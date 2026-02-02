Khoa chăm sóc da đông kín người từ sáng sớm

Những ngày giáp Tết, khoa Laser và Săn sóc da, khoa Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Tế bào gốc, Bệnh viện Da liễu Trung ương, luôn trong tình trạng quá tải. Hành lang chờ khám kín người từ sáng sớm, phần lớn là các trường hợp đến điều trị da, làm đẹp để "kịp Tết".

Theo TS.BS Vũ Huy Lượng, Trưởng khoa Laser và Săn sóc da, trung bình mỗi ngày đơn vị tiếp nhận khoảng 300-400 bệnh nhân, trong đó hơn 200 trường hợp thực hiện các thủ thuật như điều trị nám, tàn nhang, trứng cá, xử lý sẹo... So với cùng kỳ 2 năm trước, lượng bệnh nhân tăng từ 1,5 đến 2 lần.

Giữa những ngày cuối năm ngột ngạt deadline, Nguyễn Thị Hà (26 tuổi, Hà Nội) soi gương và nhận ra làn da mình đã "đuối sức" không kém tinh thần. Xỉn màu, kém tươi tắn, thiếu sinh khí - dấu vết rõ ràng của những đêm làm việc muộn và áp lực công việc dồn dập. Cận Tết, Hà quyết định tạm gác công việc một buổi sáng, tìm đến bệnh viện để cứu vãn diện mạo trước thềm năm mới.

Qua thăm khám và soi da chuyên sâu, bác sĩ nhanh chóng "bóc tách" những tổn thương không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Làn da của Hà xuất hiện nám nhẹ ẩn sâu, thiếu ẩm kéo dài.

Bác sĩ tư vấn cho Hà một liệu trình chăm sóc da chuyên sâu, quy trình được thực hiện từng bước rõ ràng: làm sạch da, loại bỏ tế bào chết, đắp mặt nạ làm mát, kết hợp điện chuyển ion và siêu âm để đưa dưỡng chất thấm sâu. Cuối cùng, cô được bôi kem dưỡng và chống nắng, giúp làn da dần tươi sáng, khỏe khoắn hơn.

Ở tuổi 41, chị Đặng Thị Hồng (trú tại Hà Nội) bắt đầu nhận ra những thay đổi rõ rệt trên làn da: nám, sạm màu và xuất hiện nhiều dấu hiệu lão hóa nên quyết định đến bệnh viện để cải thiện tình trạng da. Theo bác sĩ Lượng, khi đánh giá một bệnh nhân bị nám, không thể chỉ nhìn vào mức độ sậm màu trên bề mặt da.

"Theo thời gian, mỗi năm da mất khoảng 1-1,5% collagen, dẫn đến xuất hiện nếp nhăn nhỏ, lỗ chân lông giãn và sắc tố tăng dần. Có hai yếu tố quan trọng cần được xem xét đồng thời là sắc tố và cấu trúc da bên dưới. Nhiều trường hợp nhìn bên ngoài nám có vẻ nặng, nhưng cấu trúc da còn tốt, ít lão hóa, ít giãn mạch thì tiên lượng điều trị rất khả quan. Ngược lại, có người sắc tố không quá đậm nhưng tổn thương cấu trúc da nhiều, quá trình điều trị sẽ phức tạp và kéo dài hơn", bác sĩ Lượng nói.

Trường hợp của chị Hồng, vị chuyên gia tư vấn cho người phụ nữ này liệu trình laser Pico vì có tác dụng kép: vừa phá vỡ sắc tố melanin gây nám, vừa kích thích tăng sinh collagen ở lớp trung bì.

Lượng collagen mới giúp tái tạo cấu trúc da và ổn định tế bào sắc tố, hạn chế nám tái phát. Ưu điểm của phương pháp này là ít xâm lấn, chỉ gây đỏ nhẹ thoáng qua và phục hồi nhanh, phù hợp với nhu cầu làm đẹp an toàn dịp cận Tết.

Theo phác đồ của bác sĩ, chị thực hiện 3-5 buổi, mỗi tháng một lần. Sau điều trị, vùng da có thể xuất hiện những điểm xuất huyết li ti ở xương má, nhưng sẽ tự hết sau 1-2 ngày. Bác sĩ khuyến cáo chườm mát ngay sau điều trị để giảm rát và phù nề, giúp da nhanh hồi phục và ổn định trở lại.

