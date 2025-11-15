Cận cảnh hệ thống MRI 3.0 Tesla tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Máy SIGNA Premier có khả năng chụp toàn thân, từ đầu đến chân, phục vụ nhiều kỹ thuật chuyên sâu. Các kỹ thuật như chụp thần kinh, chụp bó sợi thần kinh hay chụp tim đều được thực hiện trên cùng một hệ thống. Đây là dòng máy cao nhất hiện nay của hãng, mang lại hình ảnh chất lượng vượt trội. Toàn bộ quá trình chụp được giám sát từ phòng điều khiển bên ngoài. Máy đáp ứng được cả các yêu cầu khắt khe về chẩn đoán lâm sàng phức tạp.