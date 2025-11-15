Trẻ 10 tháng tuổi nguy kịch do bố mẹ tự ý dùng thuốc điều trị mắt

Bé gái 10 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng ban đỏ lan rộng và tổn thương da sau khi được bố mẹ tự ý nhỏ thuốc điều trị viêm kết mạc tại nhà, dẫn đến biến chứng nặng.

Bệnh nhi bị sưng đỏ mặt vì ba mẹ tự dùng thuốc điều trị viêm kết mạc. Ảnh: BVCC.

Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa (Hà Nội) vừa tiếp nhận bệnh nhi 10 tháng tuổi bị viêm kết mạc nhưng được gia đình tự ý mua thuốc nhỏ mắt điều trị tại nhà thay vì đưa đến cơ sở y tế. Sau một ngày sử dụng thuốc, trẻ xuất hiện dị ứng với ban đỏ lan nhanh từ mặt xuống cổ và rải rác ở cẳng chân, kèm ngứa dữ dội.

Tại bệnh viện, bé nhập viện trong tình trạng ban đỏ khắp mặt và cổ. Trẻ liên tục gãi khiến vùng da tổn thương, nhiều vị trí bắt đầu chảy dịch và đóng vảy màu vàng mật ong, đặc biệt quanh mắt, mũi, miệng, ống tai, cổ và vùng hậu môn.

Bác sĩ chuyên khoa I Thạch Thị Miên, khoa Nhi, cho biết trẻ bị viêm da nhiễm khuẩn thứ phát sau dị ứng thuốc, thuộc hội chứng Stevens - Johnson. Đây là thể dị ứng thuốc nặng, có thể đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời. Tổn thương da do gãi làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và có thể dẫn đến biến chứng nghiêm trọng.

Bác sĩ Miên nhấn mạnh việc tự ý dùng thuốc mà không có chỉ định chuyên môn có thể khiến bệnh diễn tiến nặng và khó kiểm soát. Trẻ có thể gặp phản ứng phụ nghiêm trọng như nổi ban, sưng đỏ, ngứa hoặc nhiễm trùng da tại vùng tổn thương.

Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không tự ý mua và dùng thuốc cho trẻ, đặc biệt với các bệnh liên quan mắt và da. Khi trẻ xuất hiện triệu chứng bất thường, cần đưa đến cơ sở y tế để được khám và điều trị đúng phác đồ. Với thuốc được kê đơn, bố mẹ phải tuân thủ liều lượng, thời gian và hướng dẫn của bác sĩ, không tự ý đổi hoặc ngừng thuốc.

Trong quá trình điều trị, phụ huynh cần giữ vùng da tổn thương của trẻ sạch và khô, hạn chế để trẻ gãi nhằm tránh làm trầm trọng vết thương. Nếu trẻ có dấu hiệu dị ứng thuốc như nổi ban, sưng hoặc ngứa sau khi dùng thuốc, phải dừng ngay và đưa đến bệnh viện.

Viêm kết mạc ở trẻ nhỏ khá phổ biến nhưng nguyên nhân và mức độ ở mỗi trường hợp khác nhau. Xác định đúng nguyên nhân là yếu tố quan trọng để lựa chọn phương pháp điều trị an toàn.