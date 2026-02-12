Quay video ăn “cua quỷ”, nữ vlogger nổi tiếng tử vong

Chỉ hai ngày sau khi quay video ăn “cua quỷ”, nữ vlogger người Philippines bị co giật, môi tím tái và không qua khỏi vì ngộ độc thần kinh.

Emma Amit chế biến "cua quỷ" cùng với nhiều loại hải sản khác và thưởng thức.

Theo tờ New York Post, nạn nhân là nữ vlogger ẩm thực nổi tiếng Emma Amit (51 tuổi). Ngày 4/2, bà cùng bạn bè vào rừng ngập mặn gần nhà ở Puerto Princesa, thị trấn ven biển thuộc đảo Palawan, để bắt hải sản. Trong đoạn video được lan truyền, Amit và nhóm bạn thu hoạch nhiều loại hải sản, sau đó nấu cùng nước cốt dừa.

Sau khi luộc và nêm nếm hải sản, Amit cầm một con “cua quỷ” độc và ăn ngay trước ống kính cho người theo dõi xem. Chỉ một ngày sau bữa ăn, nữ vlogger rơi vào tình trạng nguy kịch.

Hàng xóm cho biết bà lên cơn co giật khi đang được đưa đến phòng khám địa phương. Khi tình trạng xấu đi, bà được chuyển đến bệnh viện. Theo ghi nhận, môi bà chuyển sang tím sẫm khi rơi vào trạng thái hôn mê. Dù các bác sĩ đã nỗ lực cấp cứu, người phụ nữ qua đời vào ngày 6/2, tức hai ngày sau khi ăn phải loài giáp xác độc.

Ông Laddy Gemang, trưởng làng Luzviminda, đã cử cán bộ đến nhà nạn nhân để kiểm tra. Tại đây, họ phát hiện nhiều vỏ cua quỷ có màu sắc sặc sỡ trong thùng rác.

Theo thông tin từ Smithsonian Institution, cua quỷ sinh sống phổ biến tại các rạn san hô vùng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Loài này chứa độc tố thần kinh cực mạnh, trong đó có saxitoxin và tetrodotoxin, có thể gây liệt cơ, suy hô hấp và tử vong chỉ trong vài giờ nếu ăn phải.

Giới chức địa phương cho biết đây không phải trường hợp đầu tiên tử vong liên quan đến loài cua này tại Puerto Princesa. Ông Gemang bày tỏ sự bàng hoàng, bởi nạn nhân và chồng đều là ngư dân có kinh nghiệm. “Thật đau lòng. Họ sống nhờ biển, đáng lẽ phải biết cua quỷ nguy hiểm đến mức nào. Vì sao bà ấy vẫn ăn? Tôi thực sự không hiểu”, ông nói.

Sau vụ việc, chính quyền khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn các loài cua lạ, đặc biệt là những con có màu sắc sặc sỡ. “Đừng đánh cược mạng sống của mình. Cua quỷ đã cướp đi hai sinh mạng tại thị trấn này”, vị trưởng làng cảnh báo.

Nhà chức trách cũng đang theo dõi sức khỏe những người bạn từng ăn hải sản cùng nạn nhân để phát hiện sớm các triệu chứng ngộ độc. Sự ra đi đột ngột của bà Amit khiến cộng đồng địa phương bàng hoàng. Một người bạn thân của bà viết lời tiễn biệt trên mạng xã hội, gọi đây là cái chết “gây sốc và quá bất ngờ”, tiếc nuối vì bà còn nhiều dự định dang dở.