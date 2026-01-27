Bốn bộ phận của cua rất bẩn, ngon mấy cũng nên tránh ăn

Thịt cua giàu chất dinh dưỡng, ít calo, tuy nhiên, không phải tất cả bộ phận của cua đều ăn được, thậm chí chứa nhiều ký sinh trùng, tạp chất gây hại sức khỏe.

Cua là loài giáp xác sống dưới nước có giá trị dinh dưỡng cao, chứa nhiều protein, chitin, canxi, magiê và ion sắt. Ăn cua với lượng vừa phải không chỉ giúp bổ sung các nguyên tố vi lượng cần thiết cho cơ thể mà còn thúc đẩy sự phát triển xương và làm trắng da.

Cua ngon nhưng không phải bộ phận nào của cua cũng ăn được, cũng như không phải ai cũng có thể ăn thực phẩm này.

Bộ phận của cua chứa nhiều ký sinh trùng

Dưới đây là 4 bộ phận của cua rất bẩn, chứa nhiều ký sinh trùng, độc tố cần loại bỏ trước khi chế biến và ăn.

Dạ dày cua

Theo The Paper, dạ dày nằm bên dưới mắt cua, có hình tam giác bên dưới trứng cua, hơi cứng khi chạm vào. Dạ dày của cua thường là nơi tiêu hóa thức ăn và chứa vụn thức ăn, chất thải. Do đó, khu vực này có thể chứa các chất gây ô nhiễm như bùn và cát; rất bẩn nên tuyệt đối không được ăn. Hãy nhớ loại bỏ dạ dày cua trước khi ăn. Mọi người có thể dễ dàng lấy nó ra bằng tăm.

Ruột cua

Trên bụng cua có một lớp vỏ nhỏ. Nếu bạn kéo lớp vỏ này ra, bạn sẽ thấy một đường màu đen nối liền với lớp vỏ. Đó là ruột cua, chứa đầy chất thải của cua. Nó rất bẩn và không nên ăn.

Mang cua

Sau khi bổ đôi vỏ cua, bạn sẽ thấy những cấu trúc màu trắng xám, giống như bàn chải ở cả hai bên thân cua, đó là mang cua. Chúng là cơ quan hô hấp của cua, được sử dụng để lọc các tạp chất trong nước. Vì vậy, chúng chứa các vi sinh vật, vi khuẩn, dễ tích tụ kim loại nặng và các tạp chất khác. Nếu không được nấu chín kỹ, chúng có thể gây ngộ độc thực phẩm.

Tim cua

Tim của cua là một hình lục giác màu trắng nằm dưới một lớp màng đen ở giữa con cua. Theo Y học cổ truyền Trung Quốc, cua có tính hàn, đặc biệt là tim cua, nếu ăn phải có thể dễ gây hại cho tỳ vị. Ăn cả tim và dạ dày cua cùng lúc có thể gây ra các triệu chứng khó chịu như buồn nôn, nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy và chóng mặt. Bạn có thể dễ dàng lấy nó ra bằng cách nhẹ nhàng dùng tăm xỉa răng.

Mang, ruột, dạ dày, tim là 4 bộ phận của cua chứa nhiều ký sinh trùng. Ảnh: Zhihu.

Những người cần cẩn trọng khi ăn cua

Cua có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng một số nhóm người cần cẩn trọng, hạn chế hoặc không nên ăn cua:

Bệnh nhân viêm gan: Người mắc bệnh này dễ bị sung huyết niêm mạc dạ dày, tiết mật bất thường và suy giảm chức năng tiêu hóa. Họ khó tiêu hóa và hấp thụ protein có trong cua, và có thể bị khó tiêu, đầy hơi và nôn mửa sau khi ăn cua.

Người bị bệnh gút: Cua có hàm lượng purin cao, và axit uric, sản phẩm chuyển hóa cuối cùng của purin trong cơ thể người, có thể làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh gút.

Người mắc bệnh tim mạch: Trứng cua và gạch cua có hàm lượng cholesterol cao. Những người mắc bệnh tim mạch vành, huyết áp cao, cholesterol cao hoặc tiểu đường có thể bị dư thừa cholesterol và làm trầm trọng thêm bệnh nếu ăn quá nhiều cua.

Người bị dị ứng: Cua chứa các protein lạ có thể gây ra phản ứng dị ứng. Phản ứng nhẹ bao gồm phát ban và ngứa dữ dội, trong khi phản ứng nặng dẫn đến sốc phản vệ.

Người bị cảm lạnh hoặc sốt: Cua giàu protein khó tiêu hóa và hấp thụ, ăn chúng có thể khiến bệnh cảm lạnh lâu khỏi hoặc trở nên trầm trọng hơn.

Cách chọn mua cua tươi ngon

Theo Baidu Health, một số mẹo dưới đây giúp các bà nội trợ mua được những con cua tươi ngon.

Tuyệt đối không mua cua chết

Sau khi cua chết, protein trong đó sẽ ngay lập tức phân hủy thành histidine, chất này rất dễ gây dị ứng. Ăn cua chết có thể dẫn đến giãn mạch, ho, hen suyễn và các triệu chứng khác. Vì cua rất giàu dinh dưỡng, sau khi chúng chết sẽ phát triển một lượng lớn vi khuẩn, gây đau bụng, tiêu chảy và các vấn đề khác.

Vì vậy, khi mua cua, hãy luôn chọn cua còn sống. Nếu chân cua bị buộc và khó nhận biết, bạn có thể sờ vào mắt nó. Mắt cua sống sẽ cử động ngay lập tức khi chạm vào. Ngược lại, nếu mắt không cử động sau khi chạm vào, cua có thể đã chết và không nên mua.

Bóp bụng cua

Khi mua cua, mọi người nên bóp bụng chúng. Nếu bụng cua chắc và thậm chí phồng lên, cua có khả năng khá mập. Ngược lại, nếu bụng cua bị lõm khi bóp, cua rỗng ruột và ít thịt, do đó không đáng mua.

Quan sát màu sắc

Cua tươi, chất lượng cao có vỏ màu xám xanh với độ bóng mượt. Ngược lại, nếu vỏ cua có màu vàng hoặc đen, rất có thể nó đã được bảo quản trong thời gian dài. Ngay cả khi còn sống, nó cũng có thể sắp chết và không còn tươi nữa.

Phân biệt cua đực và cái

Nếu ta lật con cua lại và nhìn vào bụng của nó, và bụng tạo thành hình tam giác, thì đó là cua đực. Nếu bụng cua tròn, đó là cua cái.

Ngoài ra, cua được cho là có tính mát, vì vậy chúng ta không nên ăn quá nhiều cùng một lúc, đặc biệt là phụ nữ. Khi ăn cua, chúng ta cũng có thể ăn kèm với giấm hoặc trà gừng để trung hòa tính mát của chúng.