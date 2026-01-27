Can thiệp kịp thời 3 ca hẹp van động mạch chủ nặng, bệnh cảnh phức tạp

Vinmec Central Park can thiệp thành công 3 ca thay van động mạch chủ qua da (TAVI) cho bệnh nhân cao tuổi mắc hẹp van động mạch chủ nặng, kèm nhiều bệnh nền phức tạp.

Trước đó, dù có biểu hiện lâm sàng khác nhau, cả 3 trường hợp đã tiến triển suy tim, đối mặt nguy cơ cao xảy ra biến cố tim mạch nghiêm trọng, như suy tim cấp, phù phổi cấp, thậm chí đột tử bất cứ lúc nào.

Một trái tim đối mặt nhiều “án tử”

Với ông Châu Tấn Tài (70 tuổi, Đồng Nai), biến cố tim mạch nguy hiểm được phát hiện bất ngờ khi con ông đưa cha đi kiểm tra sức khỏe tổng quát trước chuyến du lịch nước ngoài.

Trước khi đi khám, ông Tài vẫn sinh hoạt gần như bình thường, chỉ thỉnh thoảng cảm thấy mệt, hụt hơi nhẹ khi gắng sức và không thể làm việc nặng. “Tôi nghĩ chắc do tuổi già”, ông chia sẻ. Nhưng kết quả thăm khám tại Vinmec Central Park (TP.HCM) làm thay đổi và đảo ngược suy nghĩ ấy.

Qua thăm khám lâm sàng, bác sĩ ghi nhận tiếng thổi tim lớn - dấu hiệu cảnh báo bệnh lý van tim. Thăm dò chuyên sâu như siêu âm tim, chụp CT tim và chụp mạch vành sau đó cho thấy ông cùng lúc mắc hẹp khít van động mạch chủ và tổn thương nặng động mạch vành liên thất trước - nhánh động mạch vành chính nuôi tâm thất trái. Bên cạnh đó, bác sĩ ghi nhận tình trạng rối loạn dẫn truyền điện tim mức độ nặng, khiến nhịp tim hoạt động bất thường và làm gia tăng nguy cơ xảy ra biến chứng tim mạch.

Bệnh nhân Châu Tấn Tài hồi phục tốt sau can thiệp thay van động mạch chủ qua da.

Nhiều bệnh lý tim mạch nghiêm trọng cùng tồn tại đặt trái tim người bệnh đứng trước nhiều “án tử”. Theo PGS.TS.BS Hồ Thượng Dũng, Giám đốc Trung tâm Tim mạch Vinmec Central Park, đây là bệnh cảnh phức tạp.

“Hẹp khít van động mạch chủ vốn là tình trạng nguy hiểm. Khi đi kèm tổn thương nặng ở nhánh động mạch vành chính và rối loạn dẫn truyền điện tim không có triệu chứng, nguy cơ biến chứng và tử vong tăng cao, có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vì vậy, việc điều trị cho bệnh nhân đòi hỏi chiến lược toàn diện, cụ thể và thận trọng, do nguy cơ trong quá trình can thiệp cao hơn nhiều”, bác sĩ Dũng cho biết.

Trước tình huống cân não, ê-kíp bác sĩ Vinmec Central Park tiến hành hội chẩn toàn diện, xây dựng chiến lược điều trị theo từng bước, với mục tiêu cao nhất là an toàn và hiệu quả lâu dài. Ở giai đoạn đầu, bác sĩ tiến hành can thiệp động mạch vành trước, đặt stent tại các tổn thương chia đôi nhánh liên thất trước - nhánh chéo lớn. Sau can thiệp, sức khỏe bệnh nhân cải thiện rõ. Lúc này, ông mới nhận ra lâu nay mình mắc bệnh tim mạch nặng mà bản thân chỉ nghĩ là do tuổi tác.

