Vỡ túi ngực khi chơi pickleball: Chuyên gia nói gì?

Sau bài chia sẻ về ca rách túi ngực không triệu chứng ở người chơi pickleball, chuyên gia cho rằng cần nhìn nhận nguy cơ này một cách khoa học, tránh lo lắng thái quá.

Hình ảnh túi ngực bị rách được lấy ra.

Gần đây, mạng xã hội lan truyền bài viết về một phụ nữ từng nâng ngực chia sẻ tình cờ phát hiện túi ngực bị rách sau thời gian chơi pickleball với cường độ cao.

Theo bài viết này, trước khi đi kiểm tra, người phụ nữ này không có biểu hiện đau, sưng hay biến dạng vòng một. Chỉ khi Chụp cộng hưởng từ (Magnetic Resonance Imaging - MRI) tại một bệnh viện lớn, tổn thương túi ngực mới được phát hiện và bác sĩ khuyến cáo phẫu thuật sớm để tránh nguy cơ về sau.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến nhiều phụ nữ đặt câu hỏi về mức độ an toàn của việc vận động mạnh sau phẫu thuật nâng ngực.

Vỡ túi ngực có thể xảy ra?

TS.BS Hoàng Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Thẩm mỹ, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết cần nhìn nhận vấn đề này dưới góc độ khoa học, tránh hoang mang không cần thiết.

Theo ông, vỡ túi ngực là biến chứng có thể xảy ra nhưng không phổ biến. Các dòng túi ngực silicone thế hệ mới hiện nay, đang được sử dụng rộng rãi trong y khoa, được thiết kế với độ bền cơ học rất cao, đủ khả năng chịu được sinh hoạt và vận động thông thường. Do đó, rách hay vỡ túi không phải là biến chứng thường gặp trong thực hành lâm sàng.

Tuy nhiên, chuyên gia này cũng lưu ý rằng trong một số trường hợp đặc biệt, khi vùng ngực phải chịu tác động lặp đi lặp lại với cường độ cao và kéo dài, nhất là ở bên tay thuận, nguy cơ tổn thương túi ngực có thể tăng lên, dù tỷ lệ vẫn ở mức thấp.

Bài viết được chia sẻ trên mạng xã hội.

"Đáng chú ý, ca gặp sự cố được ghi nhận gần đây liên quan dòng túi ngực thế hệ cũ, hiện nay hầu như không còn được sử dụng trong y khoa hiện đại", TS.BS Tuấn nhấn mạnh.

Một vấn đề khác khiến nhiều người chủ quan là hiện tượng vỡ túi ngực silicone "thầm lặng". Theo TS.BS Hoàng Thanh Tuấn, khác với các biến chứng thông thường, tình trạng này có thể diễn ra mà không gây đau, không sưng, không biến dạng vòng một và không có biểu hiện bất thường rõ ràng.

Trong những trường hợp như vậy, siêu âm đôi khi không phát hiện đầy đủ, đặc biệt khi túi bị rách nhưng gel vẫn nằm trong bao xơ. MRI được xem là phương tiện chẩn đoán chính xác nhất để đánh giá tình trạng túi ngực khi có nghi ngờ.

Nâng ngực không đồng nghĩa từ bỏ thể thao

Về sinh hoạt sau nâng ngực, vị chuyên gia khẳng định phẫu thuật không đồng nghĩa với việc từ bỏ thể thao. Sau khi mổ, phụ nữ vẫn có thể duy trì lối sống năng động nếu tuân thủ đúng hướng dẫn hồi phục, tránh vận động mạnh vùng tay và ngực trong 6-8 tuần đầu, tăng dần cường độ tập luyện và luôn sử dụng áo ngực thể thao chuyên dụng.

Các môn như tennis, pickleball, boxing hay crossfit không bị cấm, nhưng cần được tiếp cận thận trọng, có lộ trình phù hợp và theo dõi định kỳ.

Theo TS.BS Tuấn, yếu tố quan trọng nhất để đảm bảo an toàn lâu dài không phải là lo lắng quá mức, mà là theo dõi y khoa một cách chủ động. Người đặt túi ngực cần được siêu âm định kỳ mỗi 6-12 tháng và cân nhắc chụp MRI khi đã đặt túi nhiều năm, khi thường xuyên vận động cường độ cao hoặc khi có nghi ngờ, kể cả trong trường hợp chưa xuất hiện triệu chứng.

Nhiều phụ nữ đặt câu hỏi về mức độ an toàn của việc vận động mạnh sau phẫu thuật nâng ngực. Ảnh minh họa: @emkimsayhi.

Việc phát hiện sớm giúp xử trí kịp thời, hạn chế các biến chứng như viêm, co thắt bao xơ hoặc tràn gel.

"Những chia sẻ cá nhân trên mạng xã hội có thể mang giá trị cảnh báo, nhưng không nên được xem là kết luận cho tất cả trường hợp. Mỗi cơ thể, mỗi loại túi, mỗi thói quen sinh hoạt đều khác nhau. Vấn đề không nằm ở việc có vận động hay không, mà ở chỗ người phụ nữ có được tư vấn đúng, lựa chọn loại túi phù hợp và thực hiện kiểm tra định kỳ hay không", TS.BS Hoàng Thanh Tuấn nói.

Làm đẹp là nhu cầu chính đáng. Tuy nhiên, để hành trình làm đẹp diễn ra an toàn và bền vững, kiến thức y khoa chính xác cùng sự đồng hành lâu dài của bác sĩ chuyên môn vẫn là yếu tố rất quan trọng.