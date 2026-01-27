Tai nạn vô tình lúc chạm vào cá, người đàn ông lâm bạo bệnh

Sau khi bị vây cá đâm vào tay, một người đàn ông ở Nghệ An nhập viện trong tình trạng sốt cao, hoại tử da lan nhanh do nhiễm vi khuẩn Vibrio vulnificus nguy hiểm.

Da người đàn ông hoại tử sau vết đâm của vây cá. Ảnh: BVCC.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu (Nghệ An), bệnh nhân N.Đ.Đ. (trú huyện Quỳnh Lưu) được đưa vào khoa Truyền nhiễm trong tình trạng sốt cao, xuất hiện các bóng nước và hoại tử da lan nhanh vùng bàn tay và cánh tay trái.

Người nhà cho biết khoảng 5 ngày trước nhập viện, trong lúc đi đánh bắt cá, bệnh nhân bị vây cá đâm vào lòng bàn tay trái. Hai ngày sau, vùng tổn thương bắt đầu nổi phỏng nước, kèm theo sốt. Bệnh nhân tự mua thuốc uống tại nhà nhưng không cải thiện, tình trạng nặng dần nên phải nhập viện.

Tại bệnh viện, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân sốt 39,5°C, có dấu hiệu nhiễm trùng rõ rệt. Vùng lòng bàn tay xuất hiện các bóng nước dạng mảng kèm hoại tử, tổn thương lan dọc lên cánh tay, gây đau rát nhiều. Kết quả xét nghiệm cho thấy các chỉ số viêm tăng cao.

Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm khuẩn nặng, nghi do vi khuẩn Vibrio vulnificus và điều trị tích cực bằng kháng sinh phối hợp liều cao. Sau 13 ngày điều trị tại khoa Truyền nhiễm, tình trạng bệnh ổn định, tổn thương da cải thiện và bệnh nhân được xuất viện.

Vibrio vulnificus là vi khuẩn sống trong môi trường nước biển, thường tồn tại trong hải sản. Loại vi khuẩn này được gọi là “vi khuẩn ăn thịt người” do khả năng phá hủy nhanh mô mềm, gây hoại tử da, cơ, nhiễm trùng huyết và có thể dẫn đến suy đa tạng. Vi khuẩn có thể xâm nhập qua những vết xước rất nhỏ trên da, bệnh thường diễn tiến nhanh trong 24-48 giờ, với tỷ lệ tử vong có thể lên tới 50% nếu không được điều trị kịp thời.

Những người có nguy cơ cao mắc bệnh gồm người cao tuổi, người có bệnh nền như đái tháo đường, xơ gan, bệnh gan mạn tính, cũng như những người làm nghề biển, nuôi trồng hoặc chế biến hải sản.

Các dấu hiệu cảnh báo sớm bao gồm sốt cao, ớn lạnh; vùng da quanh vết thương sưng, đỏ, đau tăng nhanh; xuất hiện bóng nước lớn, da đổi màu hoặc hoại tử. Ngoài ra, người bệnh có thể kèm theo buồn nôn, nôn, tiêu chảy, tụt huyết áp hoặc choáng.

Bác sĩ khuyến cáo người dân không chủ quan với các vết trầy xước ngoài da, đặc biệt khi tiếp xúc với nước biển, nước bẩn hoặc bùn đất. Khi có vết thương, cần rửa sạch ngay, giữ khô và theo dõi sát.

Nếu xuất hiện các dấu hiệu sưng đau, sốt, mệt mỏi, cần đến cơ sở y tế sớm, không tự ý điều trị tại nhà. Người dân cũng được khuyến nghị tiêm phòng uốn ván đầy đủ và nhắc lại đúng lịch để phòng ngừa biến chứng nguy hiểm.