo âu, trầm cảm hoặc loãng xương — nên giới hạn lượng trà xanh và hỏi ý kiến bác sĩ để tránh tương tác bất lợi.

Trà xanh là thức uống tốt cho sức khỏe nếu dùng đúng cách. Uống quá nhiều, đặc biệt dưới dạng chiết xuất, có thể gây hại cho gan, tim mạch, hệ tiêu hóa và làm giảm hấp thu sắt. Hãy duy trì liều lượng hợp lý và trao đổi với bác sĩ nếu bạn có bệnh nền hoặc đang dùng thuốc điều trị.