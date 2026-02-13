Nữ bác sĩ 28 tuổi sáng ngồi phòng khám, tối sải bước thảm đỏ

Ban ngày, Lê Hồng Vân (28 tuổi) ngồi trước từng bệnh nhân, lắng nghe câu chuyện của họ, tư vấn lại từng bước chăm sóc da và xây dựng phác đồ điều trị phù hợp. Tối đến, cô rời chiếc áo blouse, khoác lên mình chiếc váy satin mềm rũ, xuất hiện tại sự kiện với vai trò là một influencer, bước đi tự tin dưới ánh đèn và ống kính. Suốt gần 5 năm, cô song hành giữa khám chữa bệnh và công việc khác trong lĩnh vực thời trang, làm đẹp.
Niềm yêu thích làm đẹp vốn theo Vân từ nhỏ. Cô từng là cô bé “hơi điệu đà”, mê xem makeup, tìm hiểu skincare, thử nghiệm các mẹo chăm sóc da cho bản thân và người nhà. Khi ấy, đó đơn thuần là sở thích. Nhưng lớn lên trong gia đình có truyền thống làm việc trong lĩnh vực y tế, Vân sớm quen với không khí của bệnh viện, với câu chuyện chăm sóc sức khỏe cho người khác. Chính sự song hành giữa đam mê cái đẹp và nền tảng y khoa từ gia đình khiến cô không quá đắn đo khi lựa chọn trở thành bác sĩ da liễu.
Xuất phát từ thói quen chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc da và phong cách cá nhân, cô dần nhận được sự tin tưởng của người theo dõi. Dù vậy, Vân vẫn luôn định vị bản thân trước hết là một bác sĩ. Thay vì những thuật ngữ chuyên môn phức tạp, cô chọn cách kết nối với cộng đồng bằng tiếng nói của một người làm nghề qua những câu chuyện đời thường.
Ở thời điểm hiện tại, việc học gần như chiếm trọn quỹ thời gian của Lê Hồng Vân. Là học viên cao học Da liễu theo hướng nghiên cứu, nữ bác sĩ 28 tuổi dành phần lớn quỹ thời gian trong ngày cho các buổi sinh hoạt chuyên môn, hội nghị và workshop. Việc tham dự sự kiện với tư cách KOL thường chỉ được Vân nhận lời khi quỹ thời gian cho phép.
Từng có lúc Vân phải xoay xở giữa hai vai trò ngay trong cùng một sự kiện: vừa là người đại diện, vừa là bác sĩ chuyên môn trực tiếp phân tích hoạt chất. Sự chuyển biến liên tục này khiến cô nhận ra giá trị của việc kết hợp hai công việc. “Khoảnh khắc ấy khiến tôi cảm thấy con đường đang đi rất thú vị. Kiến thức y khoa giúp phần chia sẻ có chiều sâu hơn, còn việc làm nội dung trên mạng xã hội giúp tôi nói chuyện gần gũi, dễ hiểu hơn”, Vân kể.
Hồng Vân thừa nhận không phải lúc nào cô cũng tràn đầy năng lượng. Những giai đoạn áp lực học tập và công việc chồng chất từng khiến cô cảm thấy bế tắc. Thay vì ôm đồm, Vân chọn cách học lại cách sắp xếp thời gian. Sau giờ làm, cô tìm đến Pilates như một liệu pháp giải tỏa căng thẳng. Việc tập luyện cường độ cao không chỉ để rèn luyện thể lực mà còn là cách cô tái tạo sự tỉnh táo sau một ngày dài làm việc.
Câu hỏi "Chị ơi, làm thế nào để da đẹp như chị?" đã theo nữ bác sĩ suốt 5 năm qua. Vân cho biết bí quyết của cô thực tế lại nằm ở sự tối giản. Theo cô, mọi người không cần thiết chạy theo các trào lưu dưỡng da nhiều bước mà chỉ tập trung vào những trụ cột chính: làm sạch, cấp ẩm và bảo vệ. Việc thấu hiểu tình trạng da để sử dụng hoạt chất phù hợp quan trọng hơn việc chồng chéo quá nhiều sản phẩm. Sự ổn định và bền vững của làn da, đôi khi đến từ chính những quy trình đơn giản nhất.
Người đồng hành quan trọng nhất của Vân là chồng cô. Anh điềm tĩnh và kiên nhẫn, thường nhắc cô rằng “Không sao đâu, mọi chuyện đều có cách giải quyết” mỗi khi áp lực dồn đến. Với Vân, sự lắng nghe và ủng hộ ấy giúp cô giữ được cân bằng giữa nhiều vai trò.
Dù việc song hành giữa điều trị tại phòng khám và xây dựng nội dung đòi hỏi sự tập trung gấp đôi, sự bận rộn đó giúp cô làm chủ được chuyên môn lẫn đam mê. Với Vân, trọn vẹn không nằm ở sự hoàn hảo, mà là khi cô vẫn giữ được nguyên tắc của một bác sĩ trong từng sản phẩm nội dung, đồng thời duy trì được sự cân bằng cho gia đình và chính mình.
Loại hormone nào tạo ra động lực cho con người?
Để khiến chúng ta nỗ lực hơn khi tìm kiếm, học tập, và đạt được tiến bộ, mức dopamine tăng lên trước và trong quá trình những hoạt động này diễn ra, rồi giảm xuống dưới mức cơ sở trước đó. Cuốn sách Cho đời nhẹ lên cao - Giải mã sáu hormone hạnh phúc hướng dẫn cách sử dụng sáu hormone quan trọng được sản xuất tự nhiên trong cơ thể để tạo ra công thức độc đáo làm thay đổi cuộc sống của bạn.