Triệu chứng cúm cần chú ý ngay từ đầu

Cúm mùa là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm gây ra, có khả năng lây lan rất nhanh trong cộng đồng. Virus dễ dàng phát tán qua các giọt bắn khi người bệnh ho, hắt hơi, nói chuyện hoặc cười.

Ngoài ra, virus cúm có thể tồn tại trên bề mặt đồ vật như tay nắm cửa, bàn ghế, điện thoại… Khi người khỏe mạnh chạm vào và vô tình đưa tay lên mũi, miệng, mắt, mầm bệnh có thể xâm nhập và gây nhiễm.

Dấu hiệu nhận biết cúm mùa

Tại Việt Nam, cúm mùa chủ yếu do các chủng A/H3N2, A/H1N1 và cúm B gây ra. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm cúm mùa có thể khiến từ 290.000 đến 650.000 người không qua khỏi trên toàn cầu, với khoảng 20% dân số có thể bị lây nhiễm, tùy thuộc vào chủng virus đang lưu hành.

Tác nhân gây bệnh là Myxovirus influenzae, thuộc họ Orthomyxoviridae. Trong đó, cúm A có thể lây từ người sang người và từ động vật như lợn, chim, ngựa; còn cúm B và C chỉ gây bệnh ở người.

Bệnh thường khởi phát đột ngột với các triệu chứng đặc trưng như:

Sốt, ớn lạnh

Đau họng, ho khan

Hắt hơi, chảy mũi hoặc nghẹt mũi

Đau đầu, đau mỏi cơ khớp

Mệt mỏi, uể oải toàn thân

Phần lớn các trường hợp cúm nhẹ có thể tự khỏi sau vài ngày nghỉ ngơi, nhưng người bệnh vẫn cần theo dõi sát vì bệnh có thể chuyển nặng nhanh, đặc biệt ở nhóm nguy cơ.

Không ít người lầm tưởng cúm chỉ là "cảm lạnh thông thường", song thực tế, nếu không được theo dõi và điều trị đúng cách, cúm có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng như viêm phổi, viêm phế quản, viêm tai giữa hoặc làm nặng thêm các bệnh mạn tính như hen phế quản, tim mạch, COPD.

Trong trường hợp nặng, bệnh có thể dẫn tới suy hô hấp, thậm chí không qua khỏi, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền.

Điều trị cúm đúng cách

Hầu hết bệnh nhân cúm chỉ cần điều trị triệu chứng tại nhà, không nên lạm dụng kháng sinh. Người bệnh nên nghỉ ngơi đầy đủ, giữ ấm cơ thể, uống nhiều nước, bổ sung dinh dưỡng và dùng paracetamol khi sốt hoặc đau nhức. Khi sốt cao, có thể lau người, chườm ấm để hạ nhiệt. Tuyệt đối không tự ý sử dụng kháng sinh hoặc thuốc kháng virus nếu chưa có chỉ định của bác sĩ.

Nếu triệu chứng kéo dài trên 7 ngày, sốt cao không hạ, khó thở hoặc mệt nhiều, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, xử trí kịp thời. Đặc biệt, nhóm người trên 65 tuổi, trẻ nhỏ dưới 2 tuổi, phụ nữ mang thai hoặc người mắc bệnh mạn tính cần tuân thủ điều trị và nhập viện khi có chỉ định.

Phòng bệnh luôn là biện pháp hiệu quả nhất. Mỗi người nên che miệng và mũi khi ho, hắt hơi bằng khăn giấy, khăn vải hoặc ống tay áo, không khạc nhổ bừa bãi. Khi đến nơi đông người hoặc không gian kín, cần đeo khẩu trang đúng cách. Việc rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn cũng giúp giảm nguy cơ lây nhiễm.

Ngoài ra, cần hạn chế tiếp xúc gần với người mắc cúm, tiêm vaccine phòng cúm định kỳ mỗi năm, đặc biệt là với nhóm nguy cơ cao như trẻ nhỏ, người cao tuổi, nhân viên y tế và người có bệnh mạn tính. Duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc và tập thể dục đều đặn sẽ giúp tăng cường sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc bệnh.

Khi có biểu hiện ho, sốt, sổ mũi, đau đầu hoặc mệt mỏi, người dân không nên tự mua thuốc hoặc xét nghiệm tại nhà mà cần đến cơ sở y tế để được tư vấn, khám và điều trị đúng cách.