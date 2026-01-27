Nam sinh 22 tuổi bất ngờ ngưng tim, ngưng thở tại trường

Đang học trên giảng đường, một nam sinh bất ngờ ngừng tuần hoàn. Nhờ phát hiện sớm và cấp cứu kịp thời, bệnh nhân được cứu sống sau gần 50 phút hồi sinh tim phổi.

Các nác sĩ cấp cứu cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Một nam sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải vừa được các bác sĩ khoa Cấp cứu, Bệnh viện Giao thông Vận tải, cứu sống sau khi bất ngờ ngừng tuần hoàn trong giờ học.

Theo thông tin từ Phòng Y tế nhà trường, trong lúc đang học trên lớp, nam sinh N.Q.T. (22 tuổi) bất ngờ gục xuống, rơi vào trạng thái mất ý thức và không còn phản ứng. Nhận thấy tình huống nguy cấp, các giảng viên và sinh viên lập tức báo cho Phòng Y tế, đồng thời liên hệ Bệnh viện Giao thông Vận tải, đề nghị hỗ trợ cấp cứu khẩn cấp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, bệnh viện điều động ê-kíp cấp cứu cùng xe cứu thương đến hiện trường. Khi tiếp cận bệnh nhân, các bác sĩ xác định nam sinh đã rơi vào tình trạng ngưng tim, ngưng thở.

Ê-kíp cấp cứu nhanh chóng triển khai hồi sinh tim phổi (CPR) theo đúng quy trình. Việc ép tim được thực hiện liên tục khoảng 10 phút tại hiện trường, kéo dài thêm 5 phút trên đường vận chuyển và khoảng 30 phút sau khi nhập viện. Tổng thời gian ép tim gần 50 phút không gián đoạn. May mắn, bệnh nhân dần có lại mạch và các dấu hiệu sinh tồn.

Hiện sức khỏe nam sinh ổn định, có thể trở lại sinh hoạt và học tập bình thường. Ảnh: BVCC.

Sau khi được hồi sinh tim phổi thành công, bệnh nhân được chuyển tuyến điều trị tại Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai. Hiện sức khỏe nam sinh ổn định, có thể trở lại sinh hoạt và học tập bình thường.

Theo các chuyên gia, đây là một trong số rất ít trường hợp ngừng tim ngoài cộng đồng ở người trẻ được cấp cứu thành công. Ca bệnh cho thấy vai trò quan trọng của việc phát hiện sớm, sơ cứu đúng và cấp cứu trong "thời gian vàng" để giành lại sự sống.

Bác sĩ chuyên khoa I Lê Hoàng Linh, Phó trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Giao thông Vận tải, người trực tiếp tham gia cấp cứu, cho biết khi phát hiện nạn nhân có dấu hiệu ngừng tim, ngưng thở, việc đầu tiên cần làm là gọi cấp cứu 115, đặt người bệnh nằm ngửa trên mặt phẳng cứng và tiến hành ép tim ngoài lồng ngực đúng kỹ thuật.

Theo khuyến cáo, tần suất ép tim cần duy trì 100-120 lần/phút, lực ép đủ để lồng ngực lún xuống khoảng 5-6 cm, vị trí ép là nửa dưới xương ức. Người cấp cứu cần quỳ cạnh nạn nhân, giữ cánh tay thẳng, trục tay vuông góc với lồng ngực. Sau mỗi 30 lần ép tim, thực hiện 2 lần thổi ngạt nếu có đủ điều kiện hỗ trợ.