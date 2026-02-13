Nữ bác sĩ 28 tuổi sáng ngồi phòng khám, tối sải bước thảm đỏ

Niềm yêu thích làm đẹp vốn theo Vân từ nhỏ. Cô từng là cô bé “hơi điệu đà”, mê xem makeup, tìm hiểu skincare, thử nghiệm các mẹo chăm sóc da cho bản thân và người nhà. Khi ấy, đó đơn thuần là sở thích. Nhưng lớn lên trong gia đình có truyền thống làm việc trong lĩnh vực y tế, Vân sớm quen với không khí của bệnh viện, với câu chuyện chăm sóc sức khỏe cho người khác. Chính sự song hành giữa đam mê cái đẹp và nền tảng y khoa từ gia đình khiến cô không quá đắn đo khi lựa chọn trở thành bác sĩ da liễu.