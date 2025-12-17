Chuyên gia sản phụ khoa Vinmec và hành trình giải mã ca hiếm muộn khó

Với những ca phức tạp, thất bại lặp đi lặp lại, hành trình điều trị đòi hỏi bác sĩ phải thực sự đồng hành bệnh nhân, dồn tâm lực và kiên trì phân tích từng chi tiết lâm sàng.

PGS.TS.BS Phạm Bá Nha, Chủ tịch Hội đồng chuyên ngành Sản, Hệ thống Y tế Vinmec, chia sẻ: "Những ca phức tạp, thất bại lặp đi lặp lại, hành trình điều trị đòi hỏi bác sĩ phải thực sự đồng hành bệnh nhân, dồn tâm lực và kiên trì phân tích từng chi tiết lâm sàng. Muốn đưa bệnh nhân về đích, phải coi hành trình ấy như chính mình đang đi tìm con".

Người phụ nữ hiếm muộn “tìm con” suốt 10 năm

“Cháu bán nhà rồi chú ạ, giờ hai vợ chồng chuyển về ở cùng bố mẹ. Còn nước còn tát, cháu vẫn chưa bỏ cuộc đâu”, chia sẻ của người phụ nữ hiếm muộn trên hành trình “tìm con” khiến PGS.TS.BS Phạm Bá Nha không khỏi xót xa.

Cặp vợ chồng hiếm muộn, tìm đến ông sau 10 năm chạy chữa khắp nơi, trải qua vô số lần thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) nhưng thất bại. Họ không phải là trường hợp hiếm gặp.

“Vô sinh không rõ nguyên nhân chiếm khoảng 10-15% trường hợp hiện nay. Ở nhóm bệnh nhân này, dù xét nghiệm và thăm dò chức năng sinh sản đều trong giới hạn bình thường, quá trình thụ thai vẫn không diễn ra, khiến việc chẩn đoán và điều trị trở nên khó khăn”, BS Nha chia sẻ.

BS Phạm Bá Nha được đánh giá là chuyên gia sản phụ khoa đầu ngành.

Với cặp vợ chồng trên, BS Nha cho biết sau khi rà soát toàn bộ yếu tố có thể ảnh hưởng khả năng thụ thai, từ chất lượng phôi, niêm mạc tử cung đến bệnh lý tiềm ẩn, vẫn không ghi nhận bất thường. Tuy nhiên, ông phát hiện một chỉ số nội tiết của người vợ chưa tối ưu cho quá trình chuyển phôi, có thể làm giảm khả năng phôi bám và phát triển.

“Trong quá trình thực hiện IVF, tính đồng bộ giữa chất lượng phôi, niêm mạc tử cung và nội tiết cơ thể là chìa khóa”, ông giải thích. Vì vậy, BS Nha tập trung điều chỉnh nội tiết, cải thiện môi trường nội mạc tử cung đến khi đạt trạng thái lý tưởng trước khi chuyển phôi.

Lần chuyển phôi đầu tiên sau khi tối ưu hóa điều trị đã mang đến tín hiệu tích cực, giúp người vợ đậu thai. Nhưng niềm vui ấy ngắn ngủi bởi thai ngừng phát triển ở tuần thứ 7.

“Tôi vẫn nhớ như in lời nói của người vợ: ‘Dù không giữ được con, đây là lần đầu tiên cháu biết được cảm giác có một hình hài trong bụng’. Điều đó trở thành động lực để tôi và ê-kíp nỗ lực cố gắng thêm lần nữa”, BS Nha chia sẻ.

Ở lần chuyển phôi tiếp theo, “phép màu” đã xuất hiện. Sau 9 tháng chờ đợi, một bé trai khỏe mạnh chào đời. “Hai vợ chồng đều rơi nước mắt vì hạnh phúc khi đón đứa con đầu tiên. Chúng tôi cũng vậy”, ông xúc động nhớ lại.

BS Nha nhìn nhận lĩnh vực hỗ trợ sinh sản tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, không còn là kỹ thuật quá khó để tiếp cận. Nhưng với ca phức tạp, thất bại lặp đi lặp lại, hành trình điều trị đòi hỏi bác sĩ phải thực sự đồng hành bệnh nhân, dồn tâm lực và kiên trì phân tích từng chi tiết lâm sàng.

“Mỗi ca bệnh là một câu trả lời khác nhau. Muốn đưa bệnh nhân về đích, phải coi hành trình ấy như chính mình đang đi tìm con”, ông chia sẻ.

Khát vọng tạo dựng nền tảng để “thế hệ sau đi xa hơn thế hệ trước”

Với gần 40 năm kinh nghiệm, PGS.TS.BS Phạm Bá Nha được đánh giá là chuyên gia sản phụ khoa đầu ngành. Ông từng điều trị nhiều ca vô sinh hiếm muộn phức tạp, các trường hợp sản phụ mắc bệnh lý toàn thân nặng, cũng như bệnh lý sản khoa đặc biệt như rau cài răng lược, rau bong non, dị dạng sinh dục.

Tại Vinmec, trong vai trò người đứng đầu chuyên ngành Sản, ông dành nhiều tâm huyết xây dựng đội ngũ kế cận thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng và định hướng tư duy chuyên môn. Ông cũng là người đặt nền móng cho mô hình sản đa chuyên khoa - cá thể hóa, thúc đẩy phối hợp chặt chẽ giữa Sản, Y học bào thai, Sơ sinh, Di truyền và các chuyên khoa khác.

BS Phạm Bá Nha tham gia hội nghị khoa học.

Bên cạnh vai trò Chủ tịch Hội đồng chuyên ngành Sản của Hệ thống Y tế Vinmec, BS Nha vừa được bổ nhiệm vị trí Trưởng Bộ môn Sản khoa tại trường Đại học VinUni. Ông cũng là tác giả và chủ biên của hơn 10 đầu sách, 70 bài báo khoa học cùng nhiều đề tài cấp cơ sở, cấp bộ và cấp quốc gia. Đồng thời, ông thường xuyên tham gia đào tạo, hội thảo tại nhiều quốc gia, góp phần đưa chuyên ngành sản phụ khoa Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

“Để chuyên ngành sản phụ khoa nước ta đủ năng lực tiệm cận với thế giới, nòng cốt là phải xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng cao. Trong đó, mỗi bác sĩ trẻ cần được đào tạo bài bản, rèn luyện năng lực nghiên cứu và đặc biệt là lòng nhân ái khi khám chữa bệnh. Với chúng tôi, đào tạo không chỉ là truyền nghề, mà là tạo nền tảng để thế hệ sau đi xa hơn thế hệ trước”, BS Nha chia sẻ.

Hiện nay, nhiều học trò của ông trở thành bác sĩ nòng cốt trong Hệ thống Y tế Vinmec, các bệnh viện tuyến Trung ương, giảng viên y khoa hoặc đang theo đuổi nghiên cứu chuyên sâu. Họ là thế hệ kế cận tiếp nối và lan tỏa tri thức mà ông đã dành nhiều năm tích lũy. Với BS Nha, hạnh phúc của bệnh nhân và sự trưởng thành của thế hệ bác sĩ trẻ là “những nốt nhạc hòa quyện thành bản giao hưởng đẹp đẽ” trong cuộc đời người thầy thuốc của ông.

Độc giả tham khảo thông tin chi tiết tại đây.



