Tin mừng cho người thích ăn lạc

Cả lạc sống hay lạc chín lại mang đến những lợi ích khác nhau cho cơ thể, nếu được sử dụng hợp lý và điều độ.

Lạc chứa nhiều dưỡng chất tốt cho cơ thể. Ảnh: Freepik.

Lạc là thực phẩm quen thuộc và dễ sử dụng trong nhiều bữa ăn hàng ngày. Nhờ giá trị dinh dưỡng đa dạng, lạc giúp bổ sung năng lượng, hỗ trợ cảm giác no lâu và góp phần cải thiện chất lượng bữa ăn.

Nếu được dùng với lượng phù hợp và đúng cách, lạc là một lựa chọn tiện lợi để thêm dinh dưỡng vào khẩu phần hàng ngày mà không cần đến các thực phẩm đắt tiền hay chế biến cầu kỳ, theo QQ News.

Lợi ích không ngờ từ lạc

Lạc sống giữ nguyên đặc tính tự nhiên, hơi nhuận, ít bị biến đổi dưỡng chất do chưa qua chế biến. Lớp vỏ lụa đỏ bên ngoài đặc biệt giàu chất chống oxy hóa như polyphenol và resveratrol. Với người lớn tuổi, vốn dễ mệt mỏi, ăn kém, lưng gối yếu và giấc ngủ không sâu, ăn một lượng nhỏ lạc sống mỗi ngày, nhai thật kỹ để dễ tiêu, có thể giúp bổ sung năng lượng và cải thiện cảm giác dẻo dai trong sinh hoạt.

Khi nấu chín, lạc trở nên mềm, dễ tiêu hóa hơn và ít gây áp lực cho dạ dày. Việc thêm lạc vào cháo hoặc các món nhẹ như gạo lứt, hạt sen hay táo đỏ giúp tăng giá trị dinh dưỡng, bổ sung chất béo lành mạnh và hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn, đặc biệt khi cơ thể mệt mỏi hoặc ăn uống kém.

Lạc rang lại có ưu điểm kích thích vị giác, giúp ăn ngon miệng và cải thiện cảm giác thèm ăn. Tuy nhiên, do rang làm lạc khô hơn, sau khi ăn nên uống nước để cơ thể hấp thu thuận lợi và tránh khó chịu về tiêu hóa.

Nên ăn bao nhiêu lạc mỗi ngày?

Dù ăn sống hay chín, điều quan trọng vẫn là lượng dùng. Người lớn tuổi chỉ nên ăn khoảng một nhúm nhỏ mỗi ngày, tương đương 15 đến 20 hạt, bởi dùng nhiều có thể gây khó tiêu hoặc tăng năng lượng ngoài nhu cầu.

Những lưu ý khi ăn lạc

Lạc là thực phẩm gần gũi, có thể xuất hiện trong bữa ăn hàng ngày một cách giản dị mà vẫn bổ sung được protein thực vật, chất béo có lợi và nhiều vi chất cho cơ thể. Tuy vậy, dùng lạc không thay thế được thuốc hay chế độ điều trị đối với người có bệnh lý mạn tính. Hiệu quả của bất kỳ thực phẩm nào cũng chỉ trọn vẹn khi đi cùng chế độ ăn cân bằng, vận động nhẹ nhàng, tinh thần thoải mái và thăm khám định kỳ.

Bên cạnh đó, lạc cần được chọn kỹ, ưu tiên hạt mới, thơm, không mốc và không có mùi lạ; khi ăn nếu thấy vị đắng hoặc hạt đổi màu nên bỏ ngay. Với người có vấn đề về dạ dày, trào ngược, ợ nóng hoặc từng dị ứng với lạc, cần cân nhắc trước khi dùng, đặc biệt là ở dạng sống. Những ai mắc tăng mỡ máu hoặc gout cũng cần hạn chế vì lạc giàu chất béo và có thể ảnh hưởng đến chuyển hóa purin nếu dùng quá nhiều.