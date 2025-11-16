Loại nước quen thuộc giúp khỏe gan, tốt cho thận

Nhờ đặc tính chống oxy hóa, giảm viêm và hỗ trợ tiêu hóa, trà vỏ quýt được xem như một thức uống tốt cho gan, thận, hệ tiêu hóa và thậm chí cả làn da.

Các nghiên cứu hiện đại kết hợp với kinh nghiệm Đông y cho thấy loại trà này không chỉ giúp thư giãn mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Freepik.

Từ lâu, trà vỏ quýt đã được nhiều người ưa chuộng nhờ hương thơm dịu nhẹ và vị ấm dễ uống. Ít ai biết rằng lớp vỏ tưởng chừng bỏ đi ấy lại chứa nhiều hợp chất thực vật quý, mang đến nhiều lợi ích tiềm năng cho cơ thể.

Thanh lọc gan, thận

Theo WebMD, các hợp chất thực vật trong vỏ quýt, đặc biệt là nhóm flavonoid như hesperidin, naringenin và nobiletin, có đặc tính chống oxy hóa và giảm viêm. Những tác dụng này có thể giúp cơ thể giảm bớt gánh nặng lên các cơ quan, trong đó có gan và thận.

Một số nghiên cứu trên mô hình thực nghiệm cũng cho thấy các flavonoid trong vỏ quýt có khả năng làm giảm stress oxy hóa, hỗ trợ quá trình chuyển hóa chất béo và làm dịu phản ứng viêm. Nhờ đó, chúng gián tiếp làm giảm gánh nặng và có lợi cho chức năng gan thận.

Tốt cho tiêu hóa

Theo Hiệp hội Châm cứu Australia, trà vỏ quýt thường được dùng trong các bài thang nhờ khả năng làm dậy hương và hỗ trợ tiêu hóa. Trong quan niệm Đông y, trần bì có tác dụng “hành khí”, giúp khí lưu thông xuống dưới và làm giảm tình trạng ẩm trệ, đờm tích lại trong cơ thể.

Khi hoạt động vận hóa của khí ở Trung tiêu kém đi, chúng ta dễ gặp những triệu chứng như đầy bụng, khó tiêu, ợ hơi, nấc hoặc cảm giác buồn nôn. Vì vậy, trong những dịp lễ tết hay khi ăn uống quá đà, một tách trà trần bì pha cùng vài loại thảo mộc khác có thể giúp làm dịu hệ tiêu hóa bằng cách thúc đẩy khí lưu thông tốt hơn.

Giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính

Cơ thể chúng ta luôn phải đối mặt với các gốc tự do - những phân tử có thể làm tổn hại tế bào, gây viêm kéo dài và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tim mạch, ung thư hay viêm khớp.

Theo Healthline, quýt và cả phần vỏ của chúng là nguồn cung cấp phong phú các chất chống oxy hóa, gồm vitamin C, beta-cryptoxanthin và nhiều flavonoid như naringin, hesperidin, tangeretin và nobiletin. Những hợp chất này giúp giảm tác động của gốc tự do, bảo vệ tim mạch, hỗ trợ làn da khỏe mạnh và góp phần hạ thấp nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính theo thời gian.

Tốt cho làn da

Trà vỏ quýt chứa nhiều vitamin C tự nhiên, và việc duy trì lượng vitamin C ổn định trong cơ thể có vai trò quan trọng đối với một làn da khỏe mạnh. Vitamin C giúp thúc đẩy quá trình hình thành collagen - loại protein giữ cho da căng, đàn hồi và trẻ trung hơn. Bên cạnh đó, nhờ đặc tính chống oxy hóa, vitamin C trong trà vỏ quýt còn hỗ trợ bảo vệ da trước tác hại của ánh nắng và có thể góp phần làm giảm các tổn thương do tia UV gây ra.