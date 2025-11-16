Dấu hiệu nhiễm virus HPV ở nam giới

Nhiều người vẫn nhầm tưởng virus HPV chỉ ảnh hưởng đến phụ nữ, tuy nhiên nam giới cũng có nguy cơ nhiễm virus này.

Nhiều người vẫn cho rằng chỉ phụ nữ mới có nguy cơ nhiễm virus HPV. Tuy nhiên, trên thực tế, nam giới cũng có thể mắc loại virus này và trở thành nguồn lây bệnh cho bạn tình.

Các nghiên cứu cho thấy, cứ 3 nam giới trên 15 tuổi thì có 1 người nhiễm ít nhất một type HPV và cứ 5 người ở các độ tuổi khác nhau thì có 1 người nhiễm một hoặc nhiều type HPV. Đáng chú ý, tỷ lệ thải loại virus HPV khỏi cơ thể nam giới thấp hơn so với nữ giới.

Virus HPV có thể tồn tại âm thầm trong cơ thể suốt nhiều năm mà không gây bất kỳ triệu chứng nào, khiến việc xác định thời điểm hoặc nguồn lây nhiễm trở nên khó khăn. Nam và nữ giới có hoạt động tình dục – ngay cả khi chỉ có một bạn tình - đều có nguy cơ nhiễm virus HPV. Ước tính nguy cơ nhiễm HPV suốt đời trung bình là 85% ở nữ giới và 91% ở nam giới.

Dấu hiệu nhận biết nhiễm HPV

Phần lớn nam giới nhiễm HPV không có biểu hiện rõ ràng. Một số trường hợp có thể xuất hiện các sang thương dạng mụn cóc hoặc u nhú ở vùng sinh dục như dương vật, tinh hoàn, hậu môn, háng, đùi, lưỡi hoặc vùng sau họng.

Các mụn cóc có thể nhỏ hoặc lớn, nhô cao hoặc phẳng, hình dạng giống mào gà hoặc hoa súp lơ, mọc đơn lẻ hoặc thành cụm, thường không gây đau.

Theo thống kê 44% nam giới từng mắc mụn cóc sinh dục có ít nhất một lần tái phát, trong khi 22% bị tái phát từ hai lần trở lên. Tình trạng này ảnh hưởng lớn đến tâm lý và chất lượng cuộc sống, gây mặc cảm, lo âu, trầm cảm và khó khăn trong quan hệ tình dục. Việc điều trị cũng phức tạp, tỷ lệ tái phát cao và chi phí tốn kém.

Phần lớn nam giới nhiễm virus HPV không có biểu hiện rõ ràng.

Các chuyên gia khuyến cáo, ngay khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ nhiễm HPV, nam giới nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời. HPV ở nam giới có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của một số bệnh ung thư ác tính như ung thư dương vật, hậu môn hoặc vùng họng.

Nam giới nào có nguy cơ nhiễm virus HPV cao?

Mặc dù bất kỳ ai có hoạt động tình dục đều có thể nhiễm HPV, song một số nhóm nam giới có nguy cơ cao hơn, bao gồm:

Quan hệ tình dục không an toàn: Quan hệ với nhiều bạn tình, không sử dụng bao cao su, quan hệ qua đường miệng hoặc hậu môn làm tăng nguy cơ lây nhiễm HPV.

Bắt đầu quan hệ tình dục sớm: Nam giới quan hệ từ độ tuổi trẻ thường dễ mắc HPV hơn.

Suy giảm miễn dịch: Người có hệ miễn dịch yếu, mắc HIV/AIDS, đang điều trị ung thư hoặc sử dụng thuốc ức chế miễn dịch dễ bị nhiễm HPV hơn.

Có tiền sử mắc sùi mào gà hoặc bệnh do HPV: Những người từng mắc bệnh liên quan đến HPV có nguy cơ tái nhiễm cao.

Lạm dụng chất kích thích: Hút thuốc lá, uống rượu bia thường xuyên có thể làm suy giảm hệ miễn dịch, tạo điều kiện cho virus HPV tấn công.

Phòng ngừa virus HPV ở nam giới

Để giảm nguy cơ nhiễm HPV, nam giới nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau:

Tiêm vaccine HPV cho nam giới từ 9 - 26 tuổi nhằm phòng ngừa các chủng HPV-6 và HPV-11 – nguyên nhân phổ biến gây mụn cóc sinh dục.

Quan hệ tình dục an toàn, chung thủy một vợ một chồng, hạn chế quan hệ với nhiều bạn tình

Sử dụng bao cao su trong quan hệ tình dục giúp giảm nguy cơ lây nhiễm, tuy nhiên không bảo vệ hoàn toàn vì virus HPV có thể lây qua vùng da tiếp xúc không được che phủ.

Khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt khi có dấu hiệu bất thường ở vùng sinh dục.

Virus HPV từ lâu được biết đến là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư cổ tử cung ở phụ nữ, nhưng ít ai biết rằng nam giới cũng có thể nhiễm và truyền virus này cho người khác. Vì vậy, chủ động tiêm vaccine, duy trì lối sống tình dục an toàn và kiểm tra sức khỏe định kỳ là biện pháp hiệu quả nhất để phòng ngừa HPV ở nam giới.