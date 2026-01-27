Hãng sữa Pháp phát thông báo thu hồi khẩn vì nghi ngờ nhiễm khuẩn

Sau Danone và Nestlé, tập đoàn Vitagermine thông báo thu hồi một số lô sữa công thức Babybio Optima 1 do lo ngại nhiễm cereulide.

Vitagermine thông báo thu hồi một số lô sữa Babybio để đảm bảo an toàn.

Tập đoàn thực phẩm Vitagermine vừa thông báo thu hồi một số lô sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh như một biện pháp phòng ngừa, trong bối cảnh lo ngại về nguy cơ nhiễm độc tố trong sữa bột trẻ em đang lan rộng tại châu Âu, The Straits Times đưa tin.

Theo thông báo được đăng tải trên website, Vitagermine cho biết thương hiệu Babybio, trực thuộc tập đoàn, đã quyết định thu hồi ba lô sữa công thức cụ thể. Các sản phẩm nằm trong diện thu hồi gồm BABYBIO OPTIMA 1 hộp 800 g và BABYBIO OPTIMA 1 hộp 400 g.

Cụ thể, với sản phẩm OPTIMA 1 800 g (sữa công thức dạng bột), thương hiệu Babybio, các lô bị thu hồi có mã GTIN 3288131580319, số lô 894408 (hạn sử dụng 9/7/2027) và 900035 (hạn sử dụng 12/8/2027), đóng gói hộp 800 g.

Đối với OPTIMA 1 400 g, sản phẩm có mã GTIN 3288131590318, số lô 900932, hạn sử dụng 18/8/2027, đóng gói hộp 400 g. Thông tin được đăng tải công khai trên website chính thức của Babybio.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhiều tập đoàn sữa lớn trên thế giới, bao gồm Danone, Nestlé và Lactalis, cũng đã tiến hành thu hồi sữa công thức trong tháng 1 do lo ngại sản phẩm có thể bị nhiễm cereulide, một loại độc tố có khả năng gây buồn nôn và nôn ói.

Babybio cho biết trong bối cảnh toàn ngành đang chịu nhiều sức ép và sau khi cơ quan chức năng cập nhật các khuyến cáo mới, doanh nghiệp đã tiến hành các đợt kiểm tra bổ sung. Sau khi có kết quả kiểm tra mới, hãng quyết định thu hồi ba lô sữa Optima 1 cho trẻ sơ sinh và cho biết việc thu hồi chỉ áp dụng trong phạm vi hẹp.

“Dựa trên các phân tích vừa nhận được, chúng tôi đã đưa ra quyết định thu hồi ba lô sản phẩm Optima 1 như một biện pháp thận trọng”, Babybio nêu rõ, đồng thời nhấn mạnh động thái này nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho trẻ nhỏ.

Song song với các đợt thu hồi, giới chức Pháp đang điều tra hai trường hợp trẻ sơ sinh tử vong, được cho là có liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm sữa công thức từng nằm trong diện thu hồi phòng ngừa trước đó trong tháng 1. Vụ việc đang làm dấy lên mối quan ngại lớn về an toàn thực phẩm đối với nhóm sản phẩm dành cho trẻ nhỏ.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo phụ huynh theo dõi sát thông tin từ nhà sản xuất và cơ quan y tế, đồng thời ngừng sử dụng ngay các lô sữa nằm trong diện thu hồi, trong khi chờ kết luận cuối cùng từ phía điều tra.