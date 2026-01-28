Chủ quan với bệnh nhẹ, hai bệnh nhân phải đau đớn cắt bỏ thận

Chỉ đến viện khi đau dữ dội, hai người bệnh được xác định thận không còn khả năng hồi phục do sỏi niệu quản kéo dài, buộc bác sĩ phải phẫu thuật cắt bỏ.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Hữu Nghị (Hà Nội), cho biết đã liên tiếp thực hiện 2 ca phẫu thuật cắt thận nội soi cho người bệnh bị thận mất hoàn toàn chức năng do sỏi niệu quản. Đáng chú ý, cả hai trường hợp đều nhập viện muộn, khi tổn thương thận đã không còn khả năng hồi phục.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Hồng Long, Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Hữu Nghị, điểm chung của các ca bệnh này là người bệnh chủ quan, không đi khám sức khỏe định kỳ, chỉ đến bệnh viện khi xuất hiện các triệu chứng nặng.

Theo Hiệp hội Tiết niệu Mỹ (AUA), sỏi tiết niệu là các tinh thể rắn được hình thành do sự kết tủa và kết tinh của các chất hòa tan trong nước tiểu, xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trong hệ thống tiết niệu (thận, niệu quản, bàng quang, niệu đạo). Nguyên nhân chủ yếu là sự kết tụ và phát triển của các tinh thể khoáng chất trong nước tiểu, thường là canxi oxalate hoặc phosphate.

Người bệnh bị thận mất hoàn toàn chức năng do sỏi niệu quản. Ảnh: BVCC.

"Sỏi đường tiết niệu nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể gây tắc nghẽn kéo dài, dẫn đến ứ nước thận, nhiễm trùng tiết niệu tái diễn. Khi tình trạng này kéo dài, chức năng thận sẽ suy giảm không hồi phục, buộc phải cắt bỏ thận để bảo toàn tính mạng người bệnh", bác sĩ Nguyễn Hồng Long cho biết.

Triệu chứng điển hình nhất của sỏi tiết niệu là cơn đau quặn thận. Cơn đau thường khởi phát đột ngột từ vùng thắt lưng, lan xuống hố chậu, bụng dưới hoặc cơ quan sinh dục, kèm theo cảm giác buồn nôn, vã mồ hôi.

Đây là dấu hiệu cho thấy sỏi đang di chuyển hoặc gây tắc nghẽn đường tiểu. Nếu không xử trí kịp, cơn đau có thể tái phát nhiều lần, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống và sức khỏe cơ thể người bệnh.

Ngoài ra, người bệnh cần lưu ý các triệu chứng khác như tiểu buốt, tiểu rắt, nước tiểu đục hoặc lẫn máu đặc biệt tiểu ít, vô niệu. Trường hợp sỏi gây nhiễm trùng, bệnh nhân có thể sốt cao, rét run, mệt mỏi kéo dài.

Đáng lo ngại là một số sỏi nhỏ hoặc nằm yên trong đường tiết niệu không gây triệu chứng rõ ràng, được gọi là "sỏi im lặng". Những trường hợp này chỉ được phát hiện tình cờ khi siêu âm hoặc chụp CT kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Các chuyên gia khuyến cáo để phòng ngừa những biến chứng nghiêm trọng do sỏi đường tiết niệu, người dân cần:

Khám sức khỏe định kỳ 3-6 tháng/lần, đặc biệt với người có tiền sử sỏi đường tiết niệu hoặc thuộc nhóm nguy cơ.

Đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ như: đau tức vùng hông lưng, sốt, tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu máu hoặc nước tiểu đục.