Cận cảnh hệ thống MRI 3.0 Tesla tại Bệnh viện Chợ Rẫy

"Siêu hệ thống" cộng hưởng từ 3.0 Tesla SIGNA Premier chính thức đi vào hoạt động từ 3/11, nằm nổi bật trong phòng chụp của Bệnh viện Chợ Rẫy với thiết kế hiện đại và tinh tế. Toàn bộ khối chính là khối từ, nơi bệnh nhân sẽ nằm để thực hiện các kỹ thuật chụp. Phía sau là hệ thống điện cung cấp năng lượng ổn định cho máy hoạt động liên tục. Bên ngoài, phòng điều khiển bố trí gọn gàng, đảm bảo thao tác an toàn cho kỹ thuật viên. Thiết kế tổng thể vừa tiện nghi vừa tối ưu cho quá trình chẩn đoán hình ảnh chính xác.
Máy SIGNA Premier có khả năng chụp toàn thân, từ đầu đến chân, phục vụ nhiều kỹ thuật chuyên sâu. Các kỹ thuật như chụp thần kinh, chụp bó sợi thần kinh hay chụp tim đều được thực hiện trên cùng một hệ thống. Đây là dòng máy cao nhất hiện nay của hãng, mang lại hình ảnh chất lượng vượt trội. Toàn bộ quá trình chụp được giám sát từ phòng điều khiển bên ngoài. Máy đáp ứng được cả các yêu cầu khắt khe về chẩn đoán lâm sàng phức tạp.
Trước khi chụp, bệnh nhân cần bỏ toàn bộ vật dụng kim loại bên ngoài. Máy sử dụng nam châm siêu dẫn có lực hút rất mạnh, vì vậy implant hoặc thiết bị cấy ghép trong cơ thể phải được khai báo đầy đủ. Một bảng kiểm tra giúp kỹ thuật viên rà soát các yếu tố không được phép mang vào phòng. Những quy trình này đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình chụp. Việc chuẩn bị cẩn thận giúp hình ảnh thu được không bị nhiễu.
Một số kỹ thuật đặc biệt yêu cầu chuẩn bị riêng, như chụp cộng hưởng từ vú theo chu kỳ kinh nguyệt. Khi chụp vùng mặt, niềng răng của bệnh nhân có thể gây nhiễu ảnh. Các bác sĩ sẽ thăm khám và tư vấn trước khi thực hiện chụp. Máy SIGNA Premier hỗ trợ thực hiện những kỹ thuật này với độ chính xác cao.
Máy tích hợp cánh tay robot, thực chất là hệ thống bơm thuốc (injector) cho phép tiêm thuốc cản quang trước lúc chụp. Thuốc được nạp trong phòng chụp, nhưng thao tác điều khiển hoàn toàn từ phòng bên ngoài, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Hệ thống này hỗ trợ các chẩn đoán có tiêm thuốc hoặc không tiêm thuốc linh hoạt. Thiết kế robot giúp giảm thiểu thao tác thủ công, tăng tính chính xác.
Trong khi máy hoạt động, hình ảnh được truyền trực tiếp về hệ thống điều khiển để kỹ thuật viên theo dõi. Tùy từng kỹ thuật chụp, máy sẽ sử dụng các chuỗi xung khác nhau. Chuỗi xung nhanh giúp ghi lại chuyển động liên tục của các cơ quan như tim, còn chuỗi xung dài cho phép nhìn rõ những chi tiết nhỏ như bó sợi thần kinh. Nhờ vậy, kỹ thuật viên có thể kiểm tra chất lượng hình ảnh ngay lập tức, giúp bác sĩ chẩn đoán chính xác hơn mà không mất nhiều thời gian chờ đợi.
So với thế hệ trước, máy 3.0 Tesla có ưu điểm vượt trội nhờ từ trường mạnh hơn. Hình ảnh thu được chi tiết hơn, độ phân giải cao hơn và thời gian chụp nhanh hơn đáng kể. Các cấu trúc nhỏ như bó sợi thần kinh được nhìn thấy rõ ràng. Điều này giúp bác sĩ phát hiện sớm những tổn thương tinh vi.
Bàn chụp của máy có thể tách rời và di chuyển ra ngoài, khác với các dòng máy MRI thông thường tại bệnh viện. Trong một số trường hợp đặc biệt, bệnh nhân sẽ được chuẩn bị sẵn bên ngoài rồi mới đưa bàn trở lại máy để chụp. Thiết kế linh hoạt này giúp quá trình chụp thuận tiện hơn, giảm thời gian chờ đợi và cải thiện trải nghiệm cho người bệnh. Đây là một trong những điểm khác biệt nổi bật so với các hệ thống thế hệ cũ.
Máy được tích hợp hệ thống phần mềm AI hỗ trợ thao tác nhanh và tự động xử lý hình ảnh. Nhờ công nghệ hiện đại, hình ảnh thu được rõ nét, ít nhiễu và có thể ghi lại hoạt động của tim chỉ trong thời gian rất ngắn. Nền tảng thông minh giúp kỹ thuật viên vận hành dễ dàng hơn, đồng thời rút ngắn thời gian chụp và nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán.
Là bệnh viện tuyến cuối lớn nhất phía Nam, mỗi ngày Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận lượng bệnh khổng lồ, trong đó khoa Chẩn đoán hình ảnh luôn hoạt động hết công suất. Từ khi hoạt động, hệ thống máy MRI mới phục vụ khoảng 30 ca/ngày, con số này có thể tăng cao khi bệnh nhân đông. Kỹ thuật viên làm việc liên tục từ sáng đến tối để bảo đảm tiến độ và phục vụ kịp thời. Thiết bị hiện đại giúp khoa giảm tải đáng kể so với trước đây, đồng thời nâng cao hiệu quả chẩn đoán.
