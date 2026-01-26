25 trung tâm y tế ở TP.HCM giải thể, người dân được chọn lại nơi khám

Từ ngày 1/1, 25 Trung tâm Y tế khu vực tại TP.HCM ngừng hoạt động. Người dân đăng ký BHYT tại các đơn vị này được chuyển hoặc chủ động chọn lại nơi khám phù hợp.

Người bệnh nhân thuốc bảo hiểm y tế tại bệnh viện. Ảnh: BHXH HCM.

Việc chấm dứt hoạt động các Trung tâm Y tế khu vực không có giường bệnh là bước triển khai Quyết định số 3416/QĐ-UBND của UBND TP.HCM, về sắp xếp hệ thống y tế theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo Bảo hiểm xã hội TP.HCM, quá trình tổ chức lại bộ máy được thực hiện theo lộ trình nhằm bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của người dân không bị gián đoạn.

Trong giai đoạn chuyển tiếp, các Trạm Y tế xã, phường, đặc khu vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh BHYT; quản lý, theo dõi và điều trị người bệnh thường xuyên, liên tục, bao gồm cả các trường hợp mắc bệnh mạn tính hoặc cần điều trị dài hạn.

Đối với người dân trước đây đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại một số Trung tâm y tế khu vực, Bảo hiểm xã hội TP.HCM đã tiến hành rà soát và chuyển đổi nơi đăng ký sang các cơ sở y tế phù hợp. Cụ thể, người đăng ký tại Trung tâm y tế khu vực Chợ Lớn được chuyển về Bệnh viện An Bình hoặc Bệnh viện Nguyễn Trãi đối với trường hợp trên 16 tuổi.

Người đăng ký tại Trung tâm y tế khu vực Hòa Hưng được chuyển về Bệnh viện Trưng Vương; riêng trẻ em dưới 16 tuổi chuyển về Bệnh viện Lãnh Binh Thăng. Các trường hợp đăng ký tại Trung tâm y tế khu vực Nhiêu Lộc được chuyển về Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2, trong khi người dân tại Trung tâm y tế khu vực Cần Giờ được chuyển về Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2.

Bên cạnh phương án chuyển đổi mặc định, đại diện Bảo hiểm xã hội TP.HCM cho biết người tham gia bảo hiểm y tế có thể chủ động đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khác phù hợp và còn khả năng tiếp nhận. Thời hạn giải quyết việc lựa chọn lại nơi khám được áp dụng đến hết ngày 31/3.

Ngoài ra, trong thời gian các Trạm Y tế hoàn tất thủ tục điều chỉnh và cấp lại giấy phép hoạt động, người dân vẫn được tiếp nhận khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các Trạm Y tế phường, xã, đặc khu.

Việc khám, chữa bệnh cũng tiếp tục được thực hiện tại các phòng khám đa khoa, chuyên khoa thuộc Trung tâm Y tế khu vực cũ đã được bàn giao. Quyền lợi bảo hiểm y tế của người bệnh trong giai đoạn này được giữ nguyên theo quy định.

Bảo hiểm xã hội TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh để bảo đảm quyền lợi chính đáng của người tham gia bảo hiểm y tế. Việc này nhằm góp phần duy trì sự ổn định, liên tục trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn TP.HCM.