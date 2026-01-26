Virus Nipah ở Ấn Độ: Hàng loạt sân bay châu Á siết kiểm soát y tế

5 ca nhiễm virus Nipah tại Ấn Độ khiến nhiều nước châu Á nâng mức cảnh giác, siết sàng lọc y tế tại sân bay để ngăn nguy cơ dịch xâm nhập.

Nhiều sân bay Thái Lan áp dụng biện pháp an toàn từ thời Covid-19 để đối phó với virus Nipah. Ảnh: Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Thái Lan.

Sau khi Ấn Độ ghi nhận 5 ca nhiễm virus Nipah tại bang West Bengal, giới chức y tế tại nhiều quốc gia châu Á đã nhanh chóng siết chặt giám sát y tế tại các cửa khẩu hàng không nhằm ngăn nguy cơ dịch xâm nhập. Thái Lan, Nepal và Đài Loan là những nơi sớm nâng mức cảnh báo, triển khai các biện pháp sàng lọc với hành khách đến từ khu vực có dịch.

Cơ quan Hàng không Dân dụng Thái Lan cho biết nước này sẽ triển khai các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt đối với toàn bộ chuyến bay xuất phát từ West Bengal, bắt đầu từ 0h ngày 26/1, đồng thời linh hoạt điều chỉnh theo diễn biến dịch thực tế.

Ngay từ khâu trước chuyến bay, các hãng hàng không được yêu cầu tiến hành sàng lọc sức khỏe ban đầu tại điểm khởi hành. Những hành khách có dấu hiệu cần theo dõi thêm phải cung cấp giấy tờ y tế liên quan trước khi lên máy bay và tuân thủ đầy đủ hướng dẫn phòng dịch trong suốt hành trình.

Tại Thái Lan, các cửa ngõ hàng không chính như sân bay Suvarnabhumi, sân bay quốc tế Chiang Mai và sân bay quốc tế Mae Fah Luang - Chiang Rai đã được đặt trong tình trạng giám sát y tế tăng cường, theo Chiang Rai Times.

Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan phối hợp với các đơn vị vận hành sân bay mở rộng hoạt động theo dõi, bao gồm đo thân nhiệt, khai báo y tế và xét nghiệm ngẫu nhiên đối với hành khách có triệu chứng, đặc biệt là người đến từ Ấn Độ.

Riêng tại Suvarnabhumi, trung tâm hàng không nhộn nhịp nhất cả nước, các khu vực sàng lọc riêng biệt đã được bố trí, cho phép nhân viên y tế nhanh chóng tách và kiểm tra những trường hợp nghi ngờ.

Sân bay Chiang Mai khuyến khích hành khách quốc tế khai báo thông tin sức khỏe trước chuyến đi thông qua các ứng dụng điện tử nhằm rút ngắn thời gian làm thủ tục. Trong khi đó, sân bay Chiang Rai, cửa ngõ quan trọng của khu vực phía Bắc, cũng áp dụng quy trình kiểm soát tương tự.

Theo Independent, Thái Lan đồng thời tăng cường khử khuẩn và chuẩn bị các phương án phòng dịch tại sân bay Phuket, trong bối cảnh hãng hàng không Ấn Độ Indigo đang khai thác đường bay thẳng hàng ngày giữa Kolkata và Phuket.

Việc kiểm soát virus Nipah được thực hiện chặt chẽ. Ảnh: Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Thái Lan.

Trấn an dư luận, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế Anutin Charnvirakul khẳng định nước này chưa ghi nhận ca Nipah nào, song mức giám sát sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao do Thái Lan phụ thuộc lớn vào du lịch quốc tế.

Tại Nepal, chính phủ đã nâng mức báo động, đẩy mạnh kiểm tra y tế tại sân bay quốc tế Tribhuvan và các cửa khẩu đường bộ trọng điểm giáp Ấn Độ. Các bàn kiểm dịch được thiết lập để sàng lọc triệu chứng, trong khi bệnh viện và điểm y tế biên giới được yêu cầu báo cáo ngay các trường hợp nghi ngờ.

Người phát ngôn Bộ Y tế và Dân số Nepal, bác sĩ Prakash Budhathoki, cho biết công tác giám sát đã được siết chặt đặc biệt tại các điểm biên giới thuộc tỉnh Koshi, trong bối cảnh thách thức lớn đến từ đường biên giới mở và lưu lượng người qua lại hàng ngày với West Bengal.

Ở Đài Loan, đại diện Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh cho biết cơ quan chức năng này đang xem xét xếp virus Nipah vào nhóm bệnh truyền nhiễm bắt buộc khai báo loại 5, mức cao nhất theo quy định địa phương, sau khi Ấn Độ ghi nhận ổ dịch mới, theo Focus Taiwan.

Virus Nipah (NiV) là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có nguồn gốc từ động vật, có khả năng lây sang người và gây phổ biểu hiện lâm sàng rất rộng, từ không triệu chứng cho đến viêm não cấp dẫn tới tử vong.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết tỷ lệ tử vong của bệnh dao động từ 40% đến 75%, khiến Nipah được xếp vào nhóm tác nhân gây bệnh có nguy cơ cao và cần giám sát đặc biệt. Về mặt lâm sàng, bệnh thường khởi phát với các triệu chứng không đặc hiệu như sốt, đau đầu, đau cơ, nôn ói và đau họng, dễ bị nhầm với các bệnh nhiễm virus thông thường.

Khi tiến triển nặng, người nhiễm có thể xuất hiện chóng mặt, buồn ngủ, rối loạn ý thức và các dấu hiệu thần kinh gợi ý viêm não cấp; một số trường hợp kèm viêm phổi không điển hình và suy hô hấp nặng, thậm chí rơi vào hôn mê chỉ trong vòng 24-48 giờ.