Khoảng hai tuần sau, khi tình trạng đã ổn định, ông Tài tiếp tục nhập viện và được thực hiện kỹ thuật TAVI - thay van động mạch chủ qua da. Thủ thuật được tiến hành trong phòng mổ Hybrid hiện đại, không cần mở lồng ngực hay gây mê sâu, giúp giảm đáng kể ảnh hưởng sang chấn trên sức khỏe, tâm lý và thời gian hồi phục.

Ngay sau can thiệp, dòng máu qua van tim được cải thiện rõ rệt, triệu chứng mệt mỏi, khó thở nhanh chóng thuyên giảm. Bệnh nhân tỉnh táo sớm, vận động trở lại sau thời gian ngắn. Đồng thời, bệnh nhân được cấy máy tạo nhịp tim dự phòng và xuất viện sau 7 ngày.

“Mọi thứ diễn ra như giấc mơ. Tôi không nghĩ chỉ đi khám sức khỏe lại phát hiện bệnh nặng đến vậy. Nếu không kịp thời, có lẽ tôi đã không còn cơ hội”, bệnh nhân xúc động.

Điều trị thành công nhiều ca hẹp van động mạch chủ nặng

Không riêng trường hợp của bệnh nhân Tài, chỉ trong thời gian ngắn, Vinmec Central Park cũng tiếp nhận và can thiệp TAVI thành công cho hai bệnh nhân Võ Thị Ngọc Lợi (78 tuổi, Đồng Tháp) và Trần Văn Bé Nhỏ (78 tuổi, Vĩnh Long), bị hẹp van động mạch chủ kèm vôi hóa nặng.

Điểm chung ở các bệnh nhân này là tiền sử khó thở khi gắng sức, đau tức ngực, suy giảm khả năng vận động và đều bị suy tim. Đặc biệt, một trong hai bệnh nhân rơi vào tình trạng suy tim nặng, thường xuyên xuất hiện các cơn phù phổi cấp, tiềm ẩn nguy cơ biến chứng tim mạch nghiêm trọng.

Sau can thiệp, cả hai bệnh nhân đều ghi nhận sự cải thiện về sức khỏe, triệu chứng suy tim được kiểm soát, khả năng vận động phục hồi giúp người bệnh trở lại sinh hoạt bình thường như trước đây.

Ông Nhỏ bên người thân và bác sĩ sau ca can thiệp thành công.

Theo PGS.TS.BS Hồ Thượng Dũng, bệnh lý tim mạch là nhóm bệnh thường gặp ở người cao tuổi. Tuy nhiên, không ít trường hợp có biểu hiện không điển hình hoặc tâm lý phủ nhận triệu chứng, cho rằng đó chỉ là sự suy giảm tự nhiên của tuổi tác như trường hợp của bệnh nhân Tài. Đây cũng là một trong những khó khăn lớn trong chẩn đoán và điều trị tim mạch ở người cao tuổi.

“Ở nhóm bệnh nhân này, triệu chứng thường mơ hồ, dễ nhầm lẫn với quá trình lão hóa. Không ít trường hợp chỉ được phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn nặng, làm giảm cơ hội can thiệp tối ưu”, PGS.TS.BS Hồ Thượng Dũng nhấn mạnh.

Do đó, chuyên gia khuyến cáo người cao tuổi nên chủ động tầm soát tim mạch định kỳ. Việc phát hiện sớm giúp mở ra nhiều cơ hội điều trị an toàn, hiệu quả, tránh biến cố nguy hiểm đe dọa tính mạng.

Từng được xem là “bản án” khắc nghiệt với người cao tuổi, hẹp van động mạch chủ nặng ngày nay hoàn toàn có thể được kiểm soát nếu phát hiện sớm và can thiệp đúng thời điểm. Việc cứu sống liên tiếp 3 bệnh nhân tại Vinmec Central Park không chỉ khẳng định năng lực chuyên sâu trong điều trị bệnh lý tim mạch phức tạp, mà còn khẳng định giá trị của việc chủ động thăm khám - phát hiện kịp thời - điều trị đúng lúc.