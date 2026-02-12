'Căng như dây đàn' bên trong khoa Cấp cứu ngày cận Tết

Những ngày Tết, khi nhà nhà quây quần, với nhiều gia đình có người thân đang trong hồi sức, sự lo lắng càng nhân lên. Trao đổi về tiên lượng xấu chưa bao giờ là dễ dàng. Bác sĩ Khiêm nói nhiệm vụ của bác sĩ là cung cấp đầy đủ thông tin về tình trạng bệnh, cơ hội hồi phục, chi phí và những hệ lụy, để người thân tự quyết định. Khi cơ hội sống gần như mong manh bác sĩ phải nhẹ nhàng chia sẻ góc nhìn của mình, giúp họ cân nhắc và tìm ra quyết định phù hợp nhất.