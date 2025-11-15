6 biểu hiện sớm của ung thư dạ dày thường bị xem nhẹ

Cảm giác no sớm, thường xuyên đầy hơi sau ăn, buồn nôn nhẹ, mệt mỏi kèm sụt cân là những triệu chứng sớm của ung thư dạ dày thường bị nhầm lẫn với vấn đề tiêu hóa nên dễ bị bỏ qua.

Cảm thấy no dù ăn rất ít có thể báo động ung thư dạ dày. Ảnh: Shutterstock.

Ung thư dạ dày là bệnh lý trong đó các tế bào ác tính (ung thư) hình thành trong niêm mạc dạ dày. Bệnh thường phát triển chậm trong nhiều năm và bắt đầu bằng những thay đổi tiền ung thư ở lớp trong cùng của dạ dày trước khi tiến triển thành ung thư.

Nhiều biểu hiện ung thư dạ dày giai đoạn đầu như đầy hơi, buồn nôn sau bữa ăn thường bị lầm tưởng là do axit dạ dày, căng thẳng hoặc thói quen ăn uống không lành mạnh. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, những triệu chứng nhẹ này có thể chỉ ra vấn đề nghiêm trọng hơn, đó là ung thư dạ dày.

Chia sẻ với India Times, tiến sĩ Ankit Jain, chuyên gia tư vấn cao cấp về Ung thư tại Bệnh viện Indraprastha Apollo, ung thư dạ dày thường phát triển âm thầm. Việc phát hiện sớm có thể giúp người bệnh được kiểm tra và điều trị kịp thời. Dưới đây là 6 triệu chứng ban đầu của ung thư dạ dày thường bị bỏ qua.

Cảm giác no quá sớm, ngay cả sau khi ăn rất ít

Cảm giác no chỉ sau vài miếng ăn có vẻ vô hại, nhưng nó có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm. Điều này xảy ra khi một khối u đang phát triển làm giảm dung tích dạ dày hoặc làm chậm quá trình tiêu hóa. Theo thời gian, nó có thể dẫn đến chán ăn và sụt cân không mong muốn.

Nhiều người cho rằng cảm giác này là "ăn quá nhiều" hoặc "đầy hơi", nhưng không nên bỏ qua tình trạng no dai dẳng sau những bữa ăn nhỏ, theo Cleveland Clinic.

Thường xuyên bị đầy hơi hoặc ợ hơi sau khi ăn

Đầy hơi sau bữa ăn là một trong những dấu hiệu dễ bị bỏ qua nhất. Khi niêm mạc dạ dày bắt đầu thay đổi do ung thư giai đoạn đầu, khí có thể dễ bị giữ lại hơn. Ợ hơi thường xuyên hoặc cảm giác căng tức, khó chịu sau bữa ăn bình thường có thể trở thành thói quen nên dễ bị xem nhẹ.

Không giống đầy hơi tạm thời do thức ăn nặng hoặc nhiều dầu mỡ, triệu chứng này thường xuất hiện ngay cả sau những bữa ăn nhẹ, đơn giản.

Buồn nôn nhẹ, thoáng qua

Một cơn buồn nôn xuất hiện mà không rõ nguyên nhân, không liên quan đến nhiễm trùng, mang thai hoặc thực phẩm hư hỏng, cần được chú ý. Nó có thể bắt nguồn từ kích ứng thành dạ dày.

Điều khiến triệu chứng này trở nên khó chịu là sự không nhất quán của nó. Có ngày bạn cảm thấy hoàn toàn bình thường, nhưng cũng có ngày lại khó chịu. Khi buồn nôn nhẹ trở thành chu kỳ chứ không phải là vấn đề thỉnh thoảng, tốt nhất bạn nên đi khám.

Hãy cẩn trọng với cảm giác buồn nôn nhẹ, thường xuyên không liên quan đến thực phẩm, nhiễm trùng hay không rõ nguyên nhân. Ảnh: Freepik.

Thiếu máu do thiếu sắt không rõ nguyên nhân

Khi niêm mạc dạ dày bắt đầu chảy máu từ từ, tình trạng này không phải lúc nào cũng biểu hiện bằng nôn ra máu. Thay vào đó, lượng máu mất đi rất nhỏ, dẫn đến thiếu máu do thiếu sắt. Những triệu chứng thiếu máu bao gồm da nhợt nhạt, chóng mặt, khó thở hoặc móng tay giòn có thể xuất hiện âm thầm.

Mệt mỏi kèm sụt cân

Mệt mỏi có thể do nhiều nguyên nhân, từ thói quen sinh hoạt, rối loạn giấc ngủ đến các vấn đề sức khỏe thể chất và tinh thần. Nhưng khi kết hợp với tình trạng sụt cân bất ngờ, nó có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư dạ dày. Mất máu chậm có thể dẫn đến thiếu máu, mức hemoglobin thấp có thể gây kiệt sức.

Thay đổi khả năng dung nạp thức ăn, đặc biệt là với các món ăn nặng hoặc cay

Nhiều bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn đầu nhận thấy họ không còn dung nạp được những món ăn mà trước đây từng thích. Các món ăn nặng, cay hoặc giàu protein đột nhiên gây khó chịu, trào ngược axit hoặc đầy hơi.

Đây không phải là hiện tượng "nhạy cảm" bình thường, mà là do niêm mạc dạ dày bị viêm và mất khả năng xử lý một số loại thực phẩm. Khi tình trạng không dung nạp này xuất hiện đột ngột, bạn nên đi khám sớm.