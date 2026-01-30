Gánh hậu quả đau lòng vì nôn nóng tiêm filler vòng ba

Từ mong muốn cải thiện vóc dáng, cô gái 26 tuổi phải nhập viện vì áp xe phần mềm nghiêm trọng sau tiêm filler mông, đùi tại spa không uy tín.

Khi thăm khám, bác sĩ nhận thấy tại vị trí đùi đã hình thành nhiều lỗ rò, liên tục chảy dịch mủ vàng đục. Ảnh tạo bởi AI.

Ngày 29/1, các bác sĩ khoa Da liễu và Bỏng, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết tiếp nhận bệnh nhân nữ, 26 tuổi, nhập viện trong tình trạng vùng đùi trái sưng nề, nóng, đỏ, đau dữ dội, khối tổn thương có đường kính lên tới khoảng 10 cm.

Khi thăm khám, bác sĩ nhận thấy tại vị trí này đã hình thành nhiều lỗ rò, liên tục chảy dịch mủ vàng đục.

Theo khai thác bệnh sử, các triệu chứng xuất hiện ngay sau khi bệnh nhân thực hiện thủ thuật tiêm và tiêm "giải" chất làm đầy tại vùng mông và đùi ở một cơ sở chưa được cấp phép.

Để đánh giá mức độ tổn thương, các bác sĩ chỉ định chụp cộng hưởng từ (MRI). Kết quả cho thấy nhiều ổ áp xe lớn tại vị trí tiêm, tình trạng thâm nhiễm lan tỏa sâu vào tổ chức phần mềm và các nhóm cơ lân cận, ảnh hưởng trực tiếp chức năng vận động của người bệnh.

Phân tích về mức độ nguy hiểm của ca bệnh, Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Trần Thị Quyên, cho biết đây là tình trạng nhiễm trùng cấp tính, có nguy cơ diễn tiến nhanh và đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Theo bác sĩ Quyên, áp xe phần mềm sau tiêm chất làm đầy đặc biệt nguy hiểm do ba yếu tố chính:

Nguy cơ nhiễm trùng toàn thân: Khi ổ mủ không được dẫn lưu đúng cách và điều trị kháng sinh theo phác đồ chuẩn, vi khuẩn có thể xâm nhập vào máu, gây sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng - biến chứng có tỷ lệ tử vong cao.

Tổn thương mô sâu lan rộng: Áp xe vùng đùi có xu hướng lan theo các khoang cơ, gây hoại tử cơ, viêm xương hoặc tổn thương các bó mạch, thần kinh lớn, đe dọa trực tiếp khả năng vận động của người bệnh.

Di chứng lâu dài về thẩm mỹ và chức năng: Ngay cả khi kiểm soát được nhiễm trùng, quá trình viêm kéo dài vẫn có thể để lại sẹo xơ co kéo, biến dạng vùng đùi vĩnh viễn, kèm theo đau mạn tính do tổn thương thần kinh cảm giác.

Trước thực trạng biến chứng do các thủ thuật thẩm mỹ nội khoa ngày càng gia tăng, các chuyên gia y tế nhấn mạnh việc lựa chọn cơ sở thực hiện có ý nghĩa quyết định đối với sự an toàn sức khỏe. Bác sĩ Trần Thị Quyên khuyến cáo người dân cần trang bị kiến thức cơ bản để tự bảo vệ mình:

Chỉ lựa chọn cơ sở được cấp phép: Các thủ thuật tiêm chất làm đầy chỉ nên thực hiện tại bệnh viện hoặc phòng khám chuyên khoa da liễu, thẩm mỹ được cấp phép, do bác sĩ có chứng chỉ hành nghề và nắm vững giải phẫu vùng tiêm thực hiện.

Đảm bảo nguồn gốc sản phẩm: Tuyệt đối không sử dụng các chất làm đầy, thuốc "tiêm giải" không rõ nguồn gốc, không được Bộ Y tế cấp phép lưu hành.

Xử trí sớm khi có dấu hiệu bất thường: Khi xuất hiện các biểu hiện như sưng, nóng, đỏ, đau kéo dài sau tiêm, người bệnh cần đến ngay các cơ sở y tế có chuyên môn để được thăm khám và điều trị kịp thời. Việc tiếp tục can thiệp tại các spa, cơ sở không đủ năng lực y khoa có thể làm mất "thời gian vàng", khiến nguy cơ hoại tử lan rộng và nhiễm trùng máu gia tăng.