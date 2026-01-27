Buôn bán thuốc lá điện tử tinh vi, lực lượng chức năng 'đau đầu'

Lệnh cấm giúp giảm vi phạm, song thuốc lá điện tử vẫn được mua bán lén lút qua tài khoản ảo, địa chỉ giả, đặt ra thách thức lớn trong khâu kiểm soát.

Thuốc lá điện tử tồn tại dưới nhiều hình thức đa dạng, bắt mắt như bút vape (vape pen), pod system, hay các thiết bị giống đồ dùng hàng ngày (USB, thỏi son, bút, bật lửa, hộp sữa). Ảnh: NN.

Sau khi lệnh cấm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có hiệu lực từ năm 2025, tình trạng sử dụng và các vi phạm liên quan sản phẩm này đã ghi nhận xu hướng giảm rõ rệt. Đây là thông tin được Bộ Y tế đưa ra tại hội nghị phổ biến các nghị định của Chính phủ về phòng, chống tác hại của thuốc lá và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, tổ chức ngày 27/1.

Người dùng thuốc lá điện tử có thể bị phạt tới 5 triệu đồng

Chia sẻ tại hội nghị, bà Đinh Thị Thu Thủy, Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế), cho biết Nghị quyết của Quốc hội quy định cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng từ năm 2025 bước đầu phát huy hiệu quả.

Theo báo cáo của Bộ Công an, trước đây mỗi năm cả nước ghi nhận hơn 100 vụ việc liên quan thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, trong đó không ít vụ có chứa chất ma túy, hàng lậu hoặc hàng giả, không rõ nguồn gốc. Tuy nhiên, trong năm 2025, sau khi lệnh cấm được triển khai, chỉ còn 5 vụ việc liên quan các sản phẩm này có yếu tố ma túy bị xử lý.

Tác động tích cực cũng được ghi nhận tại các cơ sở y tế. "Trước đây, Bệnh viện Bạch Mai mỗi tháng tiếp nhận 5-6 ca ngộ độc liên quan thuốc lá điện tử. Từ khi có lệnh cấm, số ca nhập viện giảm còn khoảng 1-2 ca mỗi tháng. Đây là tín hiệu rất đáng mừng", bà Thủy nói.

Theo ông Phan Công Hiếu (Vụ Pháp chế, Bộ Y tế), các nghị định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đã bổ sung chế tài cụ thể đối với hành vi liên quan đến thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.

Cụ thể, người sử dụng các sản phẩm này sẽ bị phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng. Không chỉ người trực tiếp sử dụng, các cá nhân, tổ chức chứa chấp, cho phép hoặc dung túng người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình cũng bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, toàn bộ tang vật vi phạm sẽ bị buộc tiêu hủy nhằm ngăn chặn việc tái sử dụng hoặc quay trở lại thị trường. Thẩm quyền xử phạt cũng được mở rộng cho nhiều lực lượng như UBND các cấp, quản lý thị trường, công an, hải quan, bộ đội biên phòng và cảnh sát biển.

Bà Đinh Thị Thu Thủy, Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế), phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NN.

Đáng chú ý, các hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng với số lượng lớn có thể bị xử lý hình sự theo quy định về buôn bán hàng cấm. Người vi phạm đối mặt mức phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm, tùy tính chất, mức độ vi phạm.

Buôn lậu, mua bán online vẫn diễn biến phức tạp

Ông Lê Đình Bình, Kiểm soát viên chính thị trường (Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước), cho hay tình trạng buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, sản xuất và buôn bán thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng vẫn diễn ra trên nhiều tuyến, từ biên giới, đường biển, đường bộ đến đường sắt và hàng không.

Đặc biệt, hoạt động mua bán qua mạng xã hội và thương mại điện tử có xu hướng gia tăng, với nhiều thủ đoạn tinh vi như sàng lọc người vào nhóm kín, giao dịch qua tin nhắn riêng, sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ, địa chỉ giả hoặc tiền ảo. Những thủ đoạn này gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác phát hiện, xác minh và xử lý vi phạm.

Theo thống kê giai đoạn 2014-9/2025, các lực lượng chức năng trên cả nước đã phát hiện, xử lý hơn 79.000 vụ việc liên quan thuốc lá, với gần 60.000 đối tượng vi phạm; thu giữ hơn 110 triệu bao thuốc lá điếu, gần 2,4 triệu đơn vị thuốc lá thế hệ mới và xử phạt hành chính hơn 480 tỷ đồng . Riêng lực lượng quản lý thị trường xử lý hơn 38.000 vụ, thu nộp ngân sách trên 164 tỷ đồng .

Tại hội nghị, các đại biểu kiến nghị tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm sự đồng bộ giữa Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá với Luật Thương mại, Luật Đầu tư và Luật Quảng cáo. Đồng thời, cần xem xét sửa đổi quy định để xử lý hình sự các hành vi buôn bán hàng cấm với ngưỡng thấp hơn hiện nay và tăng mức xử phạt hành chính nhằm nâng cao tính răn đe.

Bên cạnh đó, ông Bình cũng đề xuất có cơ chế hỗ trợ tài chính, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương tiện cho các lực lượng chức năng, cũng như khuyến khích người dân tham gia cung cấp thông tin, phát hiện và ngăn chặn các vi phạm liên quan đến thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.