‘Vinmec tìm kiếm những bác sĩ giỏi và thực sự có thiên chức phục vụ’

Với GS.TS Trần Trung Dũng, Tổng giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, trụ cột quan trọng của lãnh đạo y tế là truyền lửa - đào tạo thế hệ bác sĩ mới giỏi chuyên môn và giàu lòng nhân ái.

Theo GS.TS.BS Trần Trung Dũng, Tổng giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, trụ cột quan trọng của lãnh đạo y tế là truyền lửa - đào tạo thế hệ bác sĩ mới giỏi chuyên môn và giàu lòng nhân ái.

Đã trải qua hơn 25 năm trong nghề với hơn 15.000 ca mổ, GS.TS Trần Trung Dũng vẫn khẳng định bản thân không bao giờ thấy cảm thấy mệt mỏi. Ngọn lửa nghề ấy tiếp tục được ông trao truyền lại cho các thế hệ sau. Với ông, thêm nhiều bác sĩ giỏi, có tâm, say nghề là thêm nhiều người bệnh được trao cơ hội sống khỏe, thay đổi cuộc đời.

Với tầm nhìn ấy, GS.TS Trần Trung Dũng được chọn xuất hiện trên trang bìa Asian Hospital & Healthcare Management (số 70, 2025, xuất bản ngày 8/11) - tạp chí uy tín hàng đầu khu vực châu Á về quản trị y tế.

- Ông đã có 25 năm làm việc trong cương vị một bác sĩ, thầy giáo. Điều gì giữ cho ông niềm cảm hứng suốt chặng đường dài ấy?

- Là một bác sĩ, điều nuôi dưỡng nguồn động lực của tôi suốt nhiều năm qua chính là bệnh nhân. Mỗi khi chứng kiến một bệnh nhân hồi phục sau ca phẫu thuật u xương phức tạp, hay đơn giản chỉ là nhìn thấy họ bước đi trở lại, mọi nỗ lực đều trở nên xứng đáng.

Là một người thầy, học trò chính là sự tiếp nối của niềm tin và lý tưởng nghề nghiệp, là minh chứng rằng những giá trị mình theo đuổi không dừng lại ở một thế hệ. Khi nhìn thấy học trò trưởng thành không chỉ về kỹ năng mà cả đạo đức và lòng nhân ái, tôi cảm thấy mình đang tiếp nối một hành trình lớn lao hơn cả - hành trình nuôi dưỡng những con người chữa lành cho người khác.

- Vậy còn với cương vị là người lãnh đạo của hệ thống y tế với 9 bệnh viện, 7 phòng khám thì sao, thưa ông?

- Với cương vị là người lãnh đạo, niềm cảm hứng của tôi đến từ sức mạnh tập thể - từ những con người tận tâm đang cùng nhau kiên trì theo đuổi giá trị cốt lõi đó là xây dựng một hệ thống y tế dựa trên giá trị (Value-Based Healthcare), nơi mọi nỗ lực đều hướng đến một mục tiêu duy nhất: Làm điều tốt nhất cho bệnh nhân. Bởi theo tôi, ngày nay lãnh đạo trong y tế không chỉ đưa ra quyết định mà cần nuôi dưỡng con người để họ có thể chữa lành cho người khác.

- Triết lý “nuôi dưỡng con người” được thể hiện như thế nào tại Vinmec?

- Trước hết, chúng tôi luôn coi đào tạo thế hệ kế cận là chiến lược trọng tâm. Tại Vinmec, các bác sĩ trẻ không chỉ truyền dạy kiến thức và kỹ năng y khoa, mà còn trao truyền ngọn lửa nghề - tinh thần nhân ái và tận tâm với người bệnh. Họ sẽ được làm nghề trong môi trường học thuật nghiêm túc, khuyến khích phát triển năng lực cá nhân, đồng thời thấm nhuần giá trị cốt lõi - DNA của Vinmec: “Nhân văn là gốc rễ”. Bởi chỉ khi được sống và làm việc trong một môi trường tin cậy, nhân văn, họ mới có thể thật sự chữa lành cho người khác.

Bên cạnh đó, “nuôi dưỡng con người” còn có nghĩa là xây dựng một văn hóa tích cực, nơi mọi cá nhân - dù là bác sĩ, điều dưỡng hay người làm công việc hỗ trợ - đều cảm thấy mình có giá trị và đóng góp cho hành trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Bởi trong y tế, không ai làm việc “ở hậu trường”. Mỗi hành động, dù nhỏ nhất, đều góp phần mang lại sự an toàn, an tâm và hạnh phúc cho bệnh nhân.

Chúng tôi tin rằng chất lượng của hệ thống y tế bắt đầu từ chất lượng con người. Do đó, Vinmec không chỉ tìm kiếm bác sĩ giỏi, mà còn tìm những người thực sự có “thiên chức phục vụ” và khát vọng lớn lên cùng tổ chức.

Hiện nay, mỗi bệnh viện, phòng khám thuộc Hệ thống Y tế Vinmec đều được dẫn dắt bởi giám đốc y khoa - những người không chỉ giỏi chuyên môn mà còn là “hạt nhân văn hóa”, lan tỏa ba giá trị cốt lõi: Tài năng - Đạo đức - Thấu cảm.

- Với cương vị là một người bác sĩ, một người thầy, theo ông, giá trị khi đào tạo được đội ngũ kế cận đủ mạnh là gì?

- Với tôi, giá trị lớn nhất mà mình nhận được trong việc đào tạo thế hệ kế cận không chỉ nằm ở việc truyền đạt kiến thức hay kỹ năng, mà là thắp lên trong họ ngọn lửa đam mê và lòng nhân ái với nghề. Bởi chỉ khi thật sự thấu hiểu ý nghĩa của công việc mình làm, người bác sĩ mới có thể gắn bó trọn đời với nghề và không ngừng nỗ lực để tốt hơn mỗi ngày.

Một bác sĩ chỉ có thể giúp được số lượng bệnh nhân hữu hạn. Nhưng khi đào tạo ra nhiều thế hệ bác sĩ giỏi, giá trị ấy được nhân lên gấp bội, tác động tích cực đến cả hệ thống y tế.

- Vậy chiến lược phát triển đội ngũ nhân sự, đặc biệt là thế hệ lãnh đạo y khoa kế cận ở Vinmec, đang được hiện thực hóa như thế nào, thưa ông?

- Một trong những sáng kiến chiến lược của Vinmec trong giai đoạn tới chính là nâng cao năng lực, phúc lợi và cảm hứng làm việc cho bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên.

Đồng thời, chúng tôi chú trọng phát triển học thuật, thông qua việc xây dựng mô hình bệnh viện - đại học - viện nghiên cứu tích hợp, tạo nên một hệ sinh thái nơi bác sĩ, đặc biệt là đội ngũ nhân sự trẻ, có thể đồng thời khám chữa bệnh, giảng dạy và nghiên cứu.

Tại các trung tâm nghiên cứu Vinmec, phối hợp cùng VinUniversity, các nhà khoa học và bác sĩ làm việc song hành, đảm bảo mỗi nghiên cứu đều mang giá trị lâm sàng thực tiễn. Ở đây, nghiên cứu không dừng lại trong phòng thí nghiệm, mà theo bác sĩ vào phòng mổ, đồng hành cùng bệnh nhân trong suốt quá trình hồi phục.

Mô hình này giúp Vinmec làm chủ các công nghệ tiên tiến như liệu pháp tế bào CAR-T và NK trong điều trị ung thư, in 3D xương và khớp nhân tạo, liệu pháp tăng cường miễn dịch tự thân (AIET) - được công nhận bởi nhiều tạp chí y khoa quốc tế. Khi nghiên cứu và điều trị trở thành một, chúng tôi không chỉ đang chữa bệnh, mà còn định hình tương lai y học Việt Nam.

Bên cạnh đó, đội ngũ lãnh đạo y khoa kế cận tại Vinmec được dẫn dắt trực tiếp bởi các chuyên gia đầu ngành - những người thuộc “thế hệ vàng” trong các lĩnh vực như ghép tạng, hồi sức, chấn thương chỉnh hình, ung bướu, tim mạch hay miễn dịch. Chúng tôi thường xuyên hợp tác, kết nối với các trung tâm y khoa uy tín toàn cầu, mở ra không gian học thuật đa chiều, nơi các bác sĩ Vinmec được tiếp cận tri thức tiên tiến và cơ hội phát triển vượt ra ngoài biên giới Việt Nam.

- Người bệnh và nền y tế Việt Nam sẽ được hưởng lợi thế nào khi có một hệ thống được xây dựng với nguyên tắc cốt lõi “y học dựa trên giá trị”?

- Chúng tôi định nghĩa chữ “giá trị” là hiệu quả điều trị, trải nghiệm người bệnh và khả năng tiếp cận dịch vụ, tất cả được tối ưu hóa so với chi phí chăm sóc.

Cụ thể, về kết quả lâm sàng, chúng tôi xây dựng hệ thống quản lý chất lượng dựa trên văn hóa an toàn và cải tiến liên tục. Bên cạnh việc đạt chuẩn JCI, Vinmec còn hướng đến mô hình quản lý theo bệnh lý, lấy bệnh nhân làm trung tâm và đo lường thành công bằng chỉ số PROMs - nghĩa là người bệnh tự đánh giá kết quả hồi phục và chất lượng sống của mình.

Về trải nghiệm bệnh nhân, Vinmec theo dõi và công bố chỉ số hài lòng ở mọi điểm chạm - từ bác sĩ, điều dưỡng đến dịch vụ hỗ trợ - nhằm đảm bảo mỗi tương tác đều mang lại niềm tin và giá trị tích cực.

Về khả năng tiếp cận, chúng tôi mở rộng mạng lưới trên toàn quốc, rút ngắn khoảng cách vùng miền, đồng thời phát triển dịch vụ y tế số và chương trình chăm sóc cộng đồng, giúp nhiều người được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao mà không bị giới hạn bởi địa lý.

Về chi phí, chúng tôi chuẩn hóa quy trình, tối ưu thời gian nằm viện và tinh gọn vận hành, giảm gánh nặng tài chính nhưng vẫn đảm bảo những tiêu chuẩn chuyên môn cao nhất.

Đặc biệt, chiến lược của Vinmec là đổi mới liên tục nhằm nâng cao sức khỏe người dân, hướng tới phòng ngừa bệnh tật sớm, giúp tối ưu hiệu quả điều trị và mọi người dân đều có thể sống khỏe lâu dài.