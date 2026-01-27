Những thói quen đang gây tổn thương gan mỗi ngày

Một trong những nguy cơ lớn nhất của tổn thương gan là diễn tiến âm thầm, thường không có triệu chứng cho đến khi bệnh đã nặng.

Một số thói quen hàng ngày có thể âm thầm gây tổn thương gan.

Chủ động phòng ngừa là yếu tố then chốt, trong đó có việc nhận diện và điều chỉnh những thói quen xấu hàng ngày.

Dưới đây là những thói quen có thể gây tổn thương gan mỗi ngày:

Uống nhiều rượu gây tổn thương gan

Rượu được phân hủy thành các sản phẩm phụ độc hại làm tổn thương tế bào gan. Theo thời gian, điều này có thể tiến triển từ gan nhiễm mỡ đến viêm và sẹo gọi là xơ gan. Ngay cả việc uống "vừa phải" cũng tích lũy cùng với các nguy cơ khác như béo phì hoặc một số loại thuốc nhất định.

Cách khắc phục: Đặt giới hạn hàng tuần (ví dụ: Không quá 2 ly tiêu chuẩn mỗi ngày, 14 ly tiêu chuẩn mỗi tuần) và giữ những ngày không uống rượu; tránh kết hợp rượu với thuốc giảm đau. Nếu men gan cao, mục tiêu an toàn nhất là không uống rượu.

Uống nhiều rượu là thói quen xấu gây tổn thương gan nghiêm trọng.

Chế độ ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn, nhiều đường

Đồ uống có đường và đồ ăn vặt tinh chế khiến gan sản sinh chất béo bên trong, một tình trạng hiện được gọi là bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa (MASLD), trước đây là bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Điều này cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và bệnh tim.

Cách khắc phục: Thay thế nước ngọt và đồ ngọt bằng nước lọc và trái cây; xây dựng bữa ăn với rau, đậu, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt và cá - những chế độ ăn được chứng minh là làm giảm mỡ gan và cải thiện lượng đường trong máu và cholesterol.

Không uống đủ nước

Gan cần nước để đào thải độc tố nên nếu không được cung cấp đủ nước, tất cả những chất có hại sẽ tích tụ lâu hơn trong cơ thể, gan phải làm việc quá tải để xử lý và thải độc. Điều này có thể làm tăng tình trạng viêm, khiến tế bào gan dễ bị tổn thương. Bên cạnh đó, mất nước làm máu đặc hơn, làm cho mật hoạt động chậm hơn và buộc gan phải làm việc vất vả hơn. Theo thời gian sẽ gây tổn thương gan.

Cách khắc phục: Cung cấp đủ nước cho cơ thể, uống ít nhất 8 ly nước mỗi ngày. Uống nhiều hơn nếu bạn đổ mồ hôi nhiều, sống ở vùng khí hậu nóng, hoặc uống cà phê vì loại nước này có tác dụng lợi tiểu nhẹ, có thể gây mất nước.

Bỏ bữa hoặc ăn kiêng khắc nghiệt

Các chế độ ăn kiêng lỗi thời cắt giảm calo đột ngột hoặc loại bỏ toàn bộ nhóm thực phẩm có thể làm rối loạn quá trình trao đổi chất và gây căng thẳng cho gan. Thêm vào đó, bỏ bữa có thể khiến mật bị ứ đọng, làm tăng nguy cơ sỏi mật, tổn thương gan.

Cách khắc phục: Ăn các bữa ăn cân bằng đều đặn, không để cơ thể bị đói. Một bữa sáng đầy đủ protein, carb lành mạnh, chất béo tốt, vitamin và khoáng chất là rất quan trọng để khởi động ngày mới, duy trì chức năng gan.

Lạm dụng thuốc giảm đau hoặc thuốc gắn mác "tự nhiên"

Acetaminophen, còn được gọi là paracetamol, chỉ an toàn ở liều lượng ghi trên nhãn. Khi sử dụng quá liều hoặc uống loại thuốc này với rượu có thể gây tổn thương gan đột ngột và nguy hiểm. Bên cạnh đó, một số sản phẩm thảo dược không được kiểm soát và các chất bổ sung đa thành phần cũng gây hại cho gan.

Cách khắc phục: Đọc kỹ nhãn mác, dùng đúng liều lượng khuyến cáo và không dùng chung thuốc với rượu. Đối với các cơn đau mạn tính, hãy tham khảo ý kiến chuyên gia về các lựa chọn không dùng thuốc và chỉ sử dụng các chất bổ sung đơn thành phần có uy tín khi cần thiết.

Ngồi hầu hết cả ngày, thói quen gây hại gan nhiều người mắc

Ít vận động dẫn đến tăng cân, kháng insulin và tích tụ mỡ trong gan. Các nghiên cứu cho thấy ít vận động và uống nhiều rượu kết hợp với nhau làm tăng mạnh nguy cơ gan nhiễm mỡ.

Cách khắc phục: Đặt mục tiêu ít nhất 150 phút hoạt động vừa phải mỗi tuần (ví dụ: Đi bộ nhanh), thêm hai buổi tập sức mạnh ngắn và xen kẽ thời gian ngồi lâu bằng các bài tập vận động ngắn 2-3 phút mỗi giờ. Luôn luôn ghi nhớ, ngay cả những tăng cường vận động nhỏ mỗi ngày cũng có ích cho sức khỏe gan.

Hút thuốc và hít khói thuốc thụ động

Hút thuốc làm trầm trọng thêm tình trạng viêm gan và cùng với rượu, làm tăng mức enzyme bất thường liên quan đến nguy cơ tim mạch và đột quỵ cao hơn. Hít khói thuốc thụ động cũng gây thêm căng thẳng cho gan và tim mạch.

Cách khắc phục: Nếu bạn là người hút thuốc, nên đặt ra ngày bỏ thuốc, sử dụng liệu pháp thay thế nicotine hoặc thuốc theo toa, và tìm kiếm sự hỗ trợ vì ngay cả việc giảm một phần lượng thuốc cũng cải thiện các chỉ số chức năng gan. Hơn nữa, một ngôi nhà không khói thuốc cũng bảo vệ các thành viên trong gia đình.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm mục đích giáo dục, không thay thế bất kỳ lời khuyên y tế nào.