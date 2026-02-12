Trả giá đắt sau quan hệ tình dục không an toàn

Một phút bốc đồng trong cuộc vui có thể đổi bằng nhiều tháng điều trị. Bác sĩ cảnh báo nguy cơ bệnh tình dục tăng mạnh trước và sau Tết.

Thực hiện các xét nghiệm sàng lọc bệnh lây truyền qua đường tình dục với panel từ 12 đến 15 tác nhân ngay khi có dấu hiệu nghi ngờ. Ảnh: Freepik.

Không khí tiệc tùng cuối năm rộn ràng, những cuộc gặp gỡ kéo dài trong men rượu và tiếng cười dễ khiến nhiều người buông lỏng cảnh giác. Chỉ một phút bốc đồng, một quyết định thiếu bảo vệ trong khoảnh khắc hưng phấn có thể trở thành khởi đầu cho những nỗi lo sức khỏe kéo dài hàng tháng sau đó.

Hiểm họa đến chậm nhưng sâu

Theo thạc sĩ, bác sĩ Phạm Minh Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, đây cũng là giai đoạn nguy cơ lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục gia tăng rõ rệt, đặc biệt ở nam giới. Khi khả năng kiểm soát giảm sút, các quyết định mang tính bộc phát như quan hệ tình dục không sử dụng biện pháp bảo vệ có thể xảy ra, kéo theo nhiều hệ lụy sức khỏe khó lường.

Một trong những yếu tố khiến các bệnh lây truyền qua đường tình dục trở nên nguy hiểm là "bẫy thời gian" do thời kỳ ủ bệnh khác nhau. Bác sĩ Ngọc cho biết bệnh lậu thường có thời gian ủ bệnh ngắn, chỉ từ 2 đến 7 ngày, nên các triệu chứng có thể xuất hiện khá sớm.

Tuy nhiên, nhiều bệnh khác như giang mai, HPV gây sùi mào gà hay HIV lại có giai đoạn ủ bệnh và "cửa sổ" kéo dài từ vài tuần đến vài tháng. Điều này đồng nghĩa với việc một hành vi nguy cơ diễn ra trước Tết có thể chưa biểu hiện triệu chứng ngay. Sự chủ quan trong thời gian nghỉ lễ có thể khiến người bệnh vô tình lây nhiễm cho bạn đời mà không hề hay biết.

Quan hệ tình dục không an toàn trong những cuộc vui cuối năm khiến nguy cơ lây nhiễm bệnh tình dục tăng cao. Ảnh: Pexels.

Ngoài ra, dữ liệu lâm sàng hiện nay ghi nhận tình trạng vi khuẩn lậu kháng thuốc đang gia tăng. Những ca lây nhiễm trong các mối quan hệ không rõ ràng vào dịp cuối năm thường tiềm ẩn nguy cơ mắc các chủng vi khuẩn khó điều trị hơn, buộc phải sử dụng phác đồ kháng sinh phối hợp phức tạp, tốn kém và kéo dài thời gian điều trị.

"Đây là thách thức lớn đối với cả người bệnh lẫn bác sĩ trong kiểm soát và điều trị hiệu quả", bác sĩ Ngọc nhấn mạnh.

Yếu tố di chuyển cũng góp phần làm tăng nguy cơ. Dịp cuối năm, việc đi lại giữa nhiều vùng địa lý khác nhau khiến đặc điểm dịch tễ học của các tác nhân gây bệnh thay đổi. Theo vị chuyên gia, khi tiếp xúc với những chủng vi sinh vật lạ tại địa phương mới, hệ miễn dịch của mỗi người có thể chưa kịp thích nghi, từ đó dễ bị tấn công và nhiễm bệnh hơn.

72 giờ vàng để tự "cứu mình"

Để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, bác sĩ Minh Ngọc khuyến cáo nam giới cần chủ động thực hiện các biện pháp dự phòng y khoa. Việc sử dụng bao cao su vẫn được xem là "tiêu chuẩn vàng" trong phòng ngừa, có thể giúp ngăn chặn đến khoảng 98% nguy cơ lây nhiễm phần lớn các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Tuy nhiên, hiệu quả chỉ được đảm bảo khi bao cao su còn hạn sử dụng và được bảo quản đúng cách, tránh để trong ví quá lâu hoặc trong môi trường nhiệt độ cao.

Song song với đó, vệ sinh vùng kín đúng cách cũng đóng vai trò quan trọng. Sau những hành vi có nguy cơ hoặc sau một ngày dài di chuyển, việc vệ sinh bằng nước sạch hoặc dung dịch chuyên dụng dành cho nam giới có thể giúp loại bỏ các tác nhân gây bệnh bám dính bên ngoài, từ đó giảm tải lượng vi khuẩn và hạn chế nguy cơ nhiễm trùng.

"Tiêm chủng dự phòng cũng là biện pháp được khuyến khích, đặc biệt với nam giới trẻ. Nếu chưa thực hiện, việc tiêm vaccine HPV giúp phòng ngừa sùi mào gà và nguy cơ ung thư dương vật, trong khi vaccine viêm gan B có thể bảo vệ cơ thể khỏi một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm qua đường tình dục", Phó Giám đốc Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội nhấn mạnh.

Triệu chứng phát ban trên cơ thể do mắc giang mai. Ảnh: Echo24.

Trong trường hợp xảy ra quan hệ không an toàn với đối tượng có nguy cơ cao, nam giới cần chủ động tìm đến cơ sở y tế chuyên khoa càng sớm càng tốt. Khoảng thời gian 72 giờ đầu sau phơi nhiễm được xem là "thời điểm vàng" để được tư vấn và sử dụng thuốc dự phòng lây nhiễm HIV, giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh.

Bên cạnh đó, việc kiểm tra sức khỏe chủ động cũng rất cần thiết. Thực hiện các xét nghiệm sàng lọc bệnh lây truyền qua đường tình dục với panel từ 12 đến 15 tác nhân ngay khi có dấu hiệu nghi ngờ, hoặc kiểm tra định kỳ trước khi về nghỉ Tết, là cách giúp bảo vệ an toàn cho cả bản thân và bạn đời.

Theo ThS.BS Phạm Minh Ngọc, chỉ một phút mất cảnh giác cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và hạnh phúc của cả gia đình trong dịp năm mới. Sự chủ động phòng ngừa luôn mang lại hiệu quả cao hơn, đồng thời chi phí thấp hơn rất nhiều so với việc điều trị các biến chứng khi bệnh đã tiến triển nặng.