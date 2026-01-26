Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đi khám vì một triệu chứng, đau xót phát hiện ung thư ruột thừa

  • Thứ hai, 26/1/2026 10:31 (GMT+7)
Mổ cấp cứu vì viêm ruột thừa, bệnh nhân 43 tuổi bất ngờ được bác sĩ phát hiện ung thư ruột thừa hiếm gặp ngay trên bàn mổ, kịp thời thay đổi phác đồ điều trị.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp nhận thấy ruột thừa có hình thái bất thường, gợi ý tổn thương ác tính. Ảnh: BSCC.

Các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện 19-8, cho biết vừa tiếp nhận bệnh nhân N.V.P.H. (43 tuổi) nhập viện trong tình trạng đau hố chậu phải kèm rối loạn tiêu hóa kéo dài. Thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng ban đầu cho thấy các dấu hiệu phù hợp với viêm ruột thừa cấp, người bệnh được chỉ định phẫu thuật cấp cứu theo quy trình chuyên môn.

Tuy nhiên, trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp nhận thấy ruột thừa có hình thái bất thường, gợi ý tổn thương ác tính. Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành hội chẩn tại chỗ và quyết định thay đổi phương án can thiệp theo nguyên tắc ngoại khoa ung bướu. Người bệnh được cắt đoạn đại tràng phải nhằm xử trí triệt để tổn thương nghi ngờ ung thư.

Ca phẫu thuật diễn ra an toàn. Kết quả giải phẫu bệnh sau đó xác định bệnh nhân mắc ung thư ruột thừa - một dạng ung thư hiếm gặp, thường khó phát hiện do triệu chứng dễ nhầm lẫn với viêm ruột thừa thông thường. Sau mổ, người bệnh hồi phục ổn định và đang được tiếp tục điều trị theo phác đồ chuyên khoa.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Mai Tiến Dũng, Phó trưởng khoa Ngoại tổng hợp, ung thư ruột thừa hầu như không có biểu hiện đặc hiệu, rất khó chẩn đoán sớm trên lâm sàng. Việc nhận diện tổn thương ngay trong quá trình phẫu thuật và xử trí kịp thời có ý nghĩa quan trọng, góp phần cải thiện tiên lượng lâu dài cho người bệnh.

Trường hợp này cho thấy tầm quan trọng của việc thăm khám sớm khi có các cơn đau bụng kéo dài. Các chuyên gia khuyến cáo người dân không chủ quan với triệu chứng đau bụng bất thường, không tự ý dùng thuốc và cần đến cơ sở y tế uy tín để được chẩn đoán, điều trị kịp thời.

Phương Anh